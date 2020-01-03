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2배 더 많은 스팀량으로 빨라지는 다림질*
자동 온도 설정 기술로 온도를 조절할 필요 없이 강력한 연속 스팀을 통해 모든 다림질을 신속하게 처리할 수 있습니다. 컴팩트하고 가벼워 사용과 보관이 간편합니다.모든 혜택 보기
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강력한 연속 스팀 기능으로 두꺼운 옷감도 손쉽게 다릴 수 있습니다. 필요한 곳에 강력한 스팀을 정확하게 분사하므로 잘 펴지지 않던 심한 주름도 시원하게 펴집니다. 이 초강력 스팀은 수직 스팀 다림질로 의류나 커튼을 다리는 데도 적합합니다.
온도를 조절하지 않고도 실크부터 청바지까지 모든 옷감을 다릴 수 있습니다. 자동 온도 설정 기술 덕분에 따로 설정할 필요가 없으므로 세탁물을 사전에 분류해 두거나 다리미가 적정 온도가 되었는지 기다릴 필요가 없습니다. 언제든지 어떤 옷감이든지 다릴 준비가 되어 있습니다.
자동 온도 설정 기술 덕분에 다림질할 수 있는 어떤 옷감도 태울 염려가 없습니다. 열판을 옷감이나 다림판 위에 닿은 채 두어도 괜찮습니다. 태우거나 번들거릴 염려가 없기 때문입니다.
1.5리터 용량의 투명 탱크로 1.5시간 동안 연속 다림질이 가능하며, 남은 물의 양도 정확하게 확인할 수 있습니다. 물 주입구가 넓어서 수도꼭지에서 바로 물을 보충할 수도 있습니다.
스마트 석회질 제거 시스템이 내장되어 있어 석회질을 제거할 시기를 알려줍니다. 또한 석회질을 손쉽게 제거해주는 용기도 포함되어 있어서 카트리지가 따로 필요 없으며 추가 비용도 들지 않습니다.
에너지를 절약하면서도 동일한 수준의 훌륭한 효과를 얻을 수 있습니다. ECO 모드는 스팀이 많이 필요하지 않은 옷감에 대한 에너지 소비량을 줄여줍니다.
무게가 가볍고 크기가 작아 보관에 용이하며 어떠한 다림판에서도 편리하게 사용할 수 있습니다. 이렇게 작은 크기와 컴팩트한 디자인은 독보적인 ProVelocity 기술 덕분에 가능했습니다.
다리미를 받침대에 단단히 고정할 수 있으므로 집안 어디든 손쉽게 운반할 수 있으며 뜨거운 열판에 실수로 접촉할 위험도 줄어듭니다.
스팀 시스템 다리미를 몇 분간 사용하지 않으면 자동 전원 차단 기능이 자동으로 전원을 꺼주므로 에너지를 절약하고 안심하고 사용할 수 있습니다.
특수한 스팀글라이드 열판은 모든 옷감에서 부드럽게 움직입니다. 논스틱 및 긁힘 방지 기능을 갖추었으며 세척도 용이합니다.
일반 사양
기술 사양
안전
크기 및 무게
액세서리/호환성
지속 가능성
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