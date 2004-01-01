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더 빠르고 쉬운 다림질을 위한 지능형 자동 스팀
PerfectCare Elite Plus는 초경량 다리미와 지능형 자동 스팀을 통해 더 쉽게 다림질하고 더 빠른 결과를 제공하는 스팀 시스템 다리미입니다. 온도 설정이 필요하지 않으며 탈 위험이 없는 사용을 보장합니다.
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T-ionicGlide는 최적의 활주력과 뛰어난 긁힘 방지 기능을 자랑하는 당사 최고의 열판입니다. 일반 알루미늄 받침대보다 2배 더 견고한 내구성을 자랑하는 스테인리스 스틸 받침대가 적용되었으며, 특허받은 6중 코팅과 고급 티타늄층으로 더욱 쉽고 빠르게 다림질을 마칠 수 있습니다.
DynamiQ 스마트 센서는 다리미가 언제, 어떻게 움직이는지 정확히 파악하여 가장 필요한 곳에 강력한 스팀을 공급하여 더 쉽게 다림질하고 더 빠른 결과를 얻을 수 있도록 해줍니다.
다리미는 놀랍도록 가볍고 다루기 편안하며 쉽게 미끄러지고 손목의 피로를 줄여줍니다. 무게가 최소화되어 커튼과 옷을 수직으로 다림질하는 데에도 쉽고 효과적입니다.
정기적인 석회질 제거를 통해 다리미를 보호하고 수명을 연장하며 최고의 스팀 성능을 보장합니다. 당사의 독점적인 Easy De-Calc Plus 시스템을 통해 표시등과 오디오 신호를 통해 석회를 지속적으로 수집하여 언제 비워야 하는지 알 수 있습니다. 간단히 플러그를 제거하고 물과 석회 입자가 흘러나오게 하세요.
스팀 시스템 다리미를 몇 분간 사용하지 않으면 자동 전원 차단 기능이 자동으로 전원을 꺼주므로 에너지를 절약하고 안심하고 사용할 수 있습니다.
다리미를 받침대에 단단히 고정할 수 있으므로 집안 어디든 손쉽게 운반할 수 있으며 뜨거운 열판에 실수로 접촉할 위험도 줄어듭니다.
에너지를 절약하면서도 동일한 수준의 훌륭한 효과를 얻을 수 있습니다. ECO 모드는 스팀이 많이 필요하지 않은 옷감에 대한 에너지 소비량을 줄여줍니다.
강력한 연속 스팀 기능으로 두꺼운 옷감도 손쉽게 다릴 수 있습니다. 필요한 곳에 강력한 스팀을 정확하게 분사하므로 잘 펴지지 않던 심한 주름도 시원하게 펴집니다. 이 초강력 스팀은 수직 스팀 다림질로 의류나 커튼을 다리는 데도 적합합니다.
1.8리터 투명 탱크로 최대 2시간 연속 사용이 가능합니다. 물탱크가 비면 표시등으로 알림을 받을 수 있으며, 물 주입구가 넓어서 수도꼭지에서 언제든지 바로 물을 보충할 수 있습니다.
온도를 조절하지 않고도 청바지부터 실크까지 모든 옷감을 다릴 수 있습니다. 자동 온도 설정 기술 덕분에 따로 설정할 필요가 없으므로 세탁물을 사전에 분류해 두거나 다리미가 적정 온도가 되었는지 기다릴 필요가 없습니다. 언제든지 어떤 옷감이든지 다릴 준비가 되어 있습니다.
자동 온도 설정 기술 덕분에 다림질할 수 있는 어떤 옷감도 태울 염려가 없습니다. 열판을 옷감이나 다림판 위에 닿은 채 두어도 괜찮습니다. 태우거나 번들거릴 염려가 없기 때문입니다.
소음 필터는 스팀 소음을 최소화하고 흡음 플랫폼은 베이스 유닛의 진동 소음을 줄여줍니다. 따라서 당사의 강력한 스팀에서 나는 소리는 텔레비전, 음악 또는 가족의 소리보다 크지 않습니다.
일반 사양
기술 사양
안전
크기 및 무게
액세서리/호환성
지속 가능성
원산지
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