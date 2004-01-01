지속적인 성능을 위한 쉽고 효율적인 석회질 제거 시스템

정기적인 석회질 제거를 통해 다리미를 보호하고 수명을 연장하며 최고의 스팀 성능을 보장합니다. 당사의 독점적인 Easy De-Calc Plus 시스템을 통해 표시등과 오디오 신호를 통해 석회를 지속적으로 수집하여 언제 비워야 하는지 알 수 있습니다. 간단히 플러그를 제거하고 물과 석회 입자가 흘러나오게 하세요.