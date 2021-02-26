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스니커즈를 깨끗하게 유지할 수 있는 간편한 방법
필립스 스니커즈 클리너는 스니커즈를 쉽고 효과적으로 세척할 수 있도록 설계되었습니다. 스니커즈에 맞는 브러시를 선택하고, 물과 비누를 사용하여 브러시를 적셔서 스니커즈를 세척하면 금방 새것처럼 보입니다.모든 혜택 보기
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필립스 스니커즈 클리너는 분당 최대 500회 회전으로 효과적으로 세척합니다.
브러시를 물과 비누로 적셔 필립스 스니커즈 클리너의 전원을 켜기만 하면 됩니다. 완료 후 스니커즈를 깨끗한 수건으로 닦아냅니다.
스니커즈 제작에 사용된 재질에 따라 스펀지, 소프트 또는 하드 브러시를 선택하여 안전하게 세척합니다.
배터리로 작동하는 스니커즈 클리너는 이동 중에도 가지고 다닐 수 있어 어디서나 스니커즈를 깨끗하게 유지할 수 있습니다.
스펀지 브러시는 PVC, 가죽, 스웨이드, 부드러운 고무 등 섬세한 재질에 적합합니다.
소프트 브러시는 여러 표면에 사용할 수 있도록 디자인되었으며 매쉬 및 캔버스 재질에 적합합니다.
하드 브러시는 질감이 있는 고무 또는 스니커즈의 고무 밑창 등 단단한 재질에 사용하면 좋습니다.
필립스 스니커즈 클리너는 AA 배터리 4개가 함께 제공되므로 스니커즈를 즉시 세척할 수 있습니다.
규격
중량
재활용 가능
운동화에 사용 가능
배터리
보증
테크놀로지
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