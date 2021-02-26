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  • 스니커즈를 깨끗하게 유지할 수 있는 간편한 방법 스니커즈를 깨끗하게 유지할 수 있는 간편한 방법 스니커즈를 깨끗하게 유지할 수 있는 간편한 방법

    스니커즈 클리너

    GCA1000/60

    2 수상 내용

    스니커즈를 깨끗하게 유지할 수 있는 간편한 방법

    필립스 스니커즈 클리너는 스니커즈를 쉽고 효과적으로 세척할 수 있도록 설계되었습니다. 스니커즈에 맞는 브러시를 선택하고, 물과 비누를 사용하여 브러시를 적셔서 스니커즈를 세척하면 금방 새것처럼 보입니다.

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    스니커즈를 깨끗하게 유지할 수 있는 간편한 방법

    서로 다른 재질을 위한 세 가지 브러시 포함

    • 브러시 헤드 3개
    • 파란색/노란색
    • AA 배터리 4개
    회전 브러시로 효과적인 세척

    회전 브러시로 효과적인 세척

    필립스 스니커즈 클리너는 분당 최대 500회 회전으로 효과적으로 세척합니다.

    3단계의 간편한 사용

    3단계의 간편한 사용

    브러시를 물과 비누로 적셔 필립스 스니커즈 클리너의 전원을 켜기만 하면 됩니다. 완료 후 스니커즈를 깨끗한 수건으로 닦아냅니다.

    세가지 브러시 헤드로 다양한 재질 세척

    세가지 브러시 헤드로 다양한 재질 세척

    스니커즈 제작에 사용된 재질에 따라 스펀지, 소프트 또는 하드 브러시를 선택하여 안전하게 세척합니다.

    어디에서든지 스니커즈 세척 가능

    어디에서든지 스니커즈 세척 가능

    배터리로 작동하는 스니커즈 클리너는 이동 중에도 가지고 다닐 수 있어 어디서나 스니커즈를 깨끗하게 유지할 수 있습니다.

    섬세한 표면용 스펀지 브러시

    섬세한 표면용 스펀지 브러시

    스펀지 브러시는 PVC, 가죽, 스웨이드, 부드러운 고무 등 섬세한 재질에 적합합니다.

    다목적용 소프트 브러시

    다목적용 소프트 브러시

    소프트 브러시는 여러 표면에 사용할 수 있도록 디자인되었으며 매쉬 및 캔버스 재질에 적합합니다.

    거친 표면용 하드 브러시

    거친 표면용 하드 브러시

    하드 브러시는 질감이 있는 고무 또는 스니커즈의 고무 밑창 등 단단한 재질에 사용하면 좋습니다.

    AA 배터리 4개 포함

    AA 배터리 4개 포함

    필립스 스니커즈 클리너는 AA 배터리 4개가 함께 제공되므로 스니커즈를 즉시 세척할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 규격

      포장 크기(WxHxL)
      116mm x 204mm x 93mm
      제품 규격(WxHxL)
      60mm x 69mm x 170mm

    • 중량

      배터리 포함 제품 중량
      0.351  kg
      포장 포함 총 무게
      0.501kg  kg

    • 재활용 가능

      제품 포장
      100% 재활용 가능
      사용 설명서
      100% 재활용 종이

    • 운동화에 사용 가능

      브러시 3개 포함
      • 스폰지
      • 부드러운 브러시
      • 뻣뻣한 브러시

    • 배터리

      배터리 작동 시간
      450g의 하중에서 80분
      배터리 유형
      AA 배터리 4개
      소비전력
      6V

    • 보증

      2년 무상 A/S

    • 테크놀로지

      분당 회전 수
      500RPM
      방수
      IPX5

    Badge-D2C

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