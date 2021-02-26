스니커즈를 깨끗하게 유지할 수 있는 간편한 방법

필립스 스니커즈 클리너는 스니커즈를 쉽고 효과적으로 세척할 수 있도록 설계되었습니다. 스니커즈에 맞는 브러시를 선택하고, 물과 비누를 사용하여 브러시를 적셔서 스니커즈를 세척하면 금방 새것처럼 보입니다.