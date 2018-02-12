GP710BLKX1
항상 건강하게 유지되는 차 안 공기
필립스 GoPure 7101은 PM2.5에 대해 시간당 최대 22.9m3의 CADR을 자랑합니다. 따라서 스탠다드 세단이나 SUV에서도 단 6분이면 이러한 입자가 현저하게 감소합니다. Airmid 인증 차량용 공기 청정 기술로 공기 중 오염 물질의 90%가 제거됩니다.모든 혜택 보기
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필립스 고유의 여과 기술인 SelectFilter Plus는 프리필터가 통합되어 있어, 차량 내부에서 감지된 PM2.5와 같은 입자가 빠르고 효과적으로 제거됩니다. 시간당 22.9m3의 PM2.5 CADR(공기 정화율)로, 스탠다드 세단 또는 SUV의 50%가 단 6분 만에 필터링됩니다. 해로운 입자만 제거되는 것이 아니라 담배 연기와 먼지까지 제거되므로 상쾌하고 깨끗한 공기를 마실 수 있습니다.
필립스 고유의 3단계 SelectFilter Plus 기술에는 HESA 층이 있습니다. 이 층은 차량 내부가 유해한 가스 화학 물질에 오염되지 않도록 도와줍니다. 강력한 흡수와 산화 과정을 통해 시간당 14m3의 공기 정화율(CADR)로 해로운 기체 가스를 제거하므로 단 몇 분 만에 차량 배기 가스, 플라스틱 소재에서 방출되는 화학 물질 및 냄새 방출 물질(예: 휘발성 유기 화합물(VOC), 톨루엔, 포름알데히드)이 정화됩니다.
그 누구도 엄청난 교통량에서 발생하는 배기 가스를 사랑하는 가족이 마시길 원치 않을 것입니다. 차량 팬을 통해 바깥에서 안으로 들어오는 공기 흐름이 형성되고 소형 차량과 대형 트럭 통행에서 발생하는 유독 가스가 차량 내부로 유입됩니다. 이렇게 들어온 가스는 차량 내에 갇히게 되는데, 차량 뒷좌석에 앉은 어린이는 차량 외부보다 내부에서 훨씬 높은 수준의 공기 오염에 노출될 가능성이 크다고 합니다. 필립스 SelectFilter Plus 기술을 통해 이산화질소(NO2)는 시간당 18m3의 CADR로, 이산화황(SO2)은 시간당 15m3로 처리되므로 여러분과 가족이 안심하고 숨을 쉴 수 있습니다.
권위 있는 생의학 연구기관인 Airmid Healthgroup에서 독립적인 테스트를 거친 필립스 고유의 3단계 SelectFilter Plus 기술 덕분에 공기 중 꽃가루 알레르기 유발 물질이 최대 90%가 제거됩니다. Airmid의 테스트를 통해 SelectFilter를 단 한 번만 통과하더라도 이와 같은 필터링 효과가 나타난다는 것이 증명되었습니다(단일 통과 효율성 수준) 알레르기 유발 물질이 제거되면 꽃가루 알레르기로 고통 받던 모두가 깨끗한 공기로 마음껏 숨을 쉴 수 있게 됩니다.
차량용 필립스 GoPure 7101 스마트 공기 청정기는 실내외의 공기 상태를 실시간으로 추적합니다. 여러분과 가족이 호흡하는 공기의 상태는 Air Matters 앱에서 언제든지 확인할 수 있습니다.
스마트 공기 청정기를 제어하는 앱에 필터 상태가 표시되므로 교환 시기를 알 수 있습니다. 스마트폰 앱인 AirMatters에서는 클릭 한 번으로 교체할 차량용 공기 필터를 구매하는 것도 가능합니다. 새 필터를 받은 후에도 단 몇 초면 기기에 있는 필터를 교체할 수 있습니다. 따라서, 숨 쉬는 공기를 상쾌하고 깨끗하게 유지하는 일이 그 어느 때보다 쉽고 간편해집니다.
여러분이 운전에만 집중하실 수 있도록 GoPure 7101은 차량 엔진 점화 시 자동으로 켜지고 꺼집니다. 3단계 속도 팬 필터가 주변 오염 수준에 따라 자동으로 조정됩니다. 차에 타는 것만으로도 상쾌하고 항상 깨끗한 공기 덕분에 기분이 좋아질 것입니다.
4m 12V 전원 케이블로 GoPure를 차량 내부 어디에든 쉽게 설치할 수 있습니다. 케이블을 담배 라이터 포트에 연결한 다음, 장착 부품을 사용하여 팔걸이, 머리 받침대 또는 좌석 밑 등 원하는 위치에 배치하면 됩니다. 어느 위치에 배치하든 스타일리시 디자인으로 차량 내부가 돋보입니다.
내장된 공기 입자 센서를 통해 공기 상태가 기기에 좋음(파랑), 보통(노랑), 나쁨(빨강)으로 표시됩니다.
이 스마트 기기는 오염 수준을 기준으로 차량의 공기 상태에 따라 여과 속도를 자동으로 조정합니다. 따라서, 공기 상태가 나빠지면(예: 차량 정체 시) 자동 공기 여과 과정의 속도가 빨라져 호흡하는 공기를 빠르게 정화해줍니다. 수동 부스트 모드를 AirMatters 애플리케이션에서 선택하거나 기기의 부스터 버튼을 직접 눌러 적용할 수도 있습니다. 이렇게 하면 고속 차량 공기 정화가 시작됩니다.
필립스 브랜드 제품의 구매는 곧 수십년간 제품 디자인을 선도한 전문 지식을 구매하는 것과 같습니다. 호흡하는 공기를 강력한 SelectFilter Plus 여과 기술로 깨끗하고 건강하게 유지하는 동시에 컴팩트형 스타일리시 디자인 패키지로 차량 내부를 멋지게 꾸밀 수도 있습니다.
제품 홍보 사양
제품 설명
성능
물류 제원
교체용
포함 액세서리
크기 및 무게
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