제품지원

모든 시리즈

  • 단일 제품 샷
  • 사용 중인 메인 사진
  • 대체 제품 사진
  • 대체 제품 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 감성적 혜택 사진
  • 포장 사진
  • 단일 제품 샷
  • 사용 중인 메인 사진
  • 대체 제품 사진
  • 대체 제품 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 감성적 혜택 사진
  • 포장 사진

GoPure 9111 car air purifier4가지 사전 정화 모드 지원

GP911BLKX1

1 개 상 수상

오염 물질에 대응하는 가장 강력한 보호

레이저 센싱이 적용된 필립스 SelectFilter Plus 기술은 최대 가장 미세한 PM1 입자를 포함해 125가지 오염 물질을 제거해 줍니다. 강력한 시간당 30m3의 CADR로 단 4분 만에 표준형 세단과 SUV 내 PM2.5 입자 농도가 대폭 줄어듭니다.

모든 혜택 보기

가장 미세한 PM1과 최대 125가지의 오염 물질 필터링

오염 물질에 대응하는 가장 강력한 보호

  • PM1, PM2.5, PM10 레이저 센서

  • PM2.5 CADR: 시간당 30m3

  • NO2/SO2 CADR: 시간당 28m3 및 25m3

  • 6단계 공기질 표시기

단 4분 만에 유해한 PM2.5 미세 입자 필터링

단 4분 만에 유해한 PM2.5 미세 입자 필터링

필립스 고유의 여과 기술인 SelectFilter Plus는 프리필터가 통합되어 있어, 차량 내부에서 감지된 PM2.5와 가장 미세한 PM1 같은 입자가 빠르고 효과적으로 제거됩니다. 시간당 30m3의 PM2.5 CADR(공기 정화율)로, 스탠다드 세단 또는 SUV의 50%가 단 4분 만에 필터링됩니다. 해로운 입자만 제거되는 것이 아니라 담배 연기와 먼지, PM1의 0.01µm 초미세 입자까지 제거되므로 상쾌하고 깨끗한 공기를 마실 수 있습니다.

차량 내에서 빠르게 제거되는 배기가스 등의 유독 가스

차량 내에서 빠르게 제거되는 배기가스 등의 유독 가스

필립스 고유의 3단계 SelectFilter Plus 기술에는 HESA 층이 있습니다. 이 층은 차량 내부가 유해한 가스 화학 물질에 오염되지 않도록 도와줍니다. 강력한 흡수와 산화 과정을 통해 시간당 14m3의 공기 정화율(CADR)로 해로운 기체 가스를 제거하므로 단 몇 분 만에 차량 배기 가스, 플라스틱 소재에서 방출되는 화학 물질 및 냄새 방출 물질(예: 휘발성 유기 화합물(VOC), 톨루엔, 포름알데히드)이 정화됩니다.

차량 통행 시 발생하는 해로운 NO2/SO2 가스의 제거

차량 통행 시 발생하는 해로운 NO2/SO2 가스의 제거

그 누구도 엄청난 교통량에서 발생하는 배기 가스를 사랑하는 가족이 마시길 원치 않을 것입니다. 차량 팬을 통해 바깥에서 안으로 들어오는 공기 흐름이 형성되고 소형 차량과 대형 트럭 통행에서 발생하는 유독 가스가 차량 내부로 유입됩니다. 이렇게 들어온 가스는 차량 내에 갇히게 되는데, 차량 뒷좌석에 앉은 어린이는 차량 외부보다 내부에서 훨씬 높은 수준의 공기 오염에 노출될 가능성이 크다고 합니다. 필립스 SelectFilter Plus 기술을 통해 이산화질소(NO2)는 시간당 18m3의 CADR로, 이산화황(SO2)은 시간당 15m3로 처리되므로 여러분과 가족이 안심하고 숨을 쉴 수 있습니다.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

수상 내용

  • AWARD-961326 이미지

리뷰

뉴스레터를 구독하고 독점 정보를 받아보세요

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능

필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능