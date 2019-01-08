PM1, PM2.5, PM10 레이저 센서
PM2.5 CADR: 시간당 30m3
NO2/SO2 CADR: 시간당 28m3 및 25m3
6단계 공기질 표시기
필립스 고유의 여과 기술인 SelectFilter Plus는 프리필터가 통합되어 있어, 차량 내부에서 감지된 PM2.5와 가장 미세한 PM1 같은 입자가 빠르고 효과적으로 제거됩니다. 시간당 30m3의 PM2.5 CADR(공기 정화율)로, 스탠다드 세단 또는 SUV의 50%가 단 4분 만에 필터링됩니다. 해로운 입자만 제거되는 것이 아니라 담배 연기와 먼지, PM1의 0.01µm 초미세 입자까지 제거되므로 상쾌하고 깨끗한 공기를 마실 수 있습니다.
필립스 고유의 3단계 SelectFilter Plus 기술에는 HESA 층이 있습니다. 이 층은 차량 내부가 유해한 가스 화학 물질에 오염되지 않도록 도와줍니다. 강력한 흡수와 산화 과정을 통해 시간당 14m3의 공기 정화율(CADR)로 해로운 기체 가스를 제거하므로 단 몇 분 만에 차량 배기 가스, 플라스틱 소재에서 방출되는 화학 물질 및 냄새 방출 물질(예: 휘발성 유기 화합물(VOC), 톨루엔, 포름알데히드)이 정화됩니다.
그 누구도 엄청난 교통량에서 발생하는 배기 가스를 사랑하는 가족이 마시길 원치 않을 것입니다. 차량 팬을 통해 바깥에서 안으로 들어오는 공기 흐름이 형성되고 소형 차량과 대형 트럭 통행에서 발생하는 유독 가스가 차량 내부로 유입됩니다. 이렇게 들어온 가스는 차량 내에 갇히게 되는데, 차량 뒷좌석에 앉은 어린이는 차량 외부보다 내부에서 훨씬 높은 수준의 공기 오염에 노출될 가능성이 크다고 합니다. 필립스 SelectFilter Plus 기술을 통해 이산화질소(NO2)는 시간당 18m3의 CADR로, 이산화황(SO2)은 시간당 15m3로 처리되므로 여러분과 가족이 안심하고 숨을 쉴 수 있습니다.
수상 내용
리뷰