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언제나 깨끗하게 유지되는 차 안 공기
필립스의 인증 받은 SelectFilter 필터 기술이 시간당 10m3의 CADR(Clean Air Delivery Rate)로 PM2.5와 같은 미세 입자와 유독 가스를 제거하여 여러분과 가족의 건강을 지켜드립니다.모든 혜택 보기
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운전에 집중할 수 있는 자동 작동 및 필터링 제어
차량 내부에 완전히 통합되도록 4m, 12V의 전원 케이블과 컵 홀더 설치용 액세서리 포함
필터 교체가 필요할 경우 필터 교체가 표시됩니다.
내장된 공기 입자 센서를 통해 현재 공기 상태가 좋음(파랑), 보통(노랑), 나쁨(빨강)으로 기기에 바로 표시됩니다.
필립스만의 독특한 3단계 SelectFilter 기술은 Airmid Healthgroup에 의해 독립적으로 테스트를 거쳤으며 집먼지 진드기, 곰팡이 입자, 꽃가루 등 공기 중 알레르기 유발 물질의 최대 90% 제거하는 것으로 나타났습니다.
부스트 모드 필터로 빠른 공기 정화
필립스 SelectFilter의 고효율 입자 필터는 시간당 10m3(0.3µm 크기의 입자 50% 필터링, 3m3의 챔버)의 CADR(공기 정화율)로 차량 내부의 미세 입자를 제거합니다. 미세 입자의 예로는 0.3마이크론보다 큰 담배 연기, 꽃가루, 먼지, PM2.5 입자, 공기 중 바이러스 또는 박테리아 등이 있습니다.
필립스만의 독특한 다단계 SelectFilter 기술에는 HESA 층이 포함되어 있어 강력한 흡수와 산화 과정을 통해 시간당 10m3의 공기 정화율(CADR)로 차량 내부가 유해한 기체 화학 물질에 오염되는 것을 방지해줍니다. 차량 배기 가스, 차량 내부에 사용된 플라스틱 소재 및 마감재에서 방출되는 화학 물질, 휘발성 유기 화합물(VOC), 톨루엔, 포름알데히드 등의 냄새 방출 물질 등도 제거해 줍니다.
제품 홍보 사양
제품 설명
성능
물류 제원
교체용
포함 액세서리
크기 및 무게
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