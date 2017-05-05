시간당 10m3의 CADR로 제거 및 중화되는 휘발성 유기 화합 물질

필립스만의 독특한 다단계 SelectFilter 기술에는 HESA 층이 포함되어 있어 강력한 흡수와 산화 과정을 통해 시간당 10m3의 공기 정화율(CADR)로 차량 내부가 유해한 기체 화학 물질에 오염되는 것을 방지해줍니다. 차량 배기 가스, 차량 내부에 사용된 플라스틱 소재 및 마감재에서 방출되는 화학 물질, 휘발성 유기 화합물(VOC), 톨루엔, 포름알데히드 등의 냄새 방출 물질 등도 제거해 줍니다.