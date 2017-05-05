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    GoPure SlimLine 210 차량용 공기 청정기

    GPSL21GPX1

    언제나 깨끗하게 유지되는 차 안 공기

    필립스의 인증 받은 SelectFilter 필터 기술이 시간당 10m3의 CADR(Clean Air Delivery Rate)로 PM2.5와 같은 미세 입자와 유독 가스를 제거하여 여러분과 가족의 건강을 지켜드립니다.

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    GoPure SlimLine 210 차량용 공기 청정기

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    모두 보기 차량용 공기 청정기

    언제나 깨끗하게 유지되는 차 안 공기

    효과적으로 제거되는 미세 입자와 유독 가스

    • 미세 입자 CADR*:시간당 10m3
    • 유독 가스 CADR*: 시간당 10m3
    • Airmid 인증 SelectFilter
    • 공기 상태 표시등
    자동 작동 및 필터링 제어

    자동 작동 및 필터링 제어

    운전에 집중할 수 있는 자동 작동 및 필터링 제어

    컵 홀더에 설치하여 차량 내부에 완전하게 통합

    컵 홀더에 설치하여 차량 내부에 완전하게 통합

    차량 내부에 완전히 통합되도록 4m, 12V의 전원 케이블과 컵 홀더 설치용 액세서리 포함

    필터 교체 표시등

    필터 교체 표시등

    필터 교체가 필요할 경우 필터 교체가 표시됩니다.

    공기 상태를 정확하게 보여주는 3단계 LED 표시등

    내장된 공기 입자 센서를 통해 현재 공기 상태가 좋음(파랑), 보통(노랑), 나쁨(빨강)으로 기기에 바로 표시됩니다.

    인증 받은 SelectFilter로 최대 90%까지 제거되는 공기 중 알레르기 유발 물질

    필립스만의 독특한 3단계 SelectFilter 기술은 Airmid Healthgroup에 의해 독립적으로 테스트를 거쳤으며 집먼지 진드기, 곰팡이 입자, 꽃가루 등 공기 중 알레르기 유발 물질의 최대 90% 제거하는 것으로 나타났습니다.

    단 13분만에 차량내 공기 정화

    부스트 모드 필터로 빠른 공기 정화

    시간당 10m3의 CADR(공기 정화율)로 미세 입자 필터링

    필립스 SelectFilter의 고효율 입자 필터는 시간당 10m3(0.3µm 크기의 입자 50% 필터링, 3m3의 챔버)의 CADR(공기 정화율)로 차량 내부의 미세 입자를 제거합니다. 미세 입자의 예로는 0.3마이크론보다 큰 담배 연기, 꽃가루, 먼지, PM2.5 입자, 공기 중 바이러스 또는 박테리아 등이 있습니다.

    시간당 10m3의 CADR로 제거 및 중화되는 휘발성 유기 화합 물질

    필립스만의 독특한 다단계 SelectFilter 기술에는 HESA 층이 포함되어 있어 강력한 흡수와 산화 과정을 통해 시간당 10m3의 공기 정화율(CADR)로 차량 내부가 유해한 기체 화학 물질에 오염되는 것을 방지해줍니다. 차량 배기 가스, 차량 내부에 사용된 플라스틱 소재 및 마감재에서 방출되는 화학 물질, 휘발성 유기 화합물(VOC), 톨루엔, 포름알데히드 등의 냄새 방출 물질 등도 제거해 줍니다.

    기술 사양

    • 제품 홍보 사양

      장점
      깨끗한 차량 내부 공기
      제품 특징
      SlimLine

    • 제품 설명

      공기 입자 센서
      공기 상태 표시등(AQI)
      • 아니요
      앱 지원
      아니요
      자동 On/Off 기능
      색상
      블랙
      명칭
      GP SlimLine 210
      필터 수명
      350  시간
      필터 교체 표시기
      방향제
      아니요
      진동 횟수
      50  Hz
      소음 수준(dbA)(고)
      • 50
      • 55
      소음 수준(dbA)(저)
      30
      배치
      • 컵홀더
      • 대시보드
      소비전력
      7  W
      속도 설정
      3단계 속도 조절
      기술
      차량용 공기 청정기
      전압[V]
      12

    • 성능

      공기 정화 효율성
      9분만에 건강해지는 공기
      TVOC 필터링
      시간당 10m3의 CADR
      박테리아/바이러스 필터링
      0.7
      Boost 모드
      • 아니요

    • 물류 제원

      상자 용량
      1
      참조(주문 접수)
      GPSL21GPX1
      주문 코드(중국)GOC
      27026428
      EAN1 (APR)
      8718696270264

    • 교체용

      방향제 카트리지
      아니요
      GoPure 클린 에어 시스템 유형
      GPSL23GPX1,GPSA33GPX1
      필터 유형
      GSF80X80X1

    • 포함 액세서리

      장착 부품
      • 흡착판
      • 컵홀더
      전원 케이블 길이
      4  m

    • 크기 및 무게

      제품 중량
      425  g
      제품 규격(L x W x H)
      176 x 106 x 51  mm
      상자 무게(제품 포함)(g)
      1006
      상자 크기(LxWxH)(mm)
      294 x 208 x 84

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