신선하고 건강한 차량 내부 공기

필립스 특유의 고효율 필터 기술은 시간당 10m3의 CADR(Clean Air Delivery Rate)로 PM2.5와 같은 미세 입자와 유독 가스를 제거하여 여러분과 가족의 건강을 지켜드립니다.