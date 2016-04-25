GoPure SlimLine 230 차량용 공기 청정기
신선하고 건강한 차량 내부 공기
필립스 특유의 고효율 필터 기술은 시간당 10m3의 CADR(Clean Air Delivery Rate)로 PM2.5와 같은 미세 입자와 유독 가스를 제거하여 여러분과 가족의 건강을 지켜드립니다. 모든 혜택 보기
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GoPure SlimLine 230 차량용 공기 청정기
신선하고 건강한 차량 내부 공기
효과적으로 제거되는 미세 입자와 유독 가스
- 공기 상태 표시등
- 미세 입자 CADR*:시간당 10m3
- 유독 가스 CADR*: 시간당 10m3
- 공기 정화 효율성: 13분
단 13분만에 차량내 공기 정화
부스트 모드 필터로 빠른 공기 정화
자연의 향기가 나는 신선한 공기
GoPure는 자연스러운 향기를 발산하는 방향제 기능으로 공기를 신선하게 바꿔줍니다. 1개의 방향제 카트리지가 포함되어 있습니다.
자동 작동 및 필터링 제어
운전에 집중할 수 있는 자동 작동 및 필터링 제어
공기 상태 표시등
내장된 공기 입자 센서가 현재 공기 상태를 좋음(파랑), 보통(노랑), 나쁨(빨강)으로 표시합니다.
필터 교체 표시등
필터 교체가 필요할 경우 필터 교체가 표시됩니다.
컵 홀더에 설치하여 차량 내부에 완전하게 통합
차량 내부에 완전히 통합되도록 4m, 12V의 전원 케이블과 컵 홀더 설치용 액세서리 포함
효과적으로 제거되는 미세 입자와 유독 가스
필립스 특유의 고효율 필터 기술은 시간당 10m3의 CADR(Clean Air Delivery Rate)로 PM2.5와 같은 미세 입자와 유독 가스를 제거하여 여러분과 가족의 건강을 지켜드립니다.
기술 사양
-
제품 홍보 사양
- 장점
-
신선하고 건강한 차량 내부 공기
- 제품 특징
-
-
제품 설명
- 공기 흐름
-
9.7
m³/h
- 공기 입자 센서
-
예
- 공기 상태 표시등(AQI)
-
예
- 앱 지원
-
아니요
- 자동 On/Off 기능
-
예
- 색상
-
짙은 회색
- 명칭
-
GoPure Slimline 230
- 필터 수명
-
350
시간
- 필터 교체 표시기
-
예
- 방향제
-
예
- 진동 횟수
-
50
Hz
- 소음 레벨
-
40(저) - 50(중) - 55(고)
dB
- 소비전력
-
7
W
- 속도 설정
-
3단계 속도 조절
- 기술
-
차량용 공기 청정기
- 전압
-
12
V
-
성능
- 공기 정화 효율성
-
13
minute(s)
- 박테리아/바이러스 필터링
-
70
%
- 유독 가스 및 TVOC 필터링
-
시간당 10m3의 CADR
- Boost 모드
-
예
- 미세 입자 필터링
-
시간당 10m3의 CADR
-
물류 제원
- 상자 용량
-
1
- 참조(주문 접수)
-
GPSL23GPX1
- 주문 코드(중국)
-
17400328
- EAN(중국)
-
6947939174003
-
교체용
- 방향제 카트리지
-
51200X3, 51201X3, 51202X3
- 필터 유형
-
GSF80X80X1
-
포함 액세서리
- 장착 부품
-
컵 홀더 키트
- 전원 케이블 길이
-
4
m
- 기타 장착 부품
-
부착용 벨트
-
크기 및 무게
- 제품 중량
-
800
g
- 제품 규격(L x W x H)
-
170 x 100 x 70
mm
- 상자 크기(L x W x H)
-
295 x 245 x 80
mm
- 상자 무게(제품 포함)
-
1200
g
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