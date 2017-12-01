HC3530/15
간편하고 고른 헤어컷
빠르고 간편하게 머리를 자르십시오. 자가 연마 면도날이 장착된 DualCut 기술로 두 배 더 빠르게 커트합니다.* Trim-n-Flow 기술은 막힘을 방지하도록 설계된 빗을 갖추고 있어 한 번에 스타일을 완성할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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새롭고 혁신적인 빗이 장착된 필립스 헤어클리퍼는 모발이 끼지 않도록 설계되었습니다. 따라서 중단 없이 처음부터 끝까지 모발을 자를 수 있습니다.
필립스 헤어 클리퍼 3000은 보다 더 정밀한 커팅을 위해 첨단 듀얼컷 기술을 탑재하고 있습니다. 해당 제품은 이중 블레이드로 구성되어 있으며, 칼날은 첫날의 날카로움 그대로 유지되도록 설계되었습니다.
자가 연마 스테인리스 스틸 블레이드로 칼날을 항상 새것같은 느낌으로 유지할 수 있습니다. 5년이 지난 후에도 1일차와 동일한 정밀도와 정확도로 절삭합니다.
원하는 정확한 길이로 모발을 자를 수 있습니다. 1mm~23mm(2mm 단위로 증가) 사이 12단계 길이 중 하나로 설정하거나 빗을 분리하여 0.5mm 정도로 깔끔하게 다듬을 수 있습니다.
무선 헤어 클리퍼로 선의 엉킴으로부터 자유로워지세요. 8시간 충전으로 최대 75분간 강력한 이발이 가능합니다. 또는 중단 없이 다듬으려면 전원 코드를 꽂아 두세요.
필립스 클리퍼에는 사용이 간편한 미끄럼 방지 처리된 손잡이가 있어 편안하게 조절하여 모발을 자를 수 있습니다.
턱수염을 쉽게 다듬을 수 있는 전기 헤어클리퍼와 조절식 수염 빗은 1mm~23mm 사이에서 2mm 단위로 12단계 길이 설정이 가능하거나 빗을 완전히 분리하여 0.5mm 정도로 깔끔하게 다듬을 수 있습니다.
전기 헤어클리퍼를 쉽게 세척할 수 있습니다. 헤드를 클릭하여 열기만 하면 칼날을 분리하고 세척할 수 있습니다.
유지 보수가 용이한 강력한 클리핑 - 칼날에 윤활유를 칠할 필요가 없습니다.
필립스의 모든 그루밍 제품은 오래 사용할 수 있도록 제작되었습니다. 2년간 보증이 제공되며, 윤활유를 바를 필요가 없으며 전 세계 모든 전압과 호환됩니다.
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