이중 블레이드로 더욱 정밀한 커팅

필립스 헤어 클리퍼 3000은 보다 더 정밀한 커팅을 위해 첨단 듀얼컷 기술을 탑재하고 있습니다. 해당 제품은 이중 블레이드로 구성되어 있으며, 칼날은 첫날의 날카로움 그대로 유지되도록 설계되었습니다.