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    Hairclipper series 3000 헤어클리퍼

    HC3530/15

    간편하고 고른 헤어컷

    빠르고 간편하게 머리를 자르십시오. 자가 연마 면도날이 장착된 DualCut 기술로 두 배 더 빠르게 커트합니다.* Trim-n-Flow 기술은 막힘을 방지하도록 설계된 빗을 갖추고 있어 한 번에 스타일을 완성할 수 있습니다.

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    Hairclipper series 3000 헤어클리퍼

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    간편하고 고른 헤어컷

    막힘 없이 빠른 커팅*

    • 스테인리스 스틸 면도날
    • 13단계 길이 설정
    • 75분간 무선 사용/8시간 충전 시
    • 수염 빗 포함
    연속적인 절단을 위한 Trim-n-Flow 기술

    연속적인 절단을 위한 Trim-n-Flow 기술

    새롭고 혁신적인 빗이 장착된 필립스 헤어클리퍼는 모발이 끼지 않도록 설계되었습니다. 따라서 중단 없이 처음부터 끝까지 모발을 자를 수 있습니다.

    이중 블레이드로 더욱 정밀한 커팅

    이중 블레이드로 더욱 정밀한 커팅

    필립스 헤어 클리퍼 3000은 보다 더 정밀한 커팅을 위해 첨단 듀얼컷 기술을 탑재하고 있습니다. 해당 제품은 이중 블레이드로 구성되어 있으며, 칼날은 첫날의 날카로움 그대로 유지되도록 설계되었습니다.

    완벽하고 상처 없는 커팅을 경험해보세요

    완벽하고 상처 없는 커팅을 경험해보세요

    자가 연마 스테인리스 스틸 블레이드로 칼날을 항상 새것같은 느낌으로 유지할 수 있습니다. 5년이 지난 후에도 1일차와 동일한 정밀도와 정확도로 절삭합니다.

    다양한 길이 설정으로 조정

    다양한 길이 설정으로 조정

    원하는 정확한 길이로 모발을 자를 수 있습니다. 1mm~23mm(2mm 단위로 증가) 사이 12단계 길이 중 하나로 설정하거나 빗을 분리하여 0.5mm 정도로 깔끔하게 다듬을 수 있습니다.

    최대 75분간 무선 사용 가능

    최대 75분간 무선 사용 가능

    무선 헤어 클리퍼로 선의 엉킴으로부터 자유로워지세요. 8시간 충전으로 최대 75분간 강력한 이발이 가능합니다. 또는 중단 없이 다듬으려면 전원 코드를 꽂아 두세요.

    편안함과 조절이 쉬운 인체공학적 디자인

    편안함과 조절이 쉬운 인체공학적 디자인

    필립스 클리퍼에는 사용이 간편한 미끄럼 방지 처리된 손잡이가 있어 편안하게 조절하여 모발을 자를 수 있습니다.

    수염과 스터블 다듬기

    수염과 스터블 다듬기

    턱수염을 쉽게 다듬을 수 있는 전기 헤어클리퍼와 조절식 수염 빗은 1mm~23mm 사이에서 2mm 단위로 12단계 길이 설정이 가능하거나 빗을 완전히 분리하여 0.5mm 정도로 깔끔하게 다듬을 수 있습니다.

    손쉬운 칼날 분리로 간편한 세척

    손쉬운 칼날 분리로 간편한 세척

    전기 헤어클리퍼를 쉽게 세척할 수 있습니다. 헤드를 클릭하여 열기만 하면 칼날을 분리하고 세척할 수 있습니다.

    윤활유가 필요 없는 칼날

    윤활유가 필요 없는 칼날

    유지 보수가 용이한 강력한 클리핑 - 칼날에 윤활유를 칠할 필요가 없습니다.

    구매 보호 보증

    구매 보호 보증

    필립스의 모든 그루밍 제품은 오래 사용할 수 있도록 제작되었습니다. 2년간 보증이 제공되며, 윤활유를 바를 필요가 없으며 전 세계 모든 전압과 호환됩니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      • 조절식 모발 전용 빗
      • 추가 조절식 수염 빗
      • 스타일링 빗
      유지관리
      청소용 브러시

    • 소비전력

      자동 전압
      100-240V
      작동 시간
      최대 75분
      충전
      8시간 완충
      배터리 유형
      Ni-MH
      저에너지 모드
      < 0.3W
      꺼짐 모드(액세서리 없음)
      < 0.1 W

    • 디자인

      핸들
      인체공학적인 손잡이와 그립감

    • 서비스

      2년 무상 보증

    • 커팅 시스템

      커터 너비
      41mm
      Trim-n-Flow 기술
      커팅 부품
      스테인리스 스틸 면도날
      길이 설정 범위
      0.5~23mm
      길이 설정 수
      13
      정밀도(단계별 사이즈)
      최대: 2mm

    • 편리한 사용

      세척
      • 분리형 커터
      • 세척 가능한 면도날
      손쉬운 관리
      오일 필요 없음
      작동
      유무선 사용

    Badge-D2C

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