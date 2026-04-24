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    필립스 건식 다리미 건식 다리미

    HD1175/20

    옷감에는 부드럽게, 스타일에는 강하게

    필립스의 새로운 다리미는 세라플러스 논스틱 열판으로 어떤 옷이든 부드럽고 매끄럽게 다릴 수 있습니다. 가벼운 무게와 인체공학적 손잡이로 다림질이 그 어느 때보다 편안해집니다.

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    필립스 건식 다리미 건식 다리미

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    옷감에는 부드럽게, 스타일에는 강하게

    필립스 건식 다리미 중 최고사양 열판

    • 새로운 세라플러스 열판은 섬세한 옷감을 포함한 모든 원단에서 들러붙거나 타는 일 없이 부드럽게 미끄러집니다.
    • 단 몇 번의 다림질로도 빠르고 완벽한 결과를 얻을 수 있습니다.
    • 가벼운 디자인으로 팔의 피로감을 줄여 오랜 시간 다림질도 수월하게 해 줍니다.
    • 간편한 온도 조절로 실크부터 면까지 모든 종류의 원단을 안전하게 다룰 수 있습니다.
    • 1분 이내에 예열되어 바로 다림질을 시작할 수 있습니다.
    모든 옷감에서 부드럽게 다림질할 수 있는 새로운 세라플러스 열판

    모든 옷감에서 부드럽게 다림질할 수 있는 새로운 세라플러스 열판

    필립스의 새로운 세라플러스 열판은 어떤 옷감이든 매끄럽게 미끄러져 편안하고 완벽한 결과를 얻을 수 있습니다. 옷감에 달라붙지 않고, 긁힘에 강하며, 세척이 용이합니다.

    단 몇 번의 다림질로 효과적인 주름 제거

    단 몇 번의 다림질로 효과적인 주름 제거

    두꺼운 옷감과 섬세한 옷감 모두, 단 몇 번의 다림질만으로도 효과적으로 주름을 제거하여 깔끔한 결과를 선사합니다.

    오래 사용해도 편안한 가벼운 다리미

    오래 사용해도 편안한 가벼운 다리미

    가벼운 무게로 오랜 시간 다림질을 해도 손목 걱정 없이 수월하게 다림질할 수 있습니다.

    200시간 다림질 후에도 달라붙지 않는 열판

    200시간 다림질 후에도 달라붙지 않는 열판

    오래 지속되는 성능을 위해 설계되었으며, 집중적인 사용에도 견딜 수 있도록 테스트되어 시간이 지나도 매끄러운 다림질이 유지됩니다.

    간편한 온도 조절 기능으로 섬세한 옷감에 이상적

    간편한 온도 조절 기능으로 섬세한 옷감에 이상적

    간편한 온도 조절 기능을 통해, 합성 섬유와 실크를 포함한 섬세한 옷감에도 적절한 온도를 설정할 수 있습니다.

    향상된 그립감을 위한 인체공학적 손잡이

    향상된 그립감을 위한 인체공학적 손잡이

    인체공학적 형태로 설계된 손잡이가 안전하고 편안한 그립감을 제공해 다림질을 더욱 편안하게 해줍니다.

    1분 이내 예열

    1분 이내 예열

    다리미가 1분 이내에 가열되어 언제든지 사용할 준비가 됩니다. 오래 기다리거나 시간을 낭비할 필요 없이 전원을 켜고 바로 주름을 펴기 시작하세요

    실용적인 코드 고정 장치로 편리한 보관

    실용적인 코드 고정 장치로 편리한 보관

    실용적인 코드 고정 장치로 코드를 다리미 뒤쪽에 감을 수 있어 보관이 편리합니다.

    다리미 온도 표시등

    다리미 온도 표시등

    적정 온도에 도달하면 표시등이 꺼져 다리미가 준비되었음을 항상 알 수 있습니다.

    단추와 솔기를 따라 빠르게 다림질할 수 있는 단추용 홈

    단추와 솔기를 따라 빠르게 다림질할 수 있는 단추용 홈

    버튼 홈 구조로 버튼과 솔기 주변을 빠르고 쉽게 다릴 수 있어, 셔츠를 편리하게 다림질할 수 있습니다.

    좁은 부분까지 다릴 수 있는 정밀한 팁(열판의 뾰족한 끝)

    좁은 부분까지 다릴 수 있는 정밀한 팁(열판의 뾰족한 끝)

    열판 끝의 정밀한 팁으로 단추 사이, 셔츠깃, 모서리 등 까다로운 부분도 쉽게 다릴 수 있습니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      제품 유형
      건식 다리미
      예열 시간
      60초
      간편한 설치 및 보관
      초경량 다리미
      정밀하고 뾰족한 열판
      표시등
      열판 이름
      세라플러스 열판
      열판의 뛰어난 활주력
      열판의 긁힘 방지 기능
      석회질 제거 시기 알림 기능
      아니요
      다리미+ 헤드, 뾰족한 팁
      전원 코드 보관함
      일체형 전원 플러그
      전원 코드 자유 회전
      품질 보증서/보증
      2년
      화상 방지 보호

    • 기술 사양

      소비전력
      1100W
      사용 빈도
      50-60Hz
      전압
      220V

    • 안전

      자동 전원 차단
      아니요
      전원 스위치
      아니요
      다림질이 가능한 모든 옷감에 안전
      아니요

    • 크기 및 무게

      제품 규격(WxHxL)
      11 x 11.3 x 24cm
      포장 크기(가로x높이x세로)
      11.4 x 13.6 x 24.4cm
      전원 코드 길이
      1.9m
      다리미 무게
      0.66kg
      제품 중량
      0.66kg
      박스 무게
      0.13kg
      포장 포함 총 무게
      0.79kg

    • 디자인

      색상
      블루

    • 액세서리/호환성

      배터리 유형
      배터리 없음

    • 지속 가능성

      제품 포장
      F-박스
      포장
      F-박스
      재활용 플라스틱 사용
      아니요
      사용 설명서
      종이
      수리 가능성 지수
      아니요

    • 원산지

      생산지
      중국

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