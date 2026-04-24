옷감에는 부드럽게, 스타일에는 강하게

필립스의 새로운 다리미는 세라플러스 논스틱 열판으로 어떤 옷이든 부드럽고 매끄럽게 다릴 수 있습니다. 가벼운 무게와 인체공학적 손잡이로 다림질이 그 어느 때보다 편안해집니다.