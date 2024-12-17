어떤 토스트든, 매일 원하는 스타일로 즐기세요.

8가지 토스트 설정과 크루아상 데우기 받침대로 노릇노릇 바삭하게 구워진 나만의 완벽한 토스트와 따뜻한 페이스트리를 즐길 수 있습니다. 필립스 토스터 3000 시리즈와 함께 간편하고 스타일리시한 토스트를 경험하세요. 세련된 디자인이 집 안에 현대적인 감각을 더해 줍니다.