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어떤 토스트든, 매일 원하는 스타일로 즐기세요.
8가지 토스트 설정과 크루아상 데우기 받침대로 노릇노릇 바삭하게 구워진 나만의 완벽한 토스트와 따뜻한 페이스트리를 즐길 수 있습니다. 필립스 토스터 3000 시리즈와 함께 간편하고 스타일리시한 토스트를 경험하세요. 세련된 디자인이 집 안에 현대적인 감각을 더해 줍니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
무선 전기주전자와 드립 커피 메이커가 포함된 필립스 3000 시리즈 아침 식사 세트를 모두 확인해 보세요. 스타일리시하게 하루를 시작하세요!
8가지 설정으로 완벽한 토스트를 취향에 맞게 즐기세요. 두꺼운 빵, 얇은 빵, 살짝 구운 빵 또는 바삭하게 구운 황금색 토스트까지, 원하는 대로 조정하세요.
토스트뿐 아니라 다양한 종류의 빵으로 아침을 즐기세요. 2개의 대형 조절형 슬롯은 다양한 빵 크기에 맞게 조정할 수 있고, 셀프 센터링 메커니즘이 각 슬라이스를 중앙에 맞춰 균일하게 구워줍니다.
하이 리프트 레버로 집기 힘든 작은 빵 조각도 안전하게 꺼낼 수 있습니다. 레버를 들어 올려 모든 빵을 쉽게 꺼내세요.
크루아상 데우기 받침대가 내장되어 있어 좋아하는 페이스트리와 롤을 슬롯 위에 두고 살짝 데우면서 향긋한 냄새를 집 안 가득 채울 수 있습니다.
원하는 굽기 정도를 선택하고, 완벽하게 구워진 토스트가 튀어 오르는 모습을 지켜보세요. 조리가 끝나면 토스터가 자동으로 꺼져 편리하게 사용할 수 있습니다.
즉시 중지 버튼으로 토스트 시간을 완벽하게 제어하고 굽기 정도를 원하는 수준에 맞출 수 있습니다.
빵 부스러기를 쉽고 간단하게 제거하세요. 분리형 트레이를 꺼내 닦아주기만 하면 됩니다.
사용하지 않을 때 슬롯에 먼지가 쌓이는 것을 막아주는 먼지 보호 덮개가 포함되어 있습니다.
원산지
기술 사양
디자인
일반 사양
서비스
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