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  • 노릇노릇 바삭하고 맛있는 토스트 노릇노릇 바삭하고 맛있는 토스트 노릇노릇 바삭하고 맛있는 토스트

    데일리 컬렉션 토스터

    HD2582/90

    노릇노릇 바삭하고 맛있는 토스트

    8단계 설정이 가능한 이 컴팩트 토스터는 2개의 대형 조절식 투입구로 다양한 종류의 빵을 골고루 구울 수 있습니다. 내장된 빵 받침대로 좋아하는 빵이나 페이스트리, 롤을 간편하게 데워 보세요.

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    데일리 컬렉션 토스터

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    노릇노릇 바삭하고 맛있는 토스트

    8단계 설정 및 빵 데우기 장치 받침대 내장

    • 8단계 설정
    • 크라상 빵 데우기 장치 받침대
    • 컴팩트한 디자인
    • 먼지 뚜껑
    개인의 취향에 맞는 8단계 굽기 조절

    개인의 취향에 맞는 8단계 굽기 조절

    8단계 설정 덕분에 다양한 종류의 빵을 태우지 않고 구울 수 있습니다. 취향에 맞게 굽기 설정을 조정하여 원하는 대로 빵을 구워보세요.

    다양한 크기의 빵을 위한 2개의 대형 조절식 투입구

    다양한 크기의 빵을 위한 2개의 대형 조절식 투입구

    2개의 대형 조절식 투입구로 다양한 크기의 빵을 구울 수 있습니다. 자체 중심 설정 기능 덕분에 빵이 가운데에 놓이고 양면은 골고루 구워집니다.

    롤, 패스트리 또는 번을 데울 수 있는 내장형 빵 받침대

    롤, 패스트리 또는 번을 데울 수 있는 내장형 빵 받침대

    내장형 빵 받침대로 좋아하는 빵이나, 페이스트리, 롤을 손쉽게 데울 수 있습니다.

    재가열과 해동을 한 번에

    재가열과 해동을 한 번에

    재가열 기능으로 토스트를 순식간에 데우고, 해동 기능으로 냉동된 빵을 해동하는 동시에 구울 수 있습니다.

    취소 버튼으로 언제든지 굽기 중단

    취소 버튼으로 언제든지 굽기 중단

    멈춤 버튼을 누르면 원하는 시점에 언제든 중단할 수 있습니다.

    청소가 용이한 분리형 빵 부스러기 받침대

    청소가 용이한 분리형 빵 부스러기 받침대

    분리형 빵 부스러기 받침대 덕분에 청소가 용이합니다.

    작은 빵 조각도 안전하게 꺼낼 수 있는 하이 리프트

    작은 빵 조각도 안전하게 꺼낼 수 있는 하이 리프트

    작은 빵 조각도 간단하게 제거할 수 있는 하이 리프트 기능

    추가적인 자동 전원 차단 보호

    추가적인 자동 전원 차단 보호

    추가적인 자동 꺼짐 보호로 누전으로부터 제품을 보호합니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      주 재료
      메탈
      제품 유형
      토스터
      미끄럼 방지 받침
      코드 길이
      0.85m
      용기 재질
      해당 없음
      순간작동 기능
      해당 없음
      보증
      2년

    • 기술 사양

      소비전력
      830W
      전압
      230V
      빈도
      50~60Hz
      배터리 제품
      아니요

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      15.6
      제품 폭
      27.5
      제품 높이
      18.8
      제품 중량
      1.07kg
      포장 길이
      18.4
      포장 폭
      30.4
      포장 높이
      21.4
      포장 중량
      1.52kg

    • 원산지

      생산지
      중국

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