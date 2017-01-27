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노릇노릇 바삭하고 맛있는 토스트
8단계 설정이 가능한 이 컴팩트 토스터는 2개의 대형 조절식 투입구로 다양한 종류의 빵을 골고루 구울 수 있습니다. 내장된 빵 받침대로 좋아하는 빵이나 페이스트리, 롤을 간편하게 데워 보세요.모든 혜택 보기
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8단계 설정 덕분에 다양한 종류의 빵을 태우지 않고 구울 수 있습니다. 취향에 맞게 굽기 설정을 조정하여 원하는 대로 빵을 구워보세요.
2개의 대형 조절식 투입구로 다양한 크기의 빵을 구울 수 있습니다. 자체 중심 설정 기능 덕분에 빵이 가운데에 놓이고 양면은 골고루 구워집니다.
내장형 빵 받침대로 좋아하는 빵이나, 페이스트리, 롤을 손쉽게 데울 수 있습니다.
재가열 기능으로 토스트를 순식간에 데우고, 해동 기능으로 냉동된 빵을 해동하는 동시에 구울 수 있습니다.
멈춤 버튼을 누르면 원하는 시점에 언제든 중단할 수 있습니다.
분리형 빵 부스러기 받침대 덕분에 청소가 용이합니다.
작은 빵 조각도 간단하게 제거할 수 있는 하이 리프트 기능
추가적인 자동 꺼짐 보호로 누전으로부터 제품을 보호합니다.
일반 사양
기술 사양
크기 및 무게
원산지
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