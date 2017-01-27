노릇노릇 바삭하고 맛있는 토스트

8단계 설정이 가능한 이 컴팩트 토스터는 2개의 대형 조절식 투입구로 다양한 종류의 빵을 골고루 구울 수 있습니다. 내장된 빵 받침대로 좋아하는 빵이나 페이스트리, 롤을 간편하게 데워 보세요.