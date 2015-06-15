HD2598/90
맛있는 토스트를 간편하게!
이 컴팩트 토스터로 언제나 즐거운 토스트 시간을 가져보세요. 다양한 크기의 빵에 맞는 대형 빵 투입구와 청소가 손쉬운 분리형 빵 부스러기 받침대, 빵을 골고루 구워주는 빵 중심 설정 기능, 7가지 굽기 설정 및 해동 기능을 갖추었습니다.모든 혜택 보기
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대형 빵 투입구에 다양한 유형의 빵을 넣을 수 있습니다.
토스터 외부가 뜨거워지지 않으므로 만져도 안전합니다.
취소 버튼으로 언제든지 굽기를 중단할 수 있습니다.
분리 가능한 빵 부스러기 받침대가 있어 청소가 용이합니다.
필립스 토스터는 자동 빵 중심 설정 기능으로 다양한 종류의 빵을 골고루 구워낼 수 있습니다.
필립스 토스터는 컴팩트형 디자인으로 조리대의 공간을 덜 차지합니다.
디자인 사양
기술 사양
일반 사양
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