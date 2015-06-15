맛있는 토스트를 간편하게!

이 컴팩트 토스터로 언제나 즐거운 토스트 시간을 가져보세요. 다양한 크기의 빵에 맞는 대형 빵 투입구와 청소가 손쉬운 분리형 빵 부스러기 받침대, 빵을 골고루 구워주는 빵 중심 설정 기능, 7가지 굽기 설정 및 해동 기능을 갖추었습니다.