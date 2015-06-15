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    Daily Collection 토스터

    HD2598/90

    맛있는 토스트를 간편하게!

    이 컴팩트 토스터로 언제나 즐거운 토스트 시간을 가져보세요. 다양한 크기의 빵에 맞는 대형 빵 투입구와 청소가 손쉬운 분리형 빵 부스러기 받침대, 빵을 골고루 구워주는 빵 중심 설정 기능, 7가지 굽기 설정 및 해동 기능을 갖추었습니다.

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    Daily Collection 토스터

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    맛있는 토스트를 간편하게!

    대형 빵 투입구, 컴팩트형 디자인

    • 긴 투입구
    • 컴팩트
    다양한 종류의 빵을 넣을 수 있는 대형 빵 투입구

    다양한 종류의 빵을 넣을 수 있는 대형 빵 투입구

    대형 빵 투입구에 다양한 유형의 빵을 넣을 수 있습니다.

    토스터의 몸체가 뜨거워지지 않아 안전

    토스터의 몸체가 뜨거워지지 않아 안전

    토스터 외부가 뜨거워지지 않으므로 만져도 안전합니다.

    취소 버튼으로 언제든지 굽기 중단

    취소 버튼으로 언제든지 굽기 중단

    취소 버튼으로 언제든지 굽기를 중단할 수 있습니다.

    청소가 용이한 분리형 빵 부스러기 받침대

    청소가 용이한 분리형 빵 부스러기 받침대

    분리 가능한 빵 부스러기 받침대가 있어 청소가 용이합니다.

    빵을 원하는 대로 구울 수 있는 7가지 굽기 설정

    빵을 원하는 대로 구울 수 있는 7가지 굽기 설정

    해동과 굽기가 한 번에 가능한 해동 설정

    해동과 굽기가 한 번에 가능한 해동 설정

    작은 빵 조각도 간단하게 제거할 수 있는 하이 리프트 기능

    작은 빵 조각도 간단하게 제거할 수 있는 하이 리프트 기능

    빵을 골고루 굽기 위한 자동 빵 중심 설정 기능

    필립스 토스터는 자동 빵 중심 설정 기능으로 다양한 종류의 빵을 골고루 구워낼 수 있습니다.

    조리대의 공간을 절약할 수 있는 컴팩트 토스터

    필립스 토스터는 컴팩트형 디자인으로 조리대의 공간을 덜 차지합니다.

    기술 사양

    • 디자인 사양

      재질
      플라스틱
      색상
      블랙

    • 기술 사양

      전압
      220-240  V
      소비전력
      1150  W
      코드 길이
      0.85  m
      진동수
      50/60  Hz
      빵 투입구 크기(길이x넓이x높이)
      255 x 35 x 120  mm

    • 일반 사양

      코드 보관
      미끄럼 방지 발판
      안전한 자동 전원 차단 기능
      편리한 굽기 조절

    Badge-D2C

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