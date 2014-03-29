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단종됨

토스트기

HD2628/29

5

| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품

최고의 토스트로 즐기기

다양한 넓이의 빵 투입구를 갖추어 완벽한 토스트를 구울 수 있는 필립스 토스트기. 두꺼운 빵이든 얇은 빵이든 노릇노릇하게. 해동 및 재가열 기능으로 편리한 사용. 하이 리프트 기능, 취소 버튼, 뜨거워지지 않는 본체(Cool Wall) 등으로 사용이 안전.

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두꺼운 빵이든 얇은 빵이든 노릇노릇하게

최고의 토스트로 즐기기

  • 메탈 소재 투입구 2개

  • 두 가지 기능

  • 브러시 마감된 메탈

  • 넓은 투입구, 뚜껑

취소 버튼으로 언제든지 굽기 중단

취소 버튼으로 언제든지 굽기 중단

편리한 굽기 조절

편리한 굽기 조절

편리하게 온도를 조절하여 딱 원하는 정도로 토스트를 구울 수 있습니다.

작은 빵 조각도 안전하게 꺼낼 수 있는 하이 리프트 기능

작은 빵 조각도 안전하게 꺼낼 수 있는 하이 리프트 기능

작은 빵 조각이 높이 들어올려져서 안전하게 꺼낼 수 있습니다.

기술 사양

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5.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

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3
2
1

29/03/2014

한국

한국

빵의 굽기정도가 좋음

괜찮은 토스트기를 알아보니 필립스2628이 좋다즞 평이 많아 NS홈쇼핑에서 저렴하게 구입함. 토스트기 도착하자마자 바로 사용해보았는데 일단 사용이 간단하여 편리하고 재가열,해동 기능이 있어 맘에 들었지만 오늘 사용해보는지라 기능확인은 못하고 빵만 토스트 해봄 바삭하고 적당한 브라운 색으로 구워지는 걸 원한지라 6단계로 해서 구워 보았는데 결과는 대만족이다. 담에 다른 기능들을 사용해 보아야 겠음

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 HD2628/29 토스트기에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

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