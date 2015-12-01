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    토스터

    HD2628/80

    최고의 토스트로 즐기기

    다양한 넓이의 빵 투입구를 갖추어 완벽한 토스트를 구울 수 있는 필립스 토스터. 두꺼운 빵이든 얇은 빵이든 노릇노릇하게. 해동 및 재가열 기능으로 편리한 사용. 하이 리프트 기능, 취소 버튼, 뜨거워지지 않는 본체(쿨 월) 등으로 사용이 안전

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    토스터

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    최고의 토스트로 즐기기

    언제나 노릇노릇하게 굽는 토스터

    • 메탈 소재 투입구 2개
    • 두 가지 기능
    • 브러시 마감된 메탈 샴페인
    • 넓은 투입구
    청소가 용이한 분리형 빵 부스러기 받침대

    청소가 용이한 분리형 빵 부스러기 받침대

    분리 가능한 빵 부스러기 받침대가 있어 청소가 용이합니다.

    편리한 굽기 조절

    편리한 굽기 조절

    편리하게 온도를 조절하여 딱 원하는 정도로 토스트를 구울 수 있습니다.

    빵이 끼이면 안전을 위해 자동 전원 차단 작동

    빵이 끼이면 안전을 위해 자동 전원 차단 작동

    빵이 안에 끼이면 토스터 전원이 자동으로 차단됩니다.

    해동과 재가열을 한 번에

    해동과 재가열을 한 번에

    토스터의 해동 버튼으로 해동과 굽기를 한 번에 할 수 있으며 재가열 버튼으로 차가운 빵을 데우거나 구운빵을 더 바삭하게 구울 수 있습니다.

    작은 빵 조각도 안전하게 꺼낼 수 있는 하이 리프트 기능

    작은 빵 조각도 안전하게 꺼낼 수 있는 하이 리프트 기능

    작은 빵 조각이 높이 들어올려져서 안전하게 꺼낼 수 있습니다.

    빵을 고르게 구울 수 있는 자체 중심 설정 빵 투입구

    빵을 고르게 구울 수 있는 자체 중심 설정 빵 투입구

    필립스 토스터의 자체 중심 설정 빵 투입구는 빵의 중심을 잡아 두꺼운 식빵이든 얇은 식빵이든 고르게 구워줍니다.

    취소 버튼으로 언제든지 굽기 중단

    취소 버튼으로 언제든지 굽기 중단

    기술 사양

    • 디자인 사양

      색상
      블랙 및 메탈
      제품 규격(LxWxH)
      19.1x27.1x16.2  cm

    • 기술 사양

      전압
      220-240V  V
      소비전력
      950W  W
      코드 길이
      0.85  m
      주파수
      50/60  Hz

    • 디자인

      색상
      라일락

    Badge-D2C

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