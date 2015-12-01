최고의 토스트로 즐기기

다양한 넓이의 빵 투입구를 갖추어 완벽한 토스트를 구울 수 있는 필립스 토스터. 두꺼운 빵이든 얇은 빵이든 노릇노릇하게. 해동 및 재가열 기능으로 편리한 사용. 하이 리프트 기능, 취소 버튼, 뜨거워지지 않는 본체(쿨 월) 등으로 사용이 안전