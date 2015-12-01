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최고의 토스트로 즐기기
다양한 넓이의 빵 투입구를 갖추어 완벽한 토스트를 구울 수 있는 필립스 토스터. 두꺼운 빵이든 얇은 빵이든 노릇노릇하게. 해동 및 재가열 기능으로 편리한 사용. 하이 리프트 기능, 취소 버튼, 뜨거워지지 않는 본체(쿨 월) 등으로 사용이 안전모든 혜택 보기
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분리 가능한 빵 부스러기 받침대가 있어 청소가 용이합니다.
편리하게 온도를 조절하여 딱 원하는 정도로 토스트를 구울 수 있습니다.
빵이 안에 끼이면 토스터 전원이 자동으로 차단됩니다.
토스터의 해동 버튼으로 해동과 굽기를 한 번에 할 수 있으며 재가열 버튼으로 차가운 빵을 데우거나 구운빵을 더 바삭하게 구울 수 있습니다.
작은 빵 조각이 높이 들어올려져서 안전하게 꺼낼 수 있습니다.
필립스 토스터의 자체 중심 설정 빵 투입구는 빵의 중심을 잡아 두꺼운 식빵이든 얇은 식빵이든 고르게 구워줍니다.
디자인 사양
기술 사양
디자인
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