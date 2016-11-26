단종됨
HD2636/29
최고의 토스트로 즐기기
필립스 토스터 HD2636/29는 넓고 깊은 빵 투입구와 자체 중심 설정 기능으로 두께와 상관 없이 전체적으로 노릇노릇하게 구울 수 있습니다. 크라상 데우기용 내장 거치대, 슬라이드형 빵 부스러기 받침대, 원터치 재가열 및 해동 버튼을 갖추고 있습니다.
메탈 소재 투입구 2개
세 가지 기능
브러시 마감된 메탈
넓은 슬롯, 크라상 빵 데우기 장치
토스터의 몸체가 뜨거워지지 않아 안전합니다.
빵 두께에 구애받지 않는 넓은 투입구를 가진 필립스 토스터
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
옥상달빛
26/11/2016
한국
진열만 해놓아도 좋은!
이 제품 전것도 하얀플라그틷 필립스 제품이었어요. 그것도 멀쩡했는데 이거 보고 생김새에 반해서 당장 구입했네요. 빵이 잘 구워지는 것은 물론이고 (사실 토스트기에 큰 기능을 바라는 사람은 없죠^^) 그냥 깔끔한 메탈&블랙이 맘에 들어요. 단지 뚜껑이 달칵 소리 나면서 닫혔으면 좋겠는데 그게 아니라 그냥 얹어지는거네요. 그거 하나 아쉬워요
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva Collection HD2636/29 토스터에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva Collection HD2636/29 토스터에 대해 작성되었습니다.