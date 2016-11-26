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단종됨

Viva Collection토스터

HD2636/29

5

| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품

최고의 토스트로 즐기기

필립스 토스터 HD2636/29는 넓고 깊은 빵 투입구와 자체 중심 설정 기능으로 두께와 상관 없이 전체적으로 노릇노릇하게 구울 수 있습니다. 크라상 데우기용 내장 거치대, 슬라이드형 빵 부스러기 받침대, 원터치 재가열 및 해동 버튼을 갖추고 있습니다.

모든 혜택 보기

언제나 노릇노릇하게 굽는 토스터

최고의 토스트로 즐기기

  • 메탈 소재 투입구 2개

  • 세 가지 기능

  • 브러시 마감된 메탈

  • 넓은 슬롯, 크라상 빵 데우기 장치

토스터의 몸체가 뜨거워지지 않아 안전

토스터의 몸체가 뜨거워지지 않아 안전

토스터의 몸체가 뜨거워지지 않아 안전합니다.

취소 버튼으로 언제든지 굽기 중단

취소 버튼으로 언제든지 굽기 중단

빵 두께에 구애받지 않는 넓은 투입구

빵 두께에 구애받지 않는 넓은 투입구

빵 두께에 구애받지 않는 넓은 투입구를 가진 필립스 토스터

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5.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

4
3
2
1

26/11/2016

한국

한국

진열만 해놓아도 좋은!

이 제품 전것도 하얀플라그틷 필립스 제품이었어요. 그것도 멀쩡했는데 이거 보고 생김새에 반해서 당장 구입했네요. 빵이 잘 구워지는 것은 물론이고 (사실 토스트기에 큰 기능을 바라는 사람은 없죠^^) 그냥 깔끔한 메탈&블랙이 맘에 들어요. 단지 뚜껑이 달칵 소리 나면서 닫혔으면 좋겠는데 그게 아니라 그냥 얹어지는거네요. 그거 하나 아쉬워요

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Viva Collection HD2636/29 토스터에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Viva Collection HD2636/29 토스터에 대해 작성되었습니다.

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