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더 나아진 아침 식사
우아한 스타일과 흠잡을 데 없는 성능으로 매일 아침 나만의 방식으로 토스트를 만들어 보세요. 친환경적인 미래에 가까워지기 위해 100% 바이오 플라스틱**과 에너지 효율적인 기능을 겸비하여 지속 가능하도록 설계되었습니다.모든 혜택 보기
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830W의 2 투입구 컴팩트 토스터로 매일 아침 나만의 방식으로 토스트를 구울 수 있습니다.
빵 받침대가 내장되어 있어 좋아하는 페이스트리, 롤, 빵을 따뜻하게 토스트와 분리하여 즐길 수 있습니다.
다양한 굽기 옵션을 통해 태울 위험 없이 다양한 종류의 빵을 구울 수 있습니다. 굽기 설정을 맞춤 조절하면 언제나 나만의 방식으로 토스트를 즐길 수 있습니다.
셀프 센터링 메커니즘이 빵의 중앙을 완벽히 맞추어 빵 두께에 상관없이 양면을 골고루 구워낼 수 있습니다.
해동 및 재가열 모드를 사용하면 냉동된 식빵을 동시에 해동하면서 구울 수 있고, 이전에 구워 놓은 빵을 몇 초 안에 데울 수도 있습니다.
취소 버튼을 눌러 언제든지 안전하고 정확하게 토스트를 중단할 수 있습니다.
빵 부스러기 받침대는 쉽게 분리되어 토스터를 손쉽게 세척할 수 있습니다.
PVC 및 BFR을 사용하지 않는 안전한 소재로 제조되었으며, 안전한 밀봉 기술로 누출 없이 사용할 수 있습니다.
100% 바이오 플라스틱²은 해바라기유 등의 생물학적 및 재생 가능한 자원으로 만듭니다. 요리에 사용한 기름 및 기타 식물성 폐기물을 수집하고 친환경 공정을 통해 재활용하기 때문에 식품에 적합합니다. 더욱 안전을 기하기 위해 토스터에는 자동 전원 차단 기능이 있습니다.
세련된 지속가능한 실크 화이트 매트 마감은 주방에서 감각적인 모습을 연출합니다.
자연에서 영감을 받은 디자인으로 차분한 색상과 천연 소재를 사용하였습니다. 세련된 우드 패턴의 분리형 먼지 커버가 있어 토스터를 사용하지 않을 때 이물질이 들어가지 않도록 보호합니다. 필립스 Eco Conscious 컬렉션은 2022년 IF 디자인 어워드 및 레드닷(Red Dot) 디자인 어워드를 수상하였습니다.
100% 바이오 플라스틱²을 사용한 지속 가능한 설계로 생산 공정 중 이산화탄소 배출량을 14% 감소¹시켰습니다. 이 획기적인 소재는 주방에 커다란 영향을 미치는 것은 물론 환경에 더욱 긍정적인 결과를 가져올 것입니다.
일반 사양
기술 사양
호환성
안전 기능
크기 및 무게
원산지
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