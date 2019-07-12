미리 썰어둔 빵이든 직접 썰어낸 빵이든 완벽하게 바삭한 토스트

셀프 센터링 방식의 더 넓어진 투입구가 있어 슬라이스 두께와 상관없이 골고루 구워집니다. 다양한 굽기 옵션과 내장형 빵 받침대가 제공되는 토스터로 완벽하게 바삭한 토스트, 따뜻한 패스트리, 롤빵, 번빵을 즐길 수 있습니다.