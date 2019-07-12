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미리 썰어둔 빵이든 직접 썰어낸 빵이든 완벽하게 바삭한 토스트
셀프 센터링 방식의 더 넓어진 투입구가 있어 슬라이스 두께와 상관없이 골고루 구워집니다. 다양한 굽기 옵션과 내장형 빵 받침대가 제공되는 토스터로 완벽하게 바삭한 토스트, 따뜻한 패스트리, 롤빵, 번빵을 즐길 수 있습니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
분리 가능한 빵 부스러기 받침대가 있어 청소가 용이합니다.
롤빵 및 크라상을 데울 때는 크라상 데우기용 거치대를 사용합니다.
이 기능을 사용하면 작은 빵 조각도 안전하게 꺼낼 수 있습니다.
추가적인 자동 전원 차단 보호로 누전으로부터 제품을 보호
빵 굽기 시간을 원하는 대로 조절할 수 있습니다.
해동 모드에서는 한 번의 버튼 터치로 간편하게 냉동된 빵을 구울 수 있습니다.
자체 중심 매커니즘을 통해 빵이 정 가운데에 고정되므로 두께에 상관없이 고르게 구워집니다.
재가열 모드를 이용하면 한 번의 버튼 터치만으로 이전에 구운 빵도 단 몇 초만에 다시 데우기 가능
일반 사양
기술 사양
크기 및 무게
원산지
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