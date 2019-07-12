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  • 미리 썰어둔 빵이든 직접 썰어낸 빵이든 완벽하게 바삭한 토스트 미리 썰어둔 빵이든 직접 썰어낸 빵이든 완벽하게 바삭한 토스트 미리 썰어둔 빵이든 직접 썰어낸 빵이든 완벽하게 바삭한 토스트

    Viva Collection 토스터

    HD2651/90

    미리 썰어둔 빵이든 직접 썰어낸 빵이든 완벽하게 바삭한 토스트

    셀프 센터링 방식의 더 넓어진 투입구가 있어 슬라이스 두께와 상관없이 골고루 구워집니다. 다양한 굽기 옵션과 내장형 빵 받침대가 제공되는 토스터로 완벽하게 바삭한 토스트, 따뜻한 패스트리, 롤빵, 번빵을 즐길 수 있습니다.

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    Viva Collection 토스터

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    미리 썰어둔 빵이든 직접 썰어낸 빵이든 완벽하게 바삭한 토스트

    신선한 빵이든 얼려둔 빵이든 두께에 상관없이 구울 수 있는 넓은 슬롯

    • 풀 메탈
    청소가 용이한 분리형 빵 부스러기 받침대

    청소가 용이한 분리형 빵 부스러기 받침대

    분리 가능한 빵 부스러기 받침대가 있어 청소가 용이합니다.

    롤빵 및 크라상을 데우기 위한 크라상 데우기용 거치대

    롤빵 및 크라상을 데우기 위한 크라상 데우기용 거치대

    롤빵 및 크라상을 데울 때는 크라상 데우기용 거치대를 사용합니다.

    작은 빵 조각도 안전하게 꺼낼 수 있는 하이 리프트

    작은 빵 조각도 안전하게 꺼낼 수 있는 하이 리프트

    이 기능을 사용하면 작은 빵 조각도 안전하게 꺼낼 수 있습니다.

    빵이 낄 경우에 대비한 추가적인 자동 전원 차단 보호

    빵이 낄 경우에 대비한 추가적인 자동 전원 차단 보호

    추가적인 자동 전원 차단 보호로 누전으로부터 제품을 보호

    어떤 취향에도 알맞은 8단계 굽기 조절

    어떤 취향에도 알맞은 8단계 굽기 조절

    빵 굽기 시간을 원하는 대로 조절할 수 있습니다.

    해동 모드

    해동 모드

    해동 모드에서는 한 번의 버튼 터치로 간편하게 냉동된 빵을 구울 수 있습니다.

    신선한 빵도, 얼려둔 빵도 두께에 상관없이 구울 수 있도록 더 넓어진 슬롯

    신선한 빵도, 얼려둔 빵도 두께에 상관없이 구울 수 있도록 더 넓어진 슬롯

    자체 중심 매커니즘을 통해 빵이 정 가운데에 고정되므로 두께에 상관없이 고르게 구워집니다.

    재가열 모드

    재가열 모드

    재가열 모드를 이용하면 한 번의 버튼 터치만으로 이전에 구운 빵도 단 몇 초만에 다시 데우기 가능

    취소 버튼으로 언제든지 굽기 중단

    취소 버튼으로 언제든지 굽기 중단

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      중국

    • 액세서리

      포함됨
      • 크라상 빵 데우기 장치
      • 먼지 뚜껑

    • 기술 사양

      소비전력
      950  W

    • 크기 및 무게

      포장 크기(LxWxH)
      334 x 200 x 221  mm
      제품 규격(LxWxH)
      300 x 172 x 201  mm
      중량
      1.632  kg
      무게(포장 포함)
      2.042  kg
      빵 투입구 크기(LxWxH)
      138 x 33 x 122  mm

    • 일반 사양

      굽기 단계
      8
      제품 특징
      • 편리한 굽기 조절
      • 자동 전원 차단
      • 취소 버튼
      • 코드 보관
      • 해동 기능
      • 하이 리프트 기능
      • 전원 스위치

    • 디자인 및 마감

      색상
      스테인리스 스틸
      본체 재질
      메탈

    • 서비스

      2년 무상 보증

    • 지속 가능성

      포장
      > 90% 재활용 재료
      사용 설명서
      100% 재활용 종이

    Badge-D2C

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