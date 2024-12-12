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    전기 밥솥 3000 시리즈 미니 전기 밥솥 0.85L

    HD3170/95

    작은 크기, 큰 기능

    밥이나 반찬 등을 손쉽게 요리할 수 있는 8가지 자동 메뉴를 갖춘 컴팩트한 사이즈의 필립스 3000 시리즈는 소규모 가족용으로 적합합니다.

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    전기 밥솥 3000 시리즈 미니 전기 밥솥 0.85L

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    작은 크기, 큰 기능

    8가지 자동 메뉴가 포함된 컴팩트한 사이즈

    • 밥 0.85L
    • 600W
    • 스테인리스 본체
    • 8가지 메뉴
    4중 내솥

    4중 내솥

    달라붙지 않는 코팅으로 열을 고르게 유지하면서 끈적임 없이 사용 가능한 4중 내솥

    논스틱 코팅

    논스틱 코팅

    뛰어난 긁힘 방지 기능으로 오래 지속되는 내구성. 고르고 안정된 온도 상승과 뛰어난 긁힘 방지 성능을 제공합니다.

    스마트 조리 커브

    스마트 조리 커브

    6단계 자동 조절 기능으로 향긋하고 맛있는 밥을 지을 수 있습니다.

    이중 온도 센서

    이중 온도 센서

    이중 온도 센서로 넘침 방지 기능 제공

    고속 취사 모드

    고속 취사 모드

    30분 고속 조리 모드로 손쉬운 취사 가능

    분리형 내부 뚜껑

    분리형 내부 뚜껑

    세척이 쉬운 분리형 내부 뚜껑

    소규모 가족을 위한 완벽한 컴팩트 사이즈

    소규모 가족을 위한 완벽한 컴팩트 사이즈

    0.85L의 컴팩트한 크기로 온 가족을 위한 완벽한 조리 용량 및 보관 가능

    8가지 자동 조리 메뉴

    8가지 자동 조리 메뉴

    밥, 요리, 수프 등 다양한 기능을 갖춘 8가지 자동 조리 메뉴

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      중국

    • 디자인 사양

      색상
      흰색/스테인리스 스틸
      규격(LxWxH)
      338x240x210(mm)  mm

    • 액세서리

      플라스틱 찜판
      계량컵
      주걱

    • 기술 사양

      전압
      220-240  V
      소비전력
      600W  W
      코드 길이
      0.8m  m
      진동수
      50Hz  Hz
      용량
      0.85L  Litres / cups

    • 일반 사양

      12시간 보온
      세척하기 간편하고 눌러붙지 않는 내부 용기
      신선하고 영양가 있는 식사를 위한 퍼지 논리 제어
      세척 가능한 분리형 속뚜껑

    • 서비스

      2년 무상 보증

    • 지속 가능성

      포장
      90% 이상 재활용 자재
      사용 설명서
      90% 재활용 종이

    Badge-D2C

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