HD3170/95
작은 크기, 큰 기능
밥이나 반찬 등을 손쉽게 요리할 수 있는 8가지 자동 메뉴를 갖춘 컴팩트한 사이즈의 필립스 3000 시리즈는 소규모 가족용으로 적합합니다.모든 혜택 보기
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달라붙지 않는 코팅으로 열을 고르게 유지하면서 끈적임 없이 사용 가능한 4중 내솥
뛰어난 긁힘 방지 기능으로 오래 지속되는 내구성. 고르고 안정된 온도 상승과 뛰어난 긁힘 방지 성능을 제공합니다.
6단계 자동 조절 기능으로 향긋하고 맛있는 밥을 지을 수 있습니다.
이중 온도 센서로 넘침 방지 기능 제공
30분 고속 조리 모드로 손쉬운 취사 가능
세척이 쉬운 분리형 내부 뚜껑
0.85L의 컴팩트한 크기로 온 가족을 위한 완벽한 조리 용량 및 보관 가능
밥, 요리, 수프 등 다양한 기능을 갖춘 8가지 자동 조리 메뉴
원산지
디자인 사양
액세서리
기술 사양
일반 사양
서비스
지속 가능성
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