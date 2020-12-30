볶음 요리, 구이 등이 가능한 홈이 있고 매끄러운 2in1 열판

만능 그릴 열판은 재료나 요리방법에 따라 그릴판을 선택할 수 있어 좋습니다. 매끄러운 부분은 볶음 요리와 작은 재료를 굽거나 부침하는 데 적합합니다. 홈이 있는 표면은 바로 불에 구운 것처럼 그릴하기 적합합니다.