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더 맛있게
강력한 필립스 테이블 그릴에는 높은 온도의 그릴 열판이 있어 음식 고유의 풍미를 유지해줍니다. 열판은 매우 빠르게 뜨거워지며 가열된 온도를 오래도록 유지하는 두껍고 부드러운 표면의 열판으로 맛있는 요리를 시도해볼 수 있습니다.모든 혜택 보기
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높은 온도의 필립스 전기 그릴 열판은 음식이 가진 고유한 맛과 즙을 유지해줍니다. 음식이 그릴 표면에 닿는 순간, 지글지글 소리가 나기 시작하면서 노릇노릇하게 구워지고 맛과 영양소가 빠져 나가지 않은 맛있는 요리가 완성됩니다.
만능 그릴 열판은 재료나 요리방법에 따라 그릴판을 선택할 수 있어 좋습니다. 매끄러운 부분은 볶음 요리와 작은 재료를 굽거나 부침하는 데 적합합니다. 홈이 있는 표면은 바로 불에 구운 것처럼 그릴하기 적합합니다.
자동 온도 조절 장치가 있어 더욱 잘 구워집니다.
세워서 보관하기 쉽고, 코드와 트레이를 깔끔하게 보관할 수 있습니다.
조리 중 음식을 뒤집거나 열판에 눌러붙은 음식을 제거하는 주걱입니다.
부품을 식기세척기에서 사용할 수 있어 세척이 간편합니다.
착탈식 트레이는 과도한 기름이 배출되도록 설계되었습니다.
강한 파워가 그릴 열판이 순식간에 뜨거워지도록 도와 재료를 빨리 구울 수 있습니다. 또, 파워가 세면 조리 중 열판이 표면의 열을 고온으로 유지해 음식을 맛있게 굽는 데 도움을 줍니다.
음식 재료가 눌러 붙지 않는 논스틱 열판
기술 사양
크기 및 무게
일반 사양
디자인 및 마감
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