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    Daily Collection 토스터

    HD4827/90

    신선하든 냉동이든 모두 최고의 토스트로

    컴팩트한 토스터로 신선한 빵이든 얼린 빵이든 맛있는 토스트를 만들 수 있습니다. 넓은 가열판을 사용해 빵을 더욱 고르게 익힐 수 있고, 얼린 빵을 곧바로 해동할 수 있으며, 기호에 따라 굽기를 조절할 수도 있습니다.

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    Daily Collection 토스터

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    신선하든 냉동이든 모두 최고의 토스트로

    컴팩트한 메탈 소재 디자인

    • 메탈
    • 컴팩트
    언제든지 굽기를 중단할 수 있는 취소 기능

    언제든지 굽기를 중단할 수 있는 취소 기능

    취소 기능으로 언제든지 굽기를 중단할 수 있습니다.

    코드 보관 기능으로 토스터를 깔끔하게 보관

    코드 보관 기능으로 토스터를 깔끔하게 보관

    코드 보관 기능을 이용해 토스터를 깔끔하게 보관할 수 있습니다.

    쉽게 분리되는 빵 부스러기 받침대로 청소가 용이

    쉽게 분리되는 빵 부스러기 받침대로 청소가 용이

    쉽게 분리되는 빵 부스러기 받침대를 사용해 청소가 용이합니다.

    얼린 빵을 곧바로 해동

    얼린 빵을 곧바로 해동

    얼린 빵을 곧바로 해동할 수 있습니다.

    작은 빵 조각도 간단하게 제거할 수 있는 하이 리프트 기능

    작은 빵 조각도 간단하게 제거할 수 있는 하이 리프트 기능

    하이 리프트 기능을 사용해 작은 빵 조각도 간단하게 제거할 수 있습니다.

    기호에 따른 굽기 조절

    기호에 따른 굽기 조절

    기호에 따라 굽기를 조절할 수 있습니다.

    구운 식빵 재가열

    구운 식빵 재가열

    구운 식빵도 단시간에 재가열할 수 있습니다.

    조리대의 공간을 절약할 수 있는 컴팩트 토스터

    컴팩트한 디자인의 토스터로 조리대의 공간을 절약할 수 있습니다.

    넓은 가열판 사용

    넓은 가열판을 사용해 빵을 더욱 고르게 익힐 수 있습니다.

    기술 사양

    • 디자인 사양

      재질
      금속 하우징, 플라스틱 핸들(PBT)
      색상
      검은색/스테인리스 스틸

    • 액세서리

      뚜껑

    • 기술 사양

      전압
      220-240  V
      소비전력
      800  W
      진동수
      50/60  Hz

    • 크기 및 무게

      제품 규격(WxDxH)
      265x157x130  mm

    • 일반 사양

      코드 보관
      안전한 자동 전원 차단 기능
      취소 버튼
      하이 리프트 기능
      편리한 굽기 조절

    Badge-D2C

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