신선하든 냉동이든 모두 최고의 토스트로

컴팩트한 토스터로 신선한 빵이든 얼린 빵이든 맛있는 토스트를 만들 수 있습니다. 넓은 가열판을 사용해 빵을 더욱 고르게 익힐 수 있고, 얼린 빵을 곧바로 해동할 수 있으며, 기호에 따라 굽기를 조절할 수도 있습니다.