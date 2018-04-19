HD4827/90
신선하든 냉동이든 모두 최고의 토스트로
컴팩트한 토스터로 신선한 빵이든 얼린 빵이든 맛있는 토스트를 만들 수 있습니다. 넓은 가열판을 사용해 빵을 더욱 고르게 익힐 수 있고, 얼린 빵을 곧바로 해동할 수 있으며, 기호에 따라 굽기를 조절할 수도 있습니다.모든 혜택 보기
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취소 기능으로 언제든지 굽기를 중단할 수 있습니다.
코드 보관 기능을 이용해 토스터를 깔끔하게 보관할 수 있습니다.
쉽게 분리되는 빵 부스러기 받침대를 사용해 청소가 용이합니다.
얼린 빵을 곧바로 해동할 수 있습니다.
하이 리프트 기능을 사용해 작은 빵 조각도 간단하게 제거할 수 있습니다.
기호에 따라 굽기를 조절할 수 있습니다.
구운 식빵도 단시간에 재가열할 수 있습니다.
컴팩트한 디자인의 토스터로 조리대의 공간을 절약할 수 있습니다.
넓은 가열판을 사용해 빵을 더욱 고르게 익힐 수 있습니다.
디자인 사양
액세서리
기술 사양
크기 및 무게
일반 사양
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