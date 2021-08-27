안전 및 지속 가능성을 위한 설계

100% 바이오 플라스틱²은 해바라기유 등의 생물학적 및 재생 가능한 자원으로 만듭니다. 요리에 사용한 기름 및 기타 식물성 폐기물을 수집하고 친환경 공정을 통해 재활용하기 때문에 식품에 적합합니다. 30분 후 기기를 끄는 자동 전원 차단 기능은 에너지를 보호하고 안전을 기하는 데 도움이 됩니다.