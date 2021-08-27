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더 나아진 아침 식사
우아한 스타일과 흠잡을 데 없는 성능으로 매일 아침 커피의 맛과 향을 즐겨 보세요. 친환경적인 미래에 가까워지기 위해 100% 바이오 플라스틱**과 에너지 효율적인 기능이 겸비하여 지속가능하도록 설계되었습니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
자동 전원 차단 기능으로 30분 후 제품의 전원이 꺼져 에너지를 절약하고 더 안전하게 사용할 수 있습니다. 용기에 10분 안에 추출되어 에너지가 더욱 절약됩니다.
100% 바이오 플라스틱²을 사용한 지속 가능한 설계로 생산 공정 중 이산화탄소 배출량을 24% 감소¹시켰습니다. 이 획기적인 소재는 주방에 커다란 영향을 미치는 것은 물론 환경에 더욱 긍정적인 결과를 가져올 것입니다.
이 커피 메이커는 최대 1.2리터의 용량으로 2잔부터 최대 큰 잔으로 10잔 또는 작은 잔으로 15잔을 추출할 수 있습니다. 대용량이지만 컴팩트한 디자인으로 주방 공간을 최소한으로 차지합니다.
누수 방지 기능으로 전체 추출 과정이 끝나기 전에 흘리지 않고 한 잔의 커피를 따라낼 수 있습니다.
읽기 쉬운 수위 표시기를 통해 물탱크를 원하는 수준까지 채울 수 있어 에너지를 낭비하지 않고 필요한 만큼의 커피만 추출할 수 있습니다.
100% 바이오 플라스틱²은 해바라기유 등의 생물학적 및 재생 가능한 자원으로 만듭니다. 요리에 사용한 기름 및 기타 식물성 폐기물을 수집하고 친환경 공정을 통해 재활용하기 때문에 식품에 적합합니다. 30분 후 기기를 끄는 자동 전원 차단 기능은 에너지를 보호하고 안전을 기하는 데 도움이 됩니다.
용기 내부의 스마트 노즐이 용기 전체에 퍼지는 커피를 고르게 순환시켜 첫 잔부터 마지막 잔까지 최적의 향을 균일하게 유지합니다.
세련된 지속가능한 실크 화이트 매트 마감은 주방에서 감각적인 모습을 연출합니다.
자연에서 영감을 받은 디자인으로 차분한 색상과 천연 소재를 사용하였습니다. 분리형 뚜껑과 유리 용기는 각각 사용과 세척이 쉽도록 설계되었습니다. 필립스 Eco Conscious 컬렉션은 2022년 IF 디자인 어워드 및 레드닷(Red Dot) 디자인 어워드를 수상하였습니다.
일반 사양
기술 사양
안전 기능
크기 및 무게
원산지
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