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    필립스 컨셔스 에디션 드립 필터 커피 머신, 1.2L

    HD5120/00

    4 수상 내용

    더 나아진 아침 식사

    우아한 스타일과 흠잡을 데 없는 성능으로 매일 아침 커피의 맛과 향을 즐겨 보세요. 친환경적인 미래에 가까워지기 위해 100% 바이오 플라스틱**과 에너지 효율적인 기능이 겸비하여 지속가능하도록 설계되었습니다.

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    필립스 컨셔스 에디션 드립 필터 커피 머신, 1.2L

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    더 나아진 아침 식사

    필립스 Eco Conscious 커피 메이커

    • 아로마 소용돌이
    • 최대 15잔
    • 드립 스탑 기능
    • 실크 화이트 매트 마감
    뛰어난 맛과 풍부한 향을 제공하는 아로마 트위스터

    뛰어난 맛과 풍부한 향을 제공하는 아로마 트위스터

    용기 내부의 스마트 노즐이 커피를 고르게 순환시켜 첫 잔부터 마지막 잔까지 풍부한 향과 균일한 맛을 유지해 줍니다.

    빠른 추출 및 자동 전원 차단

    빠른 추출 및 자동 전원 차단

    자동 전원 차단 기능으로 30분 후 제품의 전원이 꺼져 에너지를 절약하고 더 안전하게 사용할 수 있습니다. 용기에 10분 안에 추출되어 에너지가 더욱 절약됩니다.

    최대 15잔의 대용량

    최대 15잔의 대용량

    이 커피 메이커는 최대 1.2리터의 용량으로 2잔부터 최대 큰 잔으로 10잔 또는 작은 잔으로 15잔을 추출할 수 있습니다. 대용량이지만 컴팩트한 디자인으로 주방 공간을 최소한으로 차지합니다.

    누수 방지 기능으로 커피 흘림 방지

    누수 방지 기능으로 커피 흘림 방지

    누수 방지 기능으로 전체 추출 과정이 끝나기 전에 흘리지 않고 한 잔의 커피를 따라낼 수 있습니다.

    읽기 쉬운 수위 표시기

    읽기 쉬운 수위 표시기

    읽기 쉬운 수위 표시기를 통해 물탱크를 원하는 수준까지 채울 수 있어 에너지를 낭비하지 않고 필요한 만큼의 커피만 추출할 수 있습니다.

    안전 및 지속 가능성을 위한 설계

    안전 및 지속 가능성을 위한 설계

    본체는 해바라기유와 같은 생물학적이고 재생 가능한 폐기물 자원에서 추출한 100% 바이오 순환 플라스틱*으로 제작되었습니다. 사용한 식용유와 기타 식물성 폐기물을 수거하고 재활용하여 식품 접촉에 적합하도록 만들었습니다.

    현대적인 미니멀 스타일

    현대적인 미니멀 스타일

    세련된 지속가능한 실크 화이트 매트 마감은 주방에서 감각적인 모습을 연출합니다.

    PVC 및 BFR을 사용하지 않는 안전한 소재로 제조

    PVC 및 BFR을 사용하지 않는 안전한 소재로 제조

    PVC 및 BFR이 없는 소재로 제작되었으며, 견고한 밀봉 기술로 내용물이 새지 않아 안심하고 사용할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      주 재료
      플라스틱
      물탱크 용량
      1,320ml
      보증
      2년

    • 기술 사양

      소비전력
      1000W
      전압
      220-240V
      진동수
      50-60Hz
      배터리 제품
      아니요

    • 안전 기능

      자동 전원 차단

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      32.2cm
      제품 폭
      17.3cm
      제품 높이
      34.6cm
      제품 중량
      2,050g
      포장 길이
      21.4cm
      포장 폭
      35.2cm
      포장 높이
      39cm
      포장 중량
      1,112g

    • 원산지

      생산지
      중국

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    수상 내용

    • *본체에 사용된 플라스틱은 재활용된 식물성 오일 폐기물에서 유래한 원료를 적용했으며, ISCC**의 질량균형(Mass Balance) 방식에 따라 관리됩니다. 이는 본체에 사용된 플라스틱 1g당 동일한 양의 바이오 순환 원료가 생산 과정에 투입되었음을 의미합니다.
    • **국제 지속가능성 및 탄소 인증 (ISCC)

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