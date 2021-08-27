최대 15잔의 대용량

이 커피 메이커는 최대 1.2리터의 용량으로 2잔부터 최대 큰 잔으로 10잔 또는 작은 잔으로 15잔을 추출할 수 있습니다. 대용량이지만 컴팩트한 디자인으로 주방 공간을 최소한으로 차지합니다.