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더 나아진 아침 식사
우아한 스타일과 흠잡을 데 없는 성능으로 매일 아침 커피의 맛과 향을 즐겨 보세요. 친환경적인 미래에 가까워지기 위해 100% 바이오 플라스틱**과 에너지 효율적인 기능이 겸비하여 지속가능하도록 설계되었습니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
용기 내부의 스마트 노즐이 커피를 고르게 순환시켜 첫 잔부터 마지막 잔까지 풍부한 향과 균일한 맛을 유지해 줍니다.
자동 전원 차단 기능으로 30분 후 제품의 전원이 꺼져 에너지를 절약하고 더 안전하게 사용할 수 있습니다. 용기에 10분 안에 추출되어 에너지가 더욱 절약됩니다.
이 커피 메이커는 최대 1.2리터의 용량으로 2잔부터 최대 큰 잔으로 10잔 또는 작은 잔으로 15잔을 추출할 수 있습니다. 대용량이지만 컴팩트한 디자인으로 주방 공간을 최소한으로 차지합니다.
누수 방지 기능으로 전체 추출 과정이 끝나기 전에 흘리지 않고 한 잔의 커피를 따라낼 수 있습니다.
읽기 쉬운 수위 표시기를 통해 물탱크를 원하는 수준까지 채울 수 있어 에너지를 낭비하지 않고 필요한 만큼의 커피만 추출할 수 있습니다.
본체는 해바라기유와 같은 생물학적이고 재생 가능한 폐기물 자원에서 추출한 100% 바이오 순환 플라스틱*으로 제작되었습니다. 사용한 식용유와 기타 식물성 폐기물을 수거하고 재활용하여 식품 접촉에 적합하도록 만들었습니다.
세련된 지속가능한 실크 화이트 매트 마감은 주방에서 감각적인 모습을 연출합니다.
PVC 및 BFR이 없는 소재로 제작되었으며, 견고한 밀봉 기술로 내용물이 새지 않아 안심하고 사용할 수 있습니다.
일반 사양
기술 사양
안전 기능
크기 및 무게
원산지
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