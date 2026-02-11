공간 절약, 어떤 주방 공간에서도 요리 가능

주방에서 식탁까지, 필립스 인덕션 쿠커 3000 시리즈로 원하는 대로 요리해 보세요. 최대 2000W의 강력한 8단계 출력과 4개의 편리한 프리셋으로 어떤 주방에서도 쉽고 믿을 수 있는 요리가 가능합니다.