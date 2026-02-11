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공간 절약, 어떤 주방 공간에서도 요리 가능
주방에서 식탁까지, 필립스 인덕션 쿠커 3000 시리즈로 원하는 대로 요리해 보세요. 최대 2000W의 강력한 8단계 출력과 4개의 편리한 프리셋으로 어떤 주방에서도 쉽고 믿을 수 있는 요리가 가능합니다.모든 혜택 보기
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인덕션 쿠커를 전원에 연결만 하면 바로 요리할 준비가 완료됩니다!
8단계 출력과 온도 조절 기능으로, 매일의 요리를 취향과 필요에 맞게 세심하게 조절해보세요. 약한 불로 은근하게 끓이는 요리부터 빠르게 끓이기까지, 맛과 영양을 살리는 정교한 조리 컨트롤을 즐길 수 있습니다.
끓이기, 볶기, 수프, 약불의 4가지 요리 프로그램 중에서 선택하여 빠르게 시작하고 원하는 방식으로 요리해 보세요.
두께가 단 53mm인 컴팩트한 디자인 - 어떤 주방 공간에서도 쉽게 요리하고, 서랍이나 찬장에 깔끔하게 보관할 수 있습니다
매끄럽고 내구성 있는 세라믹 글라스는 얼룩과 긁힘에 강하며 간단히 닦아내기만 하면 됩니다
부스트 기능은 즉시 최대 출력으로 가열해 물 끓이기나 고온 조리를 더욱 빠르게 도와줍니다. 요리에 들이는 시간은 줄이고, 맛있는 식사를 즐기는 시간은 더 늘려보세요.
최대 3시간까지 타이머를 설정해두기만 하면, 나머지는 쿠커가 알아서 진행합니다. 번거로움 없이 편하게 요리하고, 언제나 완벽한 타이밍의 식사를 즐겨보세요
온도 조절, 프리셋 기능 및 안전 기능을 손끝으로 쉽게 제어합니다
차일드 락 기능으로 실수로 버튼이 눌리는 것을 방지해 더욱 안전하고 안심할 수 있습니다
호환되는* 팬으로만 조리하며 바로 아래 영역만 가열합니다. 에너지 낭비 없이 안심하고 사용하세요. *자성 조리기구와 호환
인덕션 쿠커는 조리 시간이 끝나거나 조리기구를 제거하면 자동으로 꺼져 과열이나 타는 것을 방지합니다
일반 사양
기술 사양
안전
크기 및 무게
원산지
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