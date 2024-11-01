HD6212/90
그릴 요리가 가진 최고의 풍미
필립스 테이블 그릴로 가정에서도 그릴 요리를 마음껏 즐겨 보세요. 훈연 향에서부터 부드러운 스테이크까지, 유리 뚜껑이 맛있는 그릴 요리 속에 풍미를 꽉 잡아 줍니다.
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나무 칩을 넣고 뚜껑을 닫아 고기와 생선에 훈연 바비큐 향이 스며들게 하세요.
허브나 와인의 자연스러운 풍미로 음식의 맛을 돋우는 아로마 인퓨저
다섯 가지 그릴 온도로 어떤 재료라도 완벽하게 요리해 줍니다.
2,400W의 가열 성능으로 빠르게 데워지고 그릴 요리에 알맞은 높은 온도를 유지합니다.
1,250cm²의 그릴 면적은 가족과 친구를 위한 맛있는 식사를 대접하기에 충분한 크기입니다.
굴곡진 면은 고기나 생선을 굽는 데 사용하고, 평평한 면은 계란, 베이컨, 채소 등을 굽는 그리들로 사용하세요.
유리 뚜껑이 있어 풍미 가득한 맛있는 그릴 요리가 되며 조리대 또한 깔끔하게 유지됩니다.
그릴 플레이트는 음식물이 눌어붙는 것과 흠집이 나는 것을 방지하기 위해 코팅되어 있습니다.
그릴 플레이트를 분리하여 식기세척기나 수돗물로 손쉽게 세척이 가능합니다.
식사를 마치고 분리 가능한 부분을 식기세척기에 넣으세요.
사용 후에는 코드 감기에 코드를 감아 깔끔하게 보관하세요.
실제 가정을 위해 설계된 그릴로, 높은 온도로 요리하여도 실내를 신선하게 유지합니다.
드립 홀 디자인으로 기름을 분리하고 가두어 최대 45% 더 적은 과도한 기름*으로 맛있는 요리를 즐겨 보세요. 기름받이는 분리형으로 간편하게 세척할 수 있습니다. * 드립 홀 디자인이 없는 필립스 HD6212와 비교, 비프 버거 사용 기준
일반 사양
기술 사양
안전 기능
크기 및 무게
내구성
원산지
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