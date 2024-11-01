과도한 기름 최대 45% 감소*, 더욱 건강한 요리

드립 홀 디자인으로 기름을 분리하고 가두어 최대 45% 더 적은 과도한 기름*으로 맛있는 요리를 즐겨 보세요. 기름받이는 분리형으로 간편하게 세척할 수 있습니다. * 드립 홀 디자인이 없는 필립스 HD6212와 비교, 비프 버거 사용 기준