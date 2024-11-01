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  • 그릴 요리가 가진 최고의 풍미 그릴 요리가 가진 최고의 풍미 그릴 요리가 가진 최고의 풍미

    테이블 그릴

    HD6212/90

    그릴 요리가 가진 최고의 풍미

    필립스 테이블 그릴로 가정에서도 그릴 요리를 마음껏 즐겨 보세요. 훈연 향에서부터 부드러운 스테이크까지, 유리 뚜껑이 맛있는 그릴 요리 속에 풍미를 꽉 잡아 줍니다.

    테이블 그릴

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    그릴 요리가 가진 최고의 풍미

    최고의 맛을 내기 위한 스모커, 아로마 인퓨저

    • 스모커
    • 아로마 인퓨저
    • 온도 조절 기능
    • 2400W
    • 넓은 그릴 면적: 1,250cm²
    훈연 바비큐의 풍미를 즐겨 보세요

    훈연 바비큐의 풍미를 즐겨 보세요

    나무 칩을 넣고 뚜껑을 닫아 고기와 생선에 훈연 바비큐 향이 스며들게 하세요.

    허브, 와인 등을 위한 아로마 인퓨저

    허브, 와인 등을 위한 아로마 인퓨저

    허브나 와인의 자연스러운 풍미로 음식의 맛을 돋우는 아로마 인퓨저

    완벽한 요리를 위한 온도 조절 기능

    완벽한 요리를 위한 온도 조절 기능

    다섯 가지 그릴 온도로 어떤 재료라도 완벽하게 요리해 줍니다.

    2,400W로 빠르고 강력하게 가열

    2,400W로 빠르고 강력하게 가열

    2,400W의 가열 성능으로 빠르게 데워지고 그릴 요리에 알맞은 높은 온도를 유지합니다.

    온 가족을 위한 넓은 그릴 면적

    온 가족을 위한 넓은 그릴 면적

    1,250cm²의 그릴 면적은 가족과 친구를 위한 맛있는 식사를 대접하기에 충분한 크기입니다.

    고기에서부터 생선, 채소, 계란에 이르기까지 전부 요리해 보세요.

    고기에서부터 생선, 채소, 계란에 이르기까지 전부 요리해 보세요.

    굴곡진 면은 고기나 생선을 굽는 데 사용하고, 평평한 면은 계란, 베이컨, 채소 등을 굽는 그리들로 사용하세요.

    유리 뚜껑으로 조리대를 깔끔하게 유지하세요

    유리 뚜껑으로 조리대를 깔끔하게 유지하세요

    유리 뚜껑이 있어 풍미 가득한 맛있는 그릴 요리가 되며 조리대 또한 깔끔하게 유지됩니다.

    마이판 스톤 코팅으로 흠집 방지

    마이판 스톤 코팅으로 흠집 방지

    그릴 플레이트는 음식물이 눌어붙는 것과 흠집이 나는 것을 방지하기 위해 코팅되어 있습니다.

    세척이 쉬운 분리형 플레이트

    세척이 쉬운 분리형 플레이트

    그릴 플레이트를 분리하여 식기세척기나 수돗물로 손쉽게 세척이 가능합니다.

    식기세척기 사용가능 부품으로 쉽고 간편하게 세척

    식기세척기 사용가능 부품으로 쉽고 간편하게 세척

    식사를 마치고 분리 가능한 부분을 식기세척기에 넣으세요.

    코드 감기로 깔끔하게 보관

    코드 감기로 깔끔하게 보관

    사용 후에는 코드 감기에 코드를 감아 깔끔하게 보관하세요.

    연기 45% 감소*, 실내 그릴에 완벽

    연기 45% 감소*, 실내 그릴에 완벽

    실제 가정을 위해 설계된 그릴로, 높은 온도로 요리하여도 실내를 신선하게 유지합니다.

    과도한 기름 최대 45% 감소*, 더욱 건강한 요리

    과도한 기름 최대 45% 감소*, 더욱 건강한 요리

    드립 홀 디자인으로 기름을 분리하고 가두어 최대 45% 더 적은 과도한 기름*으로 맛있는 요리를 즐겨 보세요. 기름받이는 분리형으로 간편하게 세척할 수 있습니다. * 드립 홀 디자인이 없는 필립스 HD6212와 비교, 비프 버거 사용 기준

    기술 사양

    • 일반 사양

      주 재료
      알루미늄 합금
      부 재료
      유리
      사전 프로그램된 설정
      아니요
      제품 유형
      테이블 그릴
      물탱크 용량
      아니요
      미끄럼 방지 받침
      코드 길이
      0.85±0.05m 노출
      코드 보관
      테크놀로지
      아니요
      내장 전원 스위치
      아니요
      전원 표시등
      최소 온도
      유리 뚜껑을 닫고 세팅 1에서 90±30°C
      최고 온도
      유리 뚜껑을 닫고 세팅 5에서 210±20°C, 또는 유리 뚜껑을 열고 200±20°C
      순간작동 기능
      아니요
      스마트 홈 호환성
      아니요
      Wi-Fi 범위
      아니요
      가열 시간
      ≦7분
      보증
      2년

    • 기술 사양

      소비전력
      2,000~2,400W
      전압
      220~240V
      진동수
      50~60Hz
      팩에 포함된 개수
      2
      배터리 제품
      아니요

    • 안전 기능

      안전 인증
      예, 있음
      자동 전원 차단
      아니요
      아동 보호용 잠금 장치
      아니요

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      47.3cm
      제품 폭
      36.3cm
      제품 높이
      15.8cm
      제품 중량
      6.37kg
      포장 길이
      52.6cm
      포장 폭
      26.8cm
      포장 높이
      41.7cm
      포장 중량
      1.74kg

    • 내구성

      케이스
      100% 재활용 종이
      사용 설명서
      100% 재활용 종이

    • 원산지

      생산지
      중국

    Badge-D2C

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