HD6320/20
열판을 뒤집어 원하는 대로 굽기
필립스 테이블 그릴은 양면 구이판으로 구성되어 있습니다. 매끄러운 표면은 야채, 생선, 새우와 같이 부드러운 조리 방식의 요리에 적합하고, 홈이 있는 표면은 구이용으로 스테이크, 햄버거, 소시지 같은 그릴 요리에 적합합니다.모든 혜택 보기
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양면 구이판은 양면형으로 만들어져 있어 홈이 있는 그릴 열판 또는 매끄러운 그릴 열판을 이용해 재료나 요리에 가장 적합한 방식으로 그릴을 활용 할 수 있습니다. 매끄러운 열판은 작게 자른 재료를 굽기에 적합하고, 홈이 있는 표면은 고기를 바로 불에 구운 것처럼 요리하는 데 좋습니다.
식기세척기로 세척 가능한 기름 받침대로 여분의 기름이 배출됩니다.
눌러붙지 않는 열판은 기름을 두르지 않고도 조리를 할 수 있기 때문에 음식의 원래 맛이 보존됩니다.
그릴이 경사져 있어 여분의 기름이 기름 받침대로 흐르기 때문에 냄새와 연기가 적게 발생합니다.
온도 선택 범위(70°C - 230°C)가 매우 넓기 때문에 각 재료별로 이상적인 온도를 선택할 수 있으며, 모든 음식을 완벽하게 조리할 수 있습니다.
열판은 분리가 되고 크기가 작기 때문에 식기세척기로 세척할 수 있고 싱크대에도 들어가서 설겆이가 용이합니다.
기술 사양
크기 및 무게
일반 사양
디자인 및 마감
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