매끄러운 면 또는 홈이 있는 면을 선택할 수 있는 양면 구이판

양면 구이판은 양면형으로 만들어져 있어 홈이 있는 그릴 열판 또는 매끄러운 그릴 열판을 이용해 재료나 요리에 가장 적합한 방식으로 그릴을 활용 할 수 있습니다. 매끄러운 열판은 작게 자른 재료를 굽기에 적합하고, 홈이 있는 표면은 고기를 바로 불에 구운 것처럼 요리하는 데 좋습니다.