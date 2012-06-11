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    Viva Collection 테이블 그릴

    HD6324/20

    다양하게 즐기세요

    3 in 1 그릴은 양면 구이판과 그릴 팬이 함께 제공됩니다. 스테이크와 같은 고기 구이용 불판, 야채 및 생선 구이용 그릴 그리고 리조또, 파엘라, 철판 요리, 스트로가노프 등의 조리용 그릴 팬으로 구성되었습니다.

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    Viva Collection 테이블 그릴

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    3 in 1(세 가지 기능을 하나로): 그릴, 불판, 그릴 팬

    • 양면 구이판 및 그릴 팬
    • 1500W
    매끄러운 면 또는 홈이 있는 면을 선택할 수 있는 양면 구이판

    매끄러운 면 또는 홈이 있는 면을 선택할 수 있는 양면 구이판

    양면 구이판은 양면형으로 만들어져 있어 홈이 있는 그릴 열판 또는 매끄러운 그릴 열판을 이용해 재료나 요리에 가장 적합한 방식으로 그릴을 활용 할 수 있습니다. 매끄러운 열판은 작게 자른 재료를 굽기에 적합하고, 홈이 있는 표면은 고기를 바로 불에 구운 것처럼 요리하는 데 좋습니다.

    음식 맛을 살리는 자동 온도 조절 장치

    음식 맛을 살리는 자동 온도 조절 장치

    온도 선택 범위(70°C - 230°C)가 매우 넓기 때문에 각 재료별로 이상적인 온도를 선택할 수 있으며, 모든 음식을 완벽하게 조리할 수 있습니다.

    기름을 넣지 않고도 구울 수 있는 논스틱 열판

    기름을 넣지 않고도 구울 수 있는 논스틱 열판

    눌러붙지 않는 열판은 기름을 두르지 않고도 조리를 할 수 있기 때문에 음식의 원래 맛이 보존됩니다.

    남은 기름을 받는 내장형 기름 받침대

    남은 기름을 받는 내장형 기름 받침대

    식기세척기로 세척 가능한 기름 받침대로 여분의 기름이 배출됩니다.

    기름기를 배출하는 경사진 그릴

    기름기를 배출하는 경사진 그릴

    그릴이 경사져 있어 여분의 기름이 기름 받침대로 흐르기 때문에 냄새와 연기가 적게 발생합니다.

    간편한 세척을 위한 식기세척기 사용 가능 분리형 열판

    간편한 세척을 위한 식기세척기 사용 가능 분리형 열판

    열판은 분리가 되고 크기가 작기 때문에 식기세척기로 세척할 수 있고 싱크대에도 들어가서 설겆이가 용이합니다.

    소스, 리조또, 조리 식기를 이용하는 조리용 그릴 팬

    소스, 리조또, 조리 식기를 이용하는 조리용 그릴 팬

    깊이가 깊은 그릴 팬에 유리 뚜껑이 제공되므로 먼저 그릴 조리를 진행한 후 소스를 첨가하여 빠르게 볶을 수 있습니다. 리조또, 파엘라, 철판 요리, 스트로가노프 등의 다양한 요리를 편리하게 즐기실 수 있습니다.

    기술 사양

    • 기술 사양

      소비전력
      1500  W

    • 크기 및 무게

      제품 중량
      3  kg
      제품 크기(WxHxD)
      420 X 240 X 100  mm
      열판 크기(WxD)
      420 X 240  mm

    • 일반 사양

      미끄럼 방지 받침
      온도 표시등

    • 디자인 및 마감

      색상
      블랙
      재질
      플라스틱

    Badge-D2C

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