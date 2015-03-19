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    데일리 컬렉션 커피메이커

    HD7434/20

    정말 맛있는 커피

    필립스 커피 메이커와 함께 신선하게 갓 내린 커피의 맛과 향을 즐겨 보세요. 컴팩트한 디자인은 2잔에서 최대 7잔의 커피를 추출하는 데 적합합니다. 아로마 소용돌이 덕분에 잔마다 최적의 풍미를 즐기실 수 있습니다.

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    데일리 컬렉션 커피메이커

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    정말 맛있는 커피

    최고의 커피 맛을 선사하는 아로마 소용돌이 포함

    • 유리 용기 포함
    • 컴팩트 디자인(0.6L)
    • 블랙 앤 메탈
    아로마 소용돌이로 커피의 최적의 맛 계산

    아로마 소용돌이로 커피의 최적의 맛 계산

    용기 내부의 이 스마트 노즐은 용기로 유입되는 커피를 고르게 계산하여 첫 번째 잔에서 마지막 잔까지 최적의 일관된 향을 유지합니다.

    원할 때마다 커피를 따를 수 있도록 하는 누수 방지 기능

    원할 때마다 커피를 따를 수 있도록 하는 누수 방지 기능

    누수 방지 기능으로 전체 추출 과정이 끝나기 전에 커피를 따를 수 있습니다.

    간편한 세척을 위한 식기세척기 사용 가능 부품

    간편한 세척을 위한 식기세척기 사용 가능 부품

    용기와 필더 홀더는 식기세척기에서 간편하게 세척할 수 있습니다.

    커피 메이커가 켜지면 함께 켜지는 LED 전원표시등

    커피 메이커가 켜지면 함께 켜지는 LED 전원표시등

    커피 메이커가 켜지면 스위치 버튼의 빨간 표시등이 켜집니다.

    수위 표시선으로 간편하게 물 보충 가능

    수위 표시선으로 간편하게 물 보충 가능

    수위 표시선으로 물탱크를 쉽고 정확하게 채울 수 있습니다.

    2~7잔에 적합한 컴팩트 디자인

    2~7잔에 적합한 컴팩트 디자인

    이 커피메이커는 특히 2~7잔의 커피(최대 0.6리터)를 추출하는 데 적합하게 설계되어 있습니다. 컴팩트한 디자인 덕분에 주방에서 많은 공간을 차지하지 않습니다.

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      중국

    • 액세서리

      포함됨
      유리 용기

    • 기술 사양

      코드 길이
      0.85  m
      전압
      220~240  V
      주파수
      50~60  Hz
      물탱크 용량
      0.6  l
      보일러
      0
      추출 시간(용기 1개 분량)
      10  minute(s)

    • 디자인

      색상
      블랙 앤 메탈

    • 크기 및 무게

      포장 크기(WxDxH)
      218 x 198 x 290  mm
      중량
      1.11  kg
      제품 규격(WxDxH)
      210 x 172 x 270  mm
      무게(포장 포함)
      2.69  kg

    • 일반 사양

      사용 가능한 제품
      분쇄 커피 가루
      쉬운 세척 및 유지관리
      • 식기세척기 사용가능 부품
      • 분리형 필터 홀더
      쉬운 사용 및 편리함
      • 수위 표시선
      • 누수 방지
      특수 기능
      아로마 소용돌이
      커피 음료
      드립 필터 커피

    • 마감

      본체 재질
      스테인리스 스틸 및 플라스틱
      물탱크 재질
      플라스틱

    • 서비스

      2년 보증

    • 지속 가능성

      에너지 절약 추출
      700  W

    Badge-D2C

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