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정말 맛있는 커피
필립스 커피 메이커와 함께 신선하게 갓 내린 커피의 맛과 향을 즐겨 보세요. 컴팩트한 디자인은 2잔에서 최대 7잔의 커피를 추출하는 데 적합합니다. 아로마 소용돌이 덕분에 잔마다 최적의 풍미를 즐기실 수 있습니다.모든 혜택 보기
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용기 내부의 이 스마트 노즐은 용기로 유입되는 커피를 고르게 계산하여 첫 번째 잔에서 마지막 잔까지 최적의 일관된 향을 유지합니다.
누수 방지 기능으로 전체 추출 과정이 끝나기 전에 커피를 따를 수 있습니다.
용기와 필더 홀더는 식기세척기에서 간편하게 세척할 수 있습니다.
커피 메이커가 켜지면 스위치 버튼의 빨간 표시등이 켜집니다.
수위 표시선으로 물탱크를 쉽고 정확하게 채울 수 있습니다.
이 커피메이커는 특히 2~7잔의 커피(최대 0.6리터)를 추출하는 데 적합하게 설계되어 있습니다. 컴팩트한 디자인 덕분에 주방에서 많은 공간을 차지하지 않습니다.
원산지
액세서리
기술 사양
디자인
크기 및 무게
일반 사양
마감
서비스
지속 가능성
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