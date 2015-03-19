정말 맛있는 커피

필립스 커피 메이커와 함께 신선하게 갓 내린 커피의 맛과 향을 즐겨 보세요. 컴팩트한 디자인은 2잔에서 최대 7잔의 커피를 추출하는 데 적합합니다. 아로마 소용돌이 덕분에 잔마다 최적의 풍미를 즐기실 수 있습니다.