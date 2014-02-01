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    Grind & Brew 커피메이커

    HD7761/00

    신선한 분쇄 원두로 맛있는 커피를 즐기세요

    현대적이고 컴팩트한 디자인과 독창적인 추출 조절기를 갖춘 그라인더 장착 Grind & Brew 커피메이커로 입맛에 맞는 탁월한 맛의 커피를 즐겨보세요.

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    Grind & Brew 커피메이커

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    신선한 분쇄 원두로 맛있는 커피를 즐기세요

    내장형 원두 그라인더로 간편하게 준비해 보세요

    • 내장형 커피 그라인더
    • 유리 용기 포함
    • 블랙 앤 메탈
    아로마 소용돌이로 커피의 최적의 맛 계산

    아로마 소용돌이로 커피의 최적의 맛 계산

    용기 내부의 이 스마트 노즐은 용기로 유입되는 커피를 고르게 계산하여 첫 번째 잔에서 마지막 잔까지 최적의 일관된 향을 유지합니다.

    신선한 분쇄 원두 커피를 위한 내장형 원두 그라인더

    신선한 분쇄 원두 커피를 위한 내장형 원두 그라인더

    신선한 분쇄 커피의 섬세한 맛을 선사하기 위해 추출 직전에 신선한 원두를 분쇄합니다. 이 커피메이커의 원추형 버 그라인더가 최적의 분쇄 크기를 유지하여 최상의 맛을 보장합니다.

    취향대로 설정을 선택할 수 있는 분쇄 단계 조절기

    취향대로 설정을 선택할 수 있는 분쇄 단계 조절기

    9가지 분쇄 옵션 중 취향에 맞는 커피 맛을 선택해 보세요. 진한 맛의 커피는 미세 분쇄를 선택하고 가볍고 부드러운 맛의 필터 커피는 굵게 분쇄하면 됩니다.

    분쇄 커피에도 적합

    분쇄 커피에도 적합

    원두 대신 분쇄 커피를 사용할 수도 있습니다. 분쇄 해제 기능은 그라인더를 비활성화하므로 분쇄 커피를 필터에 채우기만 하면 됩니다.

    커피의 진한 정도를 조절할 수 있는 농도 선택기능

    커피의 진한 정도를 조절할 수 있는 농도 선택기능

    부드러운 맛, 중간 맛, 진한 맛 중에서 커피 농도를 취향에 맞게 조정할 수 있습니다.

    원할 때마다 커피를 따를 수 있도록 하는 누수 방지 기능

    원할 때마다 커피를 따를 수 있도록 하는 누수 방지 기능

    누수 방지 기능으로 전체 추출 과정이 끝나기 전에 커피를 따를 수 있습니다.

    커피를 간편하게 채울 수 있는 스윙 필터 홀더

    커피를 간편하게 채울 수 있는 스윙 필터 홀더

    필터 홀더는 옆으로 돌려서 열 수 있어 커피를 쉽게 채울 수 있습니다. 필터 홀더는 분리 가능하여 세척도 간편합니다.

    추출 조절기로 간편하게 선택할 수 있는 커피 설정

    추출 조절기로 간편하게 선택할 수 있는 커피 설정

    편리한 추출 조절기 덕분에, 잔 수나 농도 등 선호하는 커피 설정을 손쉽게 선택하고 맞춤 설정할 수 있습니다.

    10분에서 최대 2시간까지 조정 가능한 보온 시간

    10분에서 최대 2시간까지 조정 가능한 보온 시간

    커피 추출 후 보온 유지 시간을 선택해 보세요. 10분부터 2시간까지 자동 전원 차단 시간을 조정할 수 있습니다.

    수위 표시선으로 간편하게 물 보충 가능

    수위 표시선으로 간편하게 물 보충 가능

    수위 표시선으로 물탱크를 쉽고 정확하게 채울 수 있습니다.

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      중국

    • 액세서리

      포함됨
      유리 용기

    • 기술 사양

      코드 길이
      0.85  m
      전압
      220 ~ 240  V
      주파수
      50  Hz
      물탱크 용량
      1.2  l
      물탱크 용량
      8 - 12  cups
      커피 온도
      80 ~ 85  degree
      보일러
      0
      펌프 압력
      펌프 없음  bar
      추출 시간(용기 1개 분량)
      10  minute(s)

    • 디자인

      색상
      블랙 앤 메탈

    • 크기 및 무게

      중량
      4.6  kg
      무게(포장 포함)
      6.2  kg
      제품 규격(WxDxH)
      212 x 277 x 440  mm

    • 일반 사양

      사용 가능한 제품
      커피 원두, 분쇄 커피 가루
      쉬운 세척 및 유지관리
      • 식기세척기 사용가능 부품
      • 분리형 필터 홀더
      음료마다 다른 설정
      커피 농도 조절 가능
      분쇄 굵기 설정
      3
      쉬운 사용 및 편리함
      • 자동 전원 차단
      • 디스플레이
      • 누수 방지
      • 수위 표시선
      디스플레이 유형
      LCD
      커피 음료
      드립 필터 커피

    • 마감

      본체 재질
      스테인리스 스틸 및 플라스틱
      물탱크 재질
      플라스틱

    • 서비스

      2년 보증

    • 지속 가능성

      에너지 절약 추출
      1000  W

    Badge-D2C

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