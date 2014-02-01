신선한 분쇄 원두로 맛있는 커피를 즐기세요

현대적이고 컴팩트한 디자인과 독창적인 추출 조절기를 갖춘 그라인더 장착 Grind & Brew 커피메이커로 입맛에 맞는 탁월한 맛의 커피를 즐겨보세요.