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    Americano, My Way 필립스 올인원 브루잉 머신

    HD7900/50

    내 취향대로 즐기는 나만의 아메리카노

    이젠 높은 퀄리티의 Americano를 집에서도 간편하게 즐기고 내 취향에 맞는 나만의 아메리카노를 즐겨 보세요! 듀얼 원두 컨테이너를 통해 원두를 분리하여 셀프 블렌딩이 가능하고 커스터마이징이 가능하여 나만의 완벽한 아메리카노를 즐길 수 있습니다. 아로마 씰 컨테이너를 통해 커피 원두 본연의 향을 오랫동안 유지시켜 늘 최상의 맛을 즐겨보세요!

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    Americano, My Way 필립스 올인원 브루잉 머신

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    내 취향대로 즐기는 나만의 아메리카노

    신선한 원두로부터 한잔의 커피까지

    • 듀얼 원두 컨테이너
    • 두 가지 원두 타입을 쉽게 혼합하거나 전환
    • 분리형 물탱크가 있는 공간 절약형 디자인
    용기, 컵*, 머그컵* 또는 텀블러**에서 올인원 추출

    용기, 컵*, 머그컵* 또는 텀블러**에서 올인원 추출

    올인원 브루 기능으로 유리 주전자에 커피를 내리거나 좋아하는 컵*, 머그컵* 또는 텀블러**에 직접 내려 편리하게 마실 수 있습니다.

    스마트 계량 기능: 각 추출 시 최적의 물 대 커피 비율

    스마트 계량 기능: 각 추출 시 최적의 물 대 커피 비율

    스마트 계량 기능은 추측에 따른 작동을 배제하고 리필 횟수를 줄여 매 추출 시 최적의 물 대 커피 비율을 보장합니다. 항상 최고의 커피를 선사합니다. 절대 묽거나 신맛이 나지 않습니다.

    아이스 커피를 내려 여름날을 시원하게 보내세요.

    아이스 커피를 내려 여름날을 시원하게 보내세요.

    사계절 내내 즐길 수 있는 커피! 겨울에는 따뜻하게 커피를 즐기고 여름에는 아이스 커피를 내려 시원함을 즐기세요.

    LED 디스플레이를 통해 입맛에 딱 맞는 커피로 맞춤 설정하세요.

    LED 디스플레이를 통해 입맛에 딱 맞는 커피로 맞춤 설정하세요.

    눈금이 쉽게 표시되는 LED 디스플레이. 강도(1~3), 컵 수(1~10잔) 및 분쇄도를 조절할 수 있습니다. 최적의 추출 온도에서 입맛에 딱 맞는 커피를 즐기세요.

    더욱 풍부한 맛을 내는 아로마 트위스터

    더욱 풍부한 맛을 내는 아로마 트위스터

    아로마 트위스터가 용기 전체에 향을 일정하게 순환시켜 풍미를 더해 줍니다.

    자동 전원 차단 및 보온 기능으로 경제적이고 안전함

    자동 전원 차단 및 보온 기능으로 경제적이고 안전함

    자동 전원 차단 및 보온 기능으로 경제적이고 안전합니다. 추출 후 머신이 자동으로 꺼지거나 5시간 후까지도 커피를 따뜻하게 유지할 수 있습니다.

    맞춤형 분쇄 조절 기능이 있는 내장형 그라인더

    맞춤형 분쇄 조절 기능이 있는 내장형 그라인더

    내장된 원뿔형 버그라인더로 분쇄 굵기를 조절하여 원두의 풍부한 향을 최대한 끌어낼 수 있습니다. 또한 미리 분쇄된 커피를 사용하고 싶을 때는 그라인더 기능을 끌 수도 있습니다.

    원두를 혼합하고 전환할 수 있는 분리형 듀오 원두 컨테이너

    원두를 혼합하고 전환할 수 있는 분리형 듀오 원두 컨테이너

    아로마 씰이 있는 분리형 이중 원두 용기로 두 가지 다른 블렌드를 보관하고 혼합하거나 디카페인과 일반 원두를 번갈아 사용할 수 있습니다. 포함된 브러시로 쉽게 청소하고 간편하게 리필할 수 있습니다.

    드립 스톱 기능으로 추출이 끝나기 전에 한 잔을 따를 수 있습니다

    드립 스톱 기능으로 추출이 끝나기 전에 한 잔을 따를 수 있습니다

    받침대에 커피가 떨어지는 일은 이제 과거의 일입니다. 드립 스톱 기능으로 추출이 완전히 끝나기 전에 한 잔을 따를 수 있습니다. 잠시 멈추고, 따른 다음 추출 과정을 다시 시작하세요***.

    최대 10컵 용량의 분리형 물탱크로 편리하게 물을 리필

    최대 10컵 용량의 분리형 물탱크로 편리하게 물을 리필

    스마트 도징 기능 덕분에 매번 물을 다시 채울 필요가 없습니다. 물을 채울 때는 수위 표시가 있는 분리형 10컵 물탱크를 편리하게 분리하여 싱크대에서 채울 수 있습니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      재질
      플라스틱
      부재질
      메탈
      사전 프로그램된 설정
      예, 타이머
      물탱크 용량
      1.25L
      미끄럼 방지 받침
      코드 길이
      80±5cm
      코드 보관
      아니요
      보온 기능
      최장 5시간까지 프로그래밍 가능
      타이머
      최대 24시간까지 프로그래밍 가능
      내장 전원 스위치
      온도 조절 장치
      아니요
      전원 표시등
      용량 표시기
      1.25L
      용기 재질
      유리 용기, 스테인리스 스틸 블레이드
      순간작동 기능
      아니요
      보증
      2년
      가열 시간
      추출 시간 <12분, 보온 시간 <40분

    • 기술 사양

      소비전력
      1000W
      전압
      220~240V
      빈도
      50~60Hz
      배터리 제품
      아니요

    • 호환성

      기본 제공 액세서리 1
      영구 필터
      포함된 액세서리 2
      브러시

    • 안전 기능

      자동 전원 차단

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      24.5cm
      제품 넓이
      27cm
      제품 높이
      43cm
      제품 중량
      4.5kg
      포장 길이
      32.8cm
      포장 폭
      28.2cm
      포장 높이
      48.4cm
      포장 중량
      6.04kg

    • 원산지

      생산지
      중국

    Badge-D2C

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    • 커피 원두 보호 기능으로 시간이 지나도 본연의 커피향이 유지됩니다.
    • 버튼 하나로 아메리카노 농도와 커피 사이즈를 내 취향대로 조절할 수 있습니다.
    • 컵 크기별 커피와 물의 최적의 비율을 보장해 늘 최상의 맛을 구현합니다.

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