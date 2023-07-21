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내 취향대로 즐기는 나만의 아메리카노
이젠 높은 퀄리티의 Americano를 집에서도 간편하게 즐기고 내 취향에 맞는 나만의 아메리카노를 즐겨 보세요! 듀얼 원두 컨테이너를 통해 원두를 분리하여 셀프 블렌딩이 가능하고 커스터마이징이 가능하여 나만의 완벽한 아메리카노를 즐길 수 있습니다. 아로마 씰 컨테이너를 통해 커피 원두 본연의 향을 오랫동안 유지시켜 늘 최상의 맛을 즐겨보세요!모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
올인원 브루 기능으로 유리 주전자에 커피를 내리거나 좋아하는 컵*, 머그컵* 또는 텀블러**에 직접 내려 편리하게 마실 수 있습니다.
스마트 계량 기능은 추측에 따른 작동을 배제하고 리필 횟수를 줄여 매 추출 시 최적의 물 대 커피 비율을 보장합니다. 항상 최고의 커피를 선사합니다. 절대 묽거나 신맛이 나지 않습니다.
사계절 내내 즐길 수 있는 커피! 겨울에는 따뜻하게 커피를 즐기고 여름에는 아이스 커피를 내려 시원함을 즐기세요.
눈금이 쉽게 표시되는 LED 디스플레이. 강도(1~3), 컵 수(1~10잔) 및 분쇄도를 조절할 수 있습니다. 최적의 추출 온도에서 입맛에 딱 맞는 커피를 즐기세요.
아로마 트위스터가 용기 전체에 향을 일정하게 순환시켜 풍미를 더해 줍니다.
자동 전원 차단 및 보온 기능으로 경제적이고 안전합니다. 추출 후 머신이 자동으로 꺼지거나 5시간 후까지도 커피를 따뜻하게 유지할 수 있습니다.
내장된 원뿔형 버그라인더로 분쇄 굵기를 조절하여 원두의 풍부한 향을 최대한 끌어낼 수 있습니다. 또한 미리 분쇄된 커피를 사용하고 싶을 때는 그라인더 기능을 끌 수도 있습니다.
아로마 씰이 있는 분리형 이중 원두 용기로 두 가지 다른 블렌드를 보관하고 혼합하거나 디카페인과 일반 원두를 번갈아 사용할 수 있습니다. 포함된 브러시로 쉽게 청소하고 간편하게 리필할 수 있습니다.
받침대에 커피가 떨어지는 일은 이제 과거의 일입니다. 드립 스톱 기능으로 추출이 완전히 끝나기 전에 한 잔을 따를 수 있습니다. 잠시 멈추고, 따른 다음 추출 과정을 다시 시작하세요***.
스마트 도징 기능 덕분에 매번 물을 다시 채울 필요가 없습니다. 물을 채울 때는 수위 표시가 있는 분리형 10컵 물탱크를 편리하게 분리하여 싱크대에서 채울 수 있습니다.
일반 사양
기술 사양
호환성
안전 기능
크기 및 무게
원산지
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