내 취향대로 즐기는 나만의 아메리카노

이젠 높은 퀄리티의 Americano를 집에서도 간편하게 즐기고 내 취향에 맞는 나만의 아메리카노를 즐겨 보세요! 듀얼 원두 컨테이너를 통해 원두를 분리하여 셀프 블렌딩이 가능하고 커스터마이징이 가능하여 나만의 완벽한 아메리카노를 즐길 수 있습니다. 아로마 씰 컨테이너를 통해 커피 원두 본연의 향을 오랫동안 유지시켜 늘 최상의 맛을 즐겨보세요!