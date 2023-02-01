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최대 90%까지 지방을 줄인* 맛있는 요리!
필립스의 세계 1위 에어프라이어를 가정에서도 사용할 수 있습니다. 래피드 에어 테크놀로지로 겉은 바삭하고 속은 부드러운 건강한 음식을 즐겨 보세요. NutriU 앱을 다운로드하면 수백 가지의 맛있는 레시피를 매일 확인할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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회오리판 디자인의 래피드 에어 테크놀로지는 뜨거운 공기를 순환시키면서 기름을 거의 추가하지 않아도 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 음식을 만들어줍니다.
필립스 에어프라이어 3000 시리즈는 뜨거운 공기를 사용하여 음식을 바삭하고 완벽하게 조리하며 지방을 최대 90%까지 감소시킵니다.*
맛있고 건강한 음식을 빠르게 만들 수 있는 수백 가지의 군침 도는 에어프라이어 레시피를 확인해 보세요. 영양 전문가가 구성한 NutriU 앱의 레시피로 매일매일 요리해보세요.
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새로운 필립스 에어프라이어 3000 시리즈는 튀김, 베이킹, 그릴, 로스팅, 재가열까지 가능한 새로운 세계를 열어줍니다! 어떤 메뉴든 언제나 완벽하게 요리하세요.
에어프라이어의 활용도를 최대한 높여 더 맛있고 건강한 요리를 만들어 보세요. 시간이 절약되는 기능을 살펴보고, 요리 실력을 높여 매일 여러분과 가족이 좋아하는 음식을 집에서 직접 만들어 보세요.
내장형 타이머를 사용하면 최대 60분의 조리 시간을 미리 설정할 수 있습니다. 자동 전원 차단 기능에는 요리가 준비되었음을 알려 주는 음성 안내가 포함되어 있습니다. 조리하는 음식에 가장 적합한 온도를 미리 설정하여 최대 200도까지 조절할 수 있으며, 바삭하고 노릇노릇한 감자 튀김, 스낵, 맛있는 닭고기 등 어떤 음식이든 원하는 시간에 적절한 온도로 조리할 수 있습니다.
분리 가능한 모든 부품은 식기세척기로 세척할 수 있습니다. 필립스 에어프라이어의 퀵클린 바스켓은 논스틱 코팅이 되어 있어 세척이 용이합니다. 또한 공기로 튀기기 때문에 온 집안을 채우던 튀김 냄새에서 해방될 수 있습니다.
원산지
기술 사양
디자인
크기 및 무게
일반 사양
서비스
지속 가능성
조리 기능
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