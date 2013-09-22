단종됨
HD9132/00
영양 성분 유지
“찜은 환상적인 요리법입니다. 이 요리는 음식의 모든 영양소와 좋은 성분을 그대로 유지하며 요리 중 재료에서 나오는 모든 즙과 향이 음식에 골고루 배게 됩니다." 제이미 올리버
900W
중탕 냄비 포함
향 부스터
대형 2.5L 중탕 냄비 용기가 제공되는 이 찜기는 맛 좋은 수프, 디저트 및 소스 조리에 적합하며 폭넓고 다양한 요리를 만들 수 있습니다. 요리사 안전 배출구가 따로 설계되어 있으므로 손가락 데일 일이 없습니다.
독특한 향 부스터는 음식에 허브와 향신료의 풍미를 살려 찜 요리의 진정한 맛을 살려줍니다. 선호하는 허브와 향신료를 부스터에 넣고 나머지는 스팀에 맡깁니다. 스팀의 열이 허브와 향신료에서 나는 맛있는 향을 살려서 음식에 맛깔스러운 향이 스며들도록 해줍니다.
이 찜 용기들은 번호가 매겨져 있습니다. 각 트레이 손잡이에서 번호를 찾을 수 있습니다. 가장 아래 위치한 찜 용기는 1, 중간은 2, 가장 위에 있는 용기는 3입니다. 찜 요리 시 하나, 둘 혹은 세 개의 용기를 사용하면 반드시 큰 숫자의 용기를 용기 1 위에 올려 놓으세요. 사용이 끝난 후 용기를 겹쳐 보관할 수 있어 작은 공간에서도 보관이 가능합니다.
4.7
5점 만점
6
리뷰
100%
의 추천 제품
달달한써늬
22/09/2013
한국
신경쓰지 않고 있어도 동시에 여러가지 마법같은 요리가 완성되는 찜기
동시에 3칸의 트레이에서 칸칸에 재료를 넣어주기만 하면, 다른요리를 하고 있어도 알아서 마법처럼 완성되는 찜기, 영양소의 손실이 가장적은 이상적인 요리법 찜, 그러나 불편하다면 잘 하지 않게 되죠? 사용뿐만아니라 사용후에도 너무나도 간단한 세척법, 그리고 공간을 적게 차지하면서 보관이 가능하게 설계된 디자인, 깔끔한 화이트 바디에 포인트 블루 컬러 주방을 화사하게 만들어줍니다. 대용량의 찜요리도 가능하며 중간중간에 투명한 내부를 확인이 가능하고, 중간에 먼저 조리된것은 꺼내주고 뒤에 더 넣어주어도 좋고, 자유자재로 요리가 가능한점, 너무 맘에 듭니다. 한번 스팀 올려서 동시에 여러가지를 요리하니 전기세도 절약되고, 소음도 거의 없이 조용히 혼자 돌아가면서 맛있는 요리를 완성해주죠. 주부인 저의 맘에 쏙들어요.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 HD9132/00 제이미 올리버 찜기에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 HD9132/00 제이미 올리버 찜기에 대해 작성되었습니다.
살리재련
22/09/2013
한국
대용량은 물론 향부스터로 풍미있는 요리를 만들 수 있어요!
3단으로 구성되어 있어서 한꺼번에 많은 양의 음식을 조리할 수 있음은 물론 각 단별로 다양한 종류의 음식을 한번에 조리할 수 있어서 너무 마음에 들었어요! 향 부스터에 레몬을 올려 닭가슴살을 쪄보았는데 조리하는 동안 상큼한 향이 나서 기분이 좋았던 것은 물론이요, 요리에도 향이 베어 풍미가 가득한 요리를 완성할 수 있었답니다. 중탕냄비에 초코렛이나 버터등을 녹여 별도의 냄비를 따로 꺼내지 않고도 찜기 하나로 다양한 요리를 할 수 있어서 더욱 마음에 드네요!
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 HD9132/00 제이미 올리버 찜기에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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부지런한슈퍼맘
21/09/2013
한국
다양한 요리를 한번에 완성할수있어요!
1. 제이미올리버 찜기는 편리합니다. 어렵고 손이 많이 가는 요리라고 생각하고 도전하지 못했던 요리들을 쉽고 건강한 방식으로 빠른시간에 해결해주는 마술사 같아요! 한번에 세네가지 요리를 할수 있다는 점이 가장 큰 장점이 아닌가 생각됩니다. 2. 가스불을 조절할 필요가 없습니다. 또 하나의 장점이 바로 이것이 아닌가 싶은데요. 보통 가스레인지 이용해서 찜요리를 하다보면.. 가스불을 켜놓고..찜솥에 물이 끓면 불을 줄이고.. 시간에 맞춰서 쪄야하는데.. 제이미올리버찜기는 타이머로 자동 조절되기 때문에 불조절을 하지 않아도 된다는 점이 편리해요! 3. 요리후 뒷처리가 간편합니다. 요리가 완성되면... 접시에 담아서 시식하고! 찜기를 물로 휙~ 닦아주면 끝이라는거! 냄비와 구멍뚤린 찜솥을 물에 불려서 닦을 필요가 없다는게 장점인것 같아요!
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 HD9132/00 제이미 올리버 찜기에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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