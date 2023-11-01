수위 표시가 있는 계량컵으로 정밀한 결과 제공

계란을 완벽하게 조리하려면 물, 전력, 시간이 정확하게 균형을 이루어야 합니다. 준비하는 계란의 종류에 따라 서로 다른 양의 물을 넣어야 합니다. 이 계량컵은 최상의 결과를 위해 다양한 수위를 표시합니다.