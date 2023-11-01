HD9137/90
매일 완벽하게 조리된 계란
귀하께서 즐겨먹는 방식으로 계란을 조리하세요. 부드러운 계란, 반숙 계란, 완숙 계란, 수란을 완벽하게 조리할 수 있습니다. 온 가족이 함께 사용하기에 충분한 용량의 작고 실용적인 디자인으로 세척이 간편하며 공간을 많이 차지하지 않습니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
계란을 완벽하게 조리하려면 물, 전력, 시간이 정확하게 균형을 이루어야 합니다. 준비하는 계란의 종류에 따라 서로 다른 양의 물을 넣어야 합니다. 이 계량컵은 최상의 결과를 위해 다양한 수위를 표시합니다.
400W의 높은 전력으로 모든 유형의 계란 요리에 완벽한 결과를 보장합니다.
'준비' 신호음이 짧게 울리면 조리가 완료되고 계란이 준비되었음을 나타냅니다.
삶은 계란 6개 또는 수란 3개를 한 번에 조리하여 온 가족이 함께 드실 수 있습니다.
계란찜기에는 수란용 액세서리 트레이가 함께 제공됩니다. 이 트레이는 사용과 세척이 간편하며, 트레이에 계란을 넣기만 하면 맛있는 수란을 최대 3개까지 동시에 만들 수 있습니다.
삶은 계란이 터지지 않으려면 요리하기 전에 구멍을 뚫어야 합니다. 필립스 계란찜기에는 계란 송곳이 포함되어 있습니다. 이 송곳은 핸드 비커 안에 들어 있어 사용이 간편하고 흘린 내용물을 모을 수 있습니다.
어수선함과 액세서리 분실을 최소화하도록 설계된 이 계란찜기는 작고 컴팩트하며 모든 부속품(계량컵, 수란용 트레이, 계란 송곳, 용기)을 내부에 보관할 수 있습니다.
세세한 것까지 모두 중요합니다. 계란찜기의 전원이 켜지면 고급스러운 '켜짐' 표시등이 켜집니다.
계란 요리에 소란을 피우거나 요리를 망치지 마세요. 계란 트레이 및 수란용 트레이 액세서리는 모두 분리할 수 있고 세척이 간편하며 식기세척기로 세척할 수 있어 매우 편리합니다.
계란찜기는 계란을 조리하는 데 적합한 양의 물을 끓여 에너지(인덕션 찜기에 비해 최대 70% 절약)와 물을 모두 절약할 수 있습니다.
일반 사양
기술 사양
안전
크기 및 무게
원산지
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.