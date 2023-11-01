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    계란찜기 3000 시리즈 매일 완벽하게 조리된 계란

    HD9137/90

    매일 완벽하게 조리된 계란

    귀하께서 즐겨먹는 방식으로 계란을 조리하세요. 부드러운 계란, 반숙 계란, 완숙 계란, 수란을 완벽하게 조리할 수 있습니다. 온 가족이 함께 사용하기에 충분한 용량의 작고 실용적인 디자인으로 세척이 간편하며 공간을 많이 차지하지 않습니다.

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    계란찜기 3000 시리즈 매일 완벽하게 조리된 계란

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    매일 완벽하게 조리된 계란

    파니니, 샌드위치, 와플을 위한 3가지 플레이트 세트

    • 다양한 조리 수준
    • 가족용 사이즈
    • 400W 전력
    • 수란 조리용 액세서리
    • 준비등
    수위 표시가 있는 계량컵으로 정밀한 결과 제공

    수위 표시가 있는 계량컵으로 정밀한 결과 제공

    계란을 완벽하게 조리하려면 물, 전력, 시간이 정확하게 균형을 이루어야 합니다. 준비하는 계란의 종류에 따라 서로 다른 양의 물을 넣어야 합니다. 이 계량컵은 최상의 결과를 위해 다양한 수위를 표시합니다.

    400W의 조리 전력

    400W의 조리 전력

    400W의 높은 전력으로 모든 유형의 계란 요리에 완벽한 결과를 보장합니다.

    '준비' 신호음

    '준비' 신호음

    '준비' 신호음이 짧게 울리면 조리가 완료되고 계란이 준비되었음을 나타냅니다.

    계란 6개를 수용할 수 있는 가족용 사이즈

    계란 6개를 수용할 수 있는 가족용 사이즈

    삶은 계란 6개 또는 수란 3개를 한 번에 조리하여 온 가족이 함께 드실 수 있습니다.

    최대 3개의 계란을 넣을 수 있는 수란용 트레이 추가 액세서리

    최대 3개의 계란을 넣을 수 있는 수란용 트레이 추가 액세서리

    계란찜기에는 수란용 액세서리 트레이가 함께 제공됩니다. 이 트레이는 사용과 세척이 간편하며, 트레이에 계란을 넣기만 하면 맛있는 수란을 최대 3개까지 동시에 만들 수 있습니다.

    전문가 수준의 결과를 위한 계란 송곳 및 용기 액세서리

    전문가 수준의 결과를 위한 계란 송곳 및 용기 액세서리

    삶은 계란이 터지지 않으려면 요리하기 전에 구멍을 뚫어야 합니다. 필립스 계란찜기에는 계란 송곳이 포함되어 있습니다. 이 송곳은 핸드 비커 안에 들어 있어 사용이 간편하고 흘린 내용물을 모을 수 있습니다.

    보관이 간편한 컴팩트형 디자인으로 모든 액세서리에 적합

    보관이 간편한 컴팩트형 디자인으로 모든 액세서리에 적합

    어수선함과 액세서리 분실을 최소화하도록 설계된 이 계란찜기는 작고 컴팩트하며 모든 부속품(계량컵, 수란용 트레이, 계란 송곳, 용기)을 내부에 보관할 수 있습니다.

    켜짐 표시등

    켜짐 표시등

    세세한 것까지 모두 중요합니다. 계란찜기의 전원이 켜지면 고급스러운 '켜짐' 표시등이 켜집니다.

    손쉬운 세척

    손쉬운 세척

    계란 요리에 소란을 피우거나 요리를 망치지 마세요. 계란 트레이 및 수란용 트레이 액세서리는 모두 분리할 수 있고 세척이 간편하며 식기세척기로 세척할 수 있어 매우 편리합니다.

    계란찜기를 사용하면 최대 70%의 에너지 절약

    계란찜기는 계란을 조리하는 데 적합한 양의 물을 끓여 에너지(인덕션 찜기에 비해 최대 70% 절약)와 물을 모두 절약할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      재질
      PP
      제품 유형
      계란찜기
      미끄럼 방지 받침
      예, 4개
      인터페이스
      회전 조절기
      코드 길이
      외부 길이 70~75cm
      코드 보관
      아니요
      식기세척기 사용가능 부품
      계란 트레이, 수란기
      논스틱 코팅
      아니요
      레시피 북
      온라인 DFU
      보증
      2년
      EU 적합성 선언

    • 기술 사양

      소비전력
      400W
      전압
      220-240V
      빈도
      50-60Hz
      배터리 제품
      아니요

    • 안전

      자동 전원 차단
      아니요

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      20.6cm
      제품 넓이
      14cm
      제품 높이
      13.5cm
      제품 중량
      560g
      포장 길이
      23cm
      포장 폭
      13.6cm
      포장 높이
      15.4cm
      포장 중량
      800g

    • 원산지

      생산지
      중국

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