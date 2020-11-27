조절 가능한 시간 및 온도

내장형 타이머를 사용하면 최대 60분의 조리 시간을 미리 설정할 수 있습니다. 자동 전원 차단 기능에는 요리가 준비되었음을 알려 주는 음성 안내가 포함되어 있습니다. 완벽한 온도 조절이 가능하여 조리하는 음식에 가장 적합한 온도를 미리 설정하여 최대 200도까지 조절할 수 있습니다. 바삭하고 노릇노릇한 감자 튀김, 스낵, 맛있는 닭고기 등 모두 원하는 시간에 적절한 온도로 조리할 수 있습니다.