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최대 90%까지 지방을 줄인* 맛있는 요리!
래피드 에어 테크놀로지로 겉은 바삭하고 속은 부드러운 건강한 음식을 즐겨보세요. HomeID 앱을 다운로드하여 매일 수백 가지의 맛있는 레시피를 찾아보세요.모든 혜택 보기
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에어프라이어의 활용도를 최대한 높여 더 맛있고 건강한 요리를 만들어 보세요. 시간이 절약되는 기능을 살펴보고, 요리 실력을 높여 매일 여러분과 가족이 좋아하는 음식을 집에서 직접 만들어 보세요.
분리 가능한 모든 부품은 식기세척기로 세척할 수 있습니다. 필립스 에어프라이어의 퀵클린 바스켓에는 논스틱 코팅이 되어 있어 세척이 용이합니다. 또한 공기로 튀기기 때문에 집에서 튀김 요리를 할 때 나던 냄새에서 해방될 수 있습니다.
내장형 타이머를 사용하면 최대 60분의 조리 시간을 미리 설정할 수 있습니다. 자동 전원 차단 기능에는 요리가 준비되었음을 알려 주는 음성 안내가 포함되어 있습니다. 완벽한 온도 조절이 가능하여 조리하는 음식에 가장 적합한 온도를 미리 설정하여 최대 200도까지 조절할 수 있습니다. 바삭하고 노릇노릇한 감자 튀김, 스낵, 맛있는 닭고기 등 모두 원하는 시간에 적절한 온도로 조리할 수 있습니다.
맛있고 건강한 음식을 빠르게 만들 수 있는 수백 가지의 군침 도는 에어프라이어 레시피를 확인해 보세요. HomeID 앱의 레시피는 매일 요리할 수 있도록 영양 전문가가 구성합니다.
필립스 에어프라이어는 튀김, 베이킹, 그릴, 로스팅, 탈수, 토스트, 해동, 재가열 등 다양한 가능성의 세계를 열어줍니다.
가족의 기호에 맞는 추천 레시피를 매일 받아보세요. HomeID를 더 많이 사용할수록 여러분에게 필요한 더 좋은 요리법으로 구성됩니다. 다른 요리사로부터 아이디어를 얻거나 비슷한 기호의 사람들을 팔로우 하세요.***
필립스의 전문가 팀은 완벽한 에어프라이어 기술을 10년 이상 연구해 왔습니다.
필립스 에어프라이어는 뜨거운 공기를 사용하여 좋아하는 음식을 바삭하고 완벽하게 조리하며 지방을 최대 90%까지 줄여 줍니다.*
필립스 에어프라이어는 기존 오븐에 비해 최대 70% 적은 에너지와 최대 50% 빠른 속도로 맛있는 음식을 조리하여 시간과 에너지를 더욱 절약해 줍니다.****
독특한 불가사리형 디자인의 래피드 에어 테크놀로지는 뜨거운 공기를 순환하면서 기름을 거의 추가하지 않아도 겉은 바삭하고 속은 부드러운 맛있는 음식을 만들어줍니다.
원산지
기술 사양
일반 사양
크기 및 무게
내구성
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