단종됨
HD9220/27
에어프라이어의 특허 받은 에어스톰기술 덕분에 기름을 약간만 넣거나 사용하지 않아도 기존 튀김기 보다 지방은 줄이고 맛은 뛰어난 튀김, 베이킹, 구이 요리로 간식과 식사를 준비할 수 있습니다! 또한 필립스 에어프라이어의 에어스톰기술은 기존 튀김기보다 냄새 배출이 적고 세척하기 쉬우며 매일 사용하기에도 안전하고 경제적입니다!
내장된 타이머를 이용하면 최대 30분까지 요리 시간을 사전 설정할 수 있습니다. 자동 끄기 기능을 설정하면 요리 완료 시 소리로 알려줍니다. 온도 조절이 가능하여 가장 적절한 음식의 온도를 최고 200℃까지 사전 설정할 수 있습니다. 바삭하고 노릇한 튀김, 과자, 치킨, 고기 등을 최적의 온도에서 요리해 최고의 맛을 느끼세요!
4.0
5점 만점
2
리뷰
100%
의 추천 제품
쿠거아자
05/03/2017
한국
한번튀긴 음식을 금방 나온것처럼 바삭하게 구워줌
먹고 남은 튀긴음식을 냉장보관해 둔 것을 며칠뒤에 다시 데워서 먹게되면 방금 튀긴 음식처럼 만족하게 먹을 수 있음.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva 컬렉션 HD9220/22 비바 에어프라이어에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva 컬렉션 HD9220/22 비바 에어프라이어에 대해 작성되었습니다.
타마고로
03/11/2013
한국
맛있는 튀김요리는 좋지만...
에어프라이어로 닭, 감자, 생선 등 튀김 요리를 간편하게 먹고 있네요. 특히 삼겹살 같이 귀찮고 기름진 요리도 쉽게 할 수 있었어요. 아쉬운점은 요리를 만든 다음에 설겆이 하기가 어려워요. 다음 디자인에는 설겆이도 편하게 만들어주세요.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva 컬렉션 HD9220/22 비바 에어프라이어에 대해 작성되었습니다.
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