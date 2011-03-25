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최대 80%까지 지방을 줄인 맛있는 튀김 요리!*
필립스 에어프라이어는 특허 받은 에어스톰기술을 통해 겉은 바삭하고 속은 부드럽게 음식을 튀길 수 있습니다. 기름을 약간만 넣거나 사용하지 않아도 완벽한 식감과 뛰어난 맛을 보장합니다.모든 혜택 보기
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에어프라이어의 특허 받은 에어스톰기술 덕분에 기름을 약간만 넣거나 사용하지 않아도 기존 튀김기 보다 지방은 줄이고 맛은 뛰어난 튀김, 베이킹, 구이 요리로 간식과 식사를 준비할 수 있습니다! 또한 필립스 에어프라이어의 에어스톰기술은 기존 튀김기보다 냄새 배출이 적고 세척하기 쉬우며 매일 사용하기에도 안전하고 경제적입니다!
내장된 타이머를 이용하면 최대 30분까지 요리 시간을 사전 설정할 수 있습니다. 자동 끄기 기능을 설정하면 요리 완료 시 소리로 알려줍니다. 온도 조절이 가능하여 가장 적절한 음식의 온도를 최고 200℃까지 사전 설정할 수 있습니다. 바삭하고 노릇한 튀김, 과자, 치킨, 고기 등을 최적의 온도에서 요리해 최고의 맛을 느끼세요!
이 특별한 필립스 에어프라이어 제빵용 액세서리를 사용하면 다양한 제빵 요리가 가능합니다. 더 간편하고 빠르게 맛있으면서도 건강한 케이크, 빵, 그라탕, 머핀 등의 요리를 만들어 보세요!
래피드 에어 테크놀로지의 혁신적인 필립스 에어프라이어는 단순한 튀김 요리뿐만 아니라 한 번의 동작으로 베이킹, 구이 요리까지 가능하므로 좋아하는 모든 음식에 활용할 수 있습니다.
뜨거운 공기의 빠른 순환과 방사형 설계 그리고 최적의 가열 프로파일이 조합된 필립스 에어프라이어의 독특한 디자인으로 기름을 더 넣지 않고도 빠르고 쉽고 건강하게 다양한 튀김 요리를 만들 수 있습니다.
논스틱 코팅 처리된 분리형 팬과 튀김 바구니는 식기 세척기를 이용하여 손쉽게 세척할 수 있습니다.
요리 전문가가 제공하는 에어프라이어에서 만들 수 있는 다양한 저지방 튀김 요리 비법이 담긴 유용한 레시피 북입니다. 또한 굽기, 로스팅, 베이킹 등 제품의 다양한 기능과 활용도를 함께 담고 있어 몸에 좋은 건강한 요리를 빠르고 간편하게 조리하는 데 다양하게 활용할 수 있습니다.
액세서리
기술 사양
디자인
크기 및 무게
일반 사양
마감
서비스
지속 가능성
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