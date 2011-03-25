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  • 최대 80%까지 지방을 줄인 맛있는 튀김 요리!* 최대 80%까지 지방을 줄인 맛있는 튀김 요리!* 최대 80%까지 지방을 줄인 맛있는 튀김 요리!*

    Viva 컬렉션 비바 에어프라이어

    HD9225/50

    최대 80%까지 지방을 줄인 맛있는 튀김 요리!*

    필립스 에어프라이어는 특허 받은 에어스톰기술을 통해 겉은 바삭하고 속은 부드럽게 음식을 튀길 수 있습니다. 기름을 약간만 넣거나 사용하지 않아도 완벽한 식감과 뛰어난 맛을 보장합니다.

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    Viva 컬렉션 비바 에어프라이어

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    최대 80%까지 지방을 줄인 맛있는 튀김 요리!*

    특허 받은 에어스톰기술로 탄생하는 완벽한 맛

    • 저지방 튀김기
    • 멀티쿠커
    • 화이트/실버, 800g
    • + 제빵용 액세서리
    건강한 튀김 요리를 위한 래피드 에어 테크놀로지

    건강한 튀김 요리를 위한 래피드 에어 테크놀로지

    에어프라이어의 특허 받은 에어스톰기술 덕분에 기름을 약간만 넣거나 사용하지 않아도 기존 튀김기 보다 지방은 줄이고 맛은 뛰어난 튀김, 베이킹, 구이 요리로 간식과 식사를 준비할 수 있습니다! 또한 필립스 에어프라이어의 에어스톰기술은 기존 튀김기보다 냄새 배출이 적고 세척하기 쉬우며 매일 사용하기에도 안전하고 경제적입니다!

    조절 가능한 시간 및 온도

    조절 가능한 시간 및 온도

    내장된 타이머를 이용하면 최대 30분까지 요리 시간을 사전 설정할 수 있습니다. 자동 끄기 기능을 설정하면 요리 완료 시 소리로 알려줍니다. 온도 조절이 가능하여 가장 적절한 음식의 온도를 최고 200℃까지 사전 설정할 수 있습니다. 바삭하고 노릇한 튀김, 과자, 치킨, 고기 등을 최적의 온도에서 요리해 최고의 맛을 느끼세요!

    베이킹에 필요한 베이킹용 액세서리로 다양한 제빵 요리 가능

    베이킹에 필요한 베이킹용 액세서리로 다양한 제빵 요리 가능

    이 특별한 필립스 에어프라이어 제빵용 액세서리를 사용하면 다양한 제빵 요리가 가능합니다. 더 간편하고 빠르게 맛있으면서도 건강한 케이크, 빵, 그라탕, 머핀 등의 요리를 만들어 보세요!

    튀김뿐만 아니라 베이킹, 구이 요리까지 가능한 에어프라이어

    튀김뿐만 아니라 베이킹, 구이 요리까지 가능한 에어프라이어

    래피드 에어 테크놀로지의 혁신적인 필립스 에어프라이어는 단순한 튀김 요리뿐만 아니라 한 번의 동작으로 베이킹, 구이 요리까지 가능하므로 좋아하는 모든 음식에 활용할 수 있습니다.

    맛있는 저지방 요리를 완성하는 독특한 디자인

    맛있는 저지방 요리를 완성하는 독특한 디자인

    뜨거운 공기의 빠른 순환과 방사형 설계 그리고 최적의 가열 프로파일이 조합된 필립스 에어프라이어의 독특한 디자인으로 기름을 더 넣지 않고도 빠르고 쉽고 건강하게 다양한 튀김 요리를 만들 수 있습니다.

    식기세척기 사용가능 부품

    식기세척기 사용가능 부품

    논스틱 코팅 처리된 분리형 팬과 튀김 바구니는 식기 세척기를 이용하여 손쉽게 세척할 수 있습니다.

    대량 조리 용량으로 좋아하는 모든 요리 가능

    대량 조리 용량으로 좋아하는 모든 요리 가능

    강력한 성능으로 신속하게 요리 완성

    강력한 성능으로 신속하게 요리 완성

    유용한 조리법이 가득한 레시피 북

    요리 전문가가 제공하는 에어프라이어에서 만들 수 있는 다양한 저지방 튀김 요리 비법이 담긴 유용한 레시피 북입니다. 또한 굽기, 로스팅, 베이킹 등 제품의 다양한 기능과 활용도를 함께 담고 있어 몸에 좋은 건강한 요리를 빠르고 간편하게 조리하는 데 다양하게 활용할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      포함됨
      제빵용 받침대

    • 기술 사양

      전압
      230  V
      소비전력
      1425  W
      코드 길이
      0.8  m
      진동수
      50/60  Hz
      바스켓 용량
      0.8  kg

    • 디자인

      색상
      화이트

    • 크기 및 무게

      제품 규격(LxWxH)
      382x287x315  mm
      중량
      7  kg

    • 일반 사양

      제품 특징
      • 자동 전원 차단
      • 뜨거워지지 않는 본체(쿨 월)
      • 코드 보관
      • 미끄럼 방지 받침
      • 특허받은 래피드 에어 테크놀로지
      • 준비등
      • 레시피 북 및 앱
      • 온도 조절기
      • 시간 조절
      시간 조절
      최대 30분

    • 마감

      본체 재질
      플라스틱

    • 서비스

      2년 무상 보증

    • 지속 가능성

      포장
      > 90% 재활용 재료
      사용 설명서
      100% 재활용 종이

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