단종됨
HD9230/28
최대 80%까지 지방을 줄인 맛있는 튀김 요리!*
필립스 에어프라이어는 특허 받은 에어스톰기술을 통해 겉은 바삭하고 속은 부드럽게 음식을 튀길 수 있습니다. 기름을 약간만 넣거나 사용하지 않아도 완벽한 식감과 뛰어난 맛을 보장합니다.
블랙, 더블레이어 액세서리
멀티쿠커
블랙
에어프라이어의 특허 받은 에어스톰기술 덕분에 기름을 약간만 넣거나 사용하지 않아도 기존 튀김기 보다 지방은 줄이고 맛은 뛰어난 튀김, 베이킹, 구이 요리로 간식과 식사를 준비할 수 있습니다! 또한 필립스 에어프라이어의 에어스톰기술은 기존 튀김기보다 냄새 배출이 적고 세척하기 쉬우며 매일 사용하기에도 안전하고 경제적입니다!
내장된 타이머를 이용하면 최대 60분까지 요리 시간을 사전 설정할 수 있습니다. 자동 끄기 기능을 설정하면 요리 완료 시 소리로 알려줍니다. 온도 조절이 가능하여 가장 적절한 음식의 온도를 최고 200℃까지 사전 설정할 수 있습니다. 바삭하고 노릇한 튀김, 과자, 치킨, 고기 등을 최적의 온도에서 요리해 최고의 맛을 느끼세요!
4.8
5점 만점
8
리뷰
100%
의 추천 제품
stupid
11/07/2014
한국
엄청 좋아요
평소에 에어프라이어에 대해 안좋은 인식을 가지고 있었는데 이번 제품을 삼으로 인해서 이러한 걱정과 우려가 싹 사라졌어요. 진짜 맛있고 이런 제품을 만들어준 필립스에 감사해요
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva 컬렉션 HD9230/28 2014년형 디지털 에어프라이어에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva 컬렉션 HD9230/28 2014년형 디지털 에어프라이어에 대해 작성되었습니다.
좋아좋아1
07/05/2014
한국
에어스톰 기술로 기름없이 튀김요리 할 수 있어서 굿~!!
필립스만의 자랑인 에어스톰기술로 기름없이도 튀김요리 할 수 있는 것이 에어프라이어에 최대 장점인것 같아요. HD9230은 디지털제품으로 더블레이어가 있어서 두가지 요리를 동시에 할 수 있는 장점이 있습니다. 무척 실용적으로 사용할 수 있는 에어프라이어 HD9230입니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva 컬렉션 HD9230/28 2014년형 디지털 에어프라이어에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva 컬렉션 HD9230/28 2014년형 디지털 에어프라이어에 대해 작성되었습니다.
연두야양진쓰
07/04/2014
한국
기대이상 너무 만족하며 사용하는 제품 ^^
에어프라이어에 튀기면 맛은 어느정도 포기해야겠지... 사실 큰 기대감 없이 칼로리를 낮춰주는 것에 만족하자! 했었는데, 냉동식품 조리부터 연근칩, 감자칩 등등 다양한 요리에 활용해보니 정말 왜 에어프라이어.. 에어프라이어 하는지 알겠더라구요~^^ 담백하면서 속은 촉촉하고 오븐의 역할을 톡톡히 해내어 정말 만족하며 사용하고 있답니다~^^
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva 컬렉션 HD9230/28 2014년형 디지털 에어프라이어에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva 컬렉션 HD9230/28 2014년형 디지털 에어프라이어에 대해 작성되었습니다.
기존 필립스 튀김기로 조리한 신선 재료 튀김과 비교