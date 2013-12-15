건강한 튀김 요리를 위한 래피드 에어 테크놀로지

에어프라이어의 특허 받은 에어스톰기술 덕분에 기름을 약간만 넣거나 사용하지 않아도 기존 튀김기 보다 지방은 줄이고 맛은 뛰어난 튀김, 베이킹, 구이 요리로 간식과 식사를 준비할 수 있습니다! 또한 필립스 에어프라이어의 에어스톰기술은 기존 튀김기보다 냄새 배출이 적고 세척하기 쉬우며 매일 사용하기에도 안전하고 경제적입니다!