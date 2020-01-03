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  • 최대 90%까지 지방을 줄인* 맛있는 요리! 최대 90%까지 지방을 줄인* 맛있는 요리! 최대 90%까지 지방을 줄인* 맛있는 요리!
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    3000 시리즈 에어프라이어 L

    HD9252/90

    최대 90%까지 지방을 줄인* 맛있는 요리!

    래피드 에어 테크놀로지로 겉은 바삭하고 속은 부드러운 건강한 음식을 즐겨보세요. HomeID 앱을 다운로드하여 매일 수백 가지의 맛있는 레시피를 찾아보세요.

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    3000 시리즈 에어프라이어 L

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    최대 90%까지 지방을 줄인* 맛있는 요리!

    래피드 에어 테크놀로지 활용

    • 래피드 에어 테크놀로지
    • 4.1L
    • 블랙
    건강한 삶을 위한 맛있는 에어프라이어 레시피

    건강한 삶을 위한 맛있는 에어프라이어 레시피

    맛있고 건강한 음식을 빠르게 만들 수 있는 수백 가지의 군침 도는 에어프라이어 레시피를 확인해 보세요. HomeID 앱의 레시피는 매일 요리할 수 있도록 영양 전문가가 구성합니다.

    기호에 맞는 맞춤형 레시피

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    보온 기능

    보온 기능

    준비가 될 때마다 언제든지 식사를 즐겨 보세요. 보온 모드를 선택하면 최대 30분 동안 음식이 이상적인 온도로 유지됩니다.

    7개의 프리셋이 있는 터치 스크린

    7개의 프리셋이 있는 터치 스크린

    버튼을 터치해서 조리해 보세요. 프리셋 프로그램에는 냉동 간식, 신선한 튀김, 고기, 생선, 닭다리, 케이크 및 구운 채소가 포함되어 있습니다.

    간편한 사용 및 세척

    간편한 사용 및 세척

    분리 가능한 모든 부품은 식기세척기로 세척할 수 있습니다. 필립스 에어프라이어의 퀵클린 바스켓에는 논스틱 코팅이 되어 있어 세척이 용이합니다. 또한 공기로 튀기기 때문에 집에서 튀김 요리를 할 때 나던 냄새에서 해방될 수 있습니다.

    쉬운 홈메이드.

    쉬운 홈메이드.

    에어프라이어의 활용도를 최대한 높여 더 맛있고 건강한 요리를 만들어 보세요. 시간이 절약되는 기능을 살펴보고, 요리 실력을 높여 매일 여러분과 가족이 좋아하는 음식을 집에서 직접 만들어 보세요.

    시간 및 에너지 효율성

    시간 및 에너지 효율성

    필립스 에어프라이어는 기존 오븐에 비해 최대 70% 적은 에너지와 최대 50% 빠른 속도로 맛있는 음식을 조리하여 시간과 에너지를 더욱 절약해 줍니다.****

    최대 90%까지 지방을 줄인 튀김 요리*

    최대 90%까지 지방을 줄인 튀김 요리*

    필립스 에어프라이어는 뜨거운 공기를 사용하여 좋아하는 음식을 바삭하고 완벽하게 조리하며 지방을 최대 90%까지 줄여 줍니다.*

    10년 이상 경력의 에어프라이어 전문가

    10년 이상 경력의 에어프라이어 전문가

    필립스의 전문가 팀은 완벽한 에어프라이어 기술을 10년 이상 연구해 왔습니다.

    13-in-1 조리 기능

    13-in-1 조리 기능

    필립스 에어프라이어는 튀김, 베이킹, 그릴, 로스팅, 탈수, 토스트, 해동, 재가열 등 다양한 가능성의 세계를 열어줍니다.

    래피드 에어 테크놀로지로 만드는 건강한 튀김 요리

    래피드 에어 테크놀로지로 만드는 건강한 튀김 요리

    독특한 불가사리형 디자인의 래피드 에어 테크놀로지는 뜨거운 공기를 순환하면서 기름을 거의 추가하지 않아도 겉은 바삭하고 속은 부드러운 맛있는 음식을 만들어줍니다.

    기술 사양

    • 원산지

      생산지
      중국

    • 기술 사양

      소비전력
      1400W
      팩에 포함된 개수
      1
      배터리 제품
      아니요

    • 일반 사양

      주 재료
      플라스틱
      부 재료
      메탈
      용량
      4.1L
      투명 뚜껑
      아니요
      인터페이스
      디지털
      코드 길이
      0.8m
      보온 기능
      프로그램
      7가지 프리셋
      바스켓 수
      1
      탈착 가능한 바스켓
      타이머
      리모컨
      아니요
      인터넷 연결
      아니요
      테크놀로지
      래피드 에어 테크놀로지
      내장 전원 스위치
      자동 전원 차단
      온도 조절 장치
      전원 표시등
      열 전도 방지 손잡이
      식기세척기 사용 가능
      온도 표시기
      쿨월 포함
      최대 온도(°C)
      200
      관련 액세서리 1
      그릴 세트
      관련 액세서리 2
      베이킹 및 조리 세트
      보증
      2
      단일 또는 듀얼 바스켓
      단일 바스켓
      연결
      연결되지 않음

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      360mm
      제품 폭
      264mm
      제품 높이
      295mm
      제품 중량
      4.55kg
      제품 규격
      360x264x295mm

    • 내구성

      케이스
      > 90% 재활용 재료
      매뉴얼
      100% 재활용 종이

    Badge-D2C

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    • 기존 필립스 튀김기로 조리한 신선 재료 튀김과 비교
    • *기존 튀김기 및 웍 튀김과의 닭고기 및 돼지고기 지방 함량 비교.
    • **HomeID 커뮤니티가 있는 국가에서만 사용 가능
    • ***닭가슴살 1개(AF 160°C, 예열 없음) 또는 연어 필레 1개(200°C, 예열 없음)를 A급 오븐에서 조리할 때의 에너지 비용과 비교한 값입니다. HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 제품을 사용하여 실험실 내부에서 측정한 평균 비율입니다. 제품마다 결과가 다를 수 있습니다.

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