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최대 90%까지 지방을 줄인* 맛있는 요리!
래피드 에어 테크놀로지로 겉은 바삭하고 속은 부드러운 건강한 음식을 즐겨보세요. HomeID 앱을 다운로드하여 매일 수백 가지의 맛있는 레시피를 찾아보세요.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
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가족의 기호에 맞는 추천 레시피를 매일 받아보세요. HomeID를 더 많이 사용할수록 여러분에게 필요한 더 좋은 요리법으로 구성됩니다. 다른 요리사로부터 아이디어를 얻거나 비슷한 기호의 사람들을 팔로우 하세요.***
준비가 될 때마다 언제든지 식사를 즐겨 보세요. 보온 모드를 선택하면 최대 30분 동안 음식이 이상적인 온도로 유지됩니다.
버튼을 터치해서 조리해 보세요. 프리셋 프로그램에는 냉동 간식, 신선한 튀김, 고기, 생선, 닭다리, 케이크 및 구운 채소가 포함되어 있습니다.
분리 가능한 모든 부품은 식기세척기로 세척할 수 있습니다. 필립스 에어프라이어의 퀵클린 바스켓에는 논스틱 코팅이 되어 있어 세척이 용이합니다. 또한 공기로 튀기기 때문에 집에서 튀김 요리를 할 때 나던 냄새에서 해방될 수 있습니다.
에어프라이어의 활용도를 최대한 높여 더 맛있고 건강한 요리를 만들어 보세요. 시간이 절약되는 기능을 살펴보고, 요리 실력을 높여 매일 여러분과 가족이 좋아하는 음식을 집에서 직접 만들어 보세요.
필립스 에어프라이어는 기존 오븐에 비해 최대 70% 적은 에너지와 최대 50% 빠른 속도로 맛있는 음식을 조리하여 시간과 에너지를 더욱 절약해 줍니다.****
필립스 에어프라이어는 뜨거운 공기를 사용하여 좋아하는 음식을 바삭하고 완벽하게 조리하며 지방을 최대 90%까지 줄여 줍니다.*
필립스의 전문가 팀은 완벽한 에어프라이어 기술을 10년 이상 연구해 왔습니다.
필립스 에어프라이어는 튀김, 베이킹, 그릴, 로스팅, 탈수, 토스트, 해동, 재가열 등 다양한 가능성의 세계를 열어줍니다.
독특한 불가사리형 디자인의 래피드 에어 테크놀로지는 뜨거운 공기를 순환하면서 기름을 거의 추가하지 않아도 겉은 바삭하고 속은 부드러운 맛있는 음식을 만들어줍니다.
원산지
기술 사양
일반 사양
크기 및 무게
내구성
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