선택, 설정 그리고 휴식

레시피를 선택하고 에어프라이어로 보낸 다음 편안하게 소파에 앉아 조리 과정을 모니터링하세요. HomeID 앱은 여러분과 가족이 사랑하는 가정식을 매일 만들 수 있도록 모든 단계를 안내해 드릴 것입니다. 음성 컨트롤도 사용할 수 있으며 Amazon Alexa와 호환됩니다.