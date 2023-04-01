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    에어프라이어 5000 시리즈 XXL Connected

    HD9285/93

    건강한 식사를 위한 연결된 요리 동반자

    필립스 에어프라이어 5000 시리즈 XXL Connected는 매일 온 가족을 위해 영양소가 골고루 들어 있고 맛있는 식사를 편리하게 만들 수 있는 매일의 요리 동반자입니다.

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    에어프라이어 5000 시리즈 XXL Connected

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    건강한 식사를 위한 연결된 요리 동반자

    HomeID 앱에 연결하여 매일 영감을 얻어보세요.

    • HomeID 앱에 연결됨
    • 16-in-1 에어프라이어
    • 7.2L(1.4kg)
    • 래피드 에어 테크놀로지
    • 제빵용 받침대 포함
    건강한 가족 식사를 위해 연결된 요리 동반자

    건강한 가족 식사를 위해 연결된 요리 동반자

    직관적인 HomeID 앱은 에어프라이어와 원활하게 연결되어 식사 준비를 위해 꼭 필요한 동반자입니다. 건강에 좋은 튀김뿐만 아니라 흥미롭고 풍미 넘치는 새로운 레시피를 발견하세요. 앱에서 원격으로 요리를 모니터링할 수도 있습니다.

    다재다능하고 다양한 기능을 갖춘 올인원 에어프라이어

    다재다능하고 다양한 기능을 갖춘 올인원 에어프라이어

    새로운 필립스 에어프라이어 5000 시리즈 XXL Connected에는 튀김, 베이킹, 그릴, 로스트, 수분 제거, 토스트, 해동, 재가열, 발효 등 16가지 조리 기능이 있습니다.

    건강한 일상을 위한 맛있는 에어프라이어 레시피

    건강한 일상을 위한 맛있는 에어프라이어 레시피

    군침이 돌게 만드는 맛있고 빠르고 건강한 수백 가지* 에어프라이어용 레시피를 찾아보세요. 전문 영양사가 엄선한 HomeID 레시피는 매일 적절한 요리를 선택하는 데 도움을 줍니다.

    선택, 설정 그리고 휴식

    선택, 설정 그리고 휴식

    레시피를 선택하고 에어프라이어로 보낸 다음 편안하게 소파에 앉아 조리 과정을 모니터링하세요. HomeID 앱은 여러분과 가족이 사랑하는 가정식을 매일 만들 수 있도록 모든 단계를 안내해 드릴 것입니다. 음성 컨트롤도 사용할 수 있으며 Amazon Alexa와 호환됩니다.

    래피드 에어 테크놀로지로 만드는 건강한 튀김 요리

    래피드 에어 테크놀로지로 만드는 건강한 튀김 요리

    독특한 불가사리형 디자인의 래피드 에어 테크놀로지는 뜨거운 공기를 순환하면서 기름을 거의 추가하지 않아도 겉은 바삭하고 속은 부드러운 맛있는 음식을 만들어줍니다.

    최대 90%까지 지방을 줄인 맛있는 요리를 즐기세요.**

    최대 90%까지 지방을 줄인 맛있는 요리를 즐기세요.**

    필립스 에어프라이어 5000 시리즈 XXL Connected는 뜨거운 공기를 사용하여 좋아하는 음식을 바삭하고 완벽하게 조리하며 지방을 최대 90%까지 줄여 줍니다**.

    XXL 사이즈. 온 가족용

    XXL 사이즈. 온 가족용

    필립스 에어프라이어 5000 시리즈 XXL Connected는 가족을 염두에 두고 설계되었습니다. 1.4Kg 용량 바스켓과 7.2L 팬을 함께 사용하면 다양한 요리를 만들 수 있습니다. 가족과 친구를 위해 한 번에 최대 6인분의 식사를 요리할 수 있습니다.

    에너지와 시간 절약

    에너지와 시간 절약

    필립스 에어프라이어는 기존 오븐에 비해 60% 적은 에너지와 40% 빠른 속도로 맛있는 음식을 조리하여 시간과 에너지를 더욱 절약해 줍니다.***

    간편한 사용 및 세척

    간편한 사용 및 세척

    분리 가능한 모든 부품은 식기세척기로 세척할 수 있습니다. 필립스 에어프라이어의 퀵클린 바스켓에는 논스틱 코팅이 되어 있어 세척이 용이합니다. 또한 공기로 튀기기 때문에 집에서 튀김 요리를 할 때 나던 냄새에서 해방될 수 있습니다.

    기술 사양

    • 원산지

      생산지
      중국

    • 기술 사양

      소비전력
      2,000W
      전압
      220~240V
      빈도
      50Hz
      팩에 포함된 개수
      1
      배터리 제품
      아니요

    • 일반 사양

      재질
      플라스틱
      부재질
      플라스틱
      용량
      7.2L
      내열성
      미끄럼 방지 받침
      투명 뚜껑
      아니요
      인터페이스
      디지털
      코드 길이
      0.8m
      코드 보관
      아니요
      보온 기능
      프로그램
      8
      바스켓 수
      1
      탈착 가능한 바스켓
      타이머
      180분
      리모컨
      인터넷 연결
      테크놀로지
      래피드 에어
      내장 전원 스위치
      디지털
      자동 전원 차단
      온도 조절 장치
      전원 표시등
      식기세척기 사용 가능
      온도 표시기
      최대 온도(°C)
      200
      기본 제공 액세서리 1
      제빵용 받침대
      단일 또는 듀얼 바스켓
      단일 바스켓
      연결
      연결됨

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      410mm
      제품 넓이
      300mm
      제품 높이
      330mm
      제품 중량
      6.25kg
      제품 규격
      410 x 300 x 330mm
      포장 길이
      478mm
      포장 폭
      373mm
      포장 높이
      392mm
      포장 중량
      8.6kg

    • 내구성

      케이스
      > 90% 재활용 재료
      매뉴얼
      100% 재활용 종이

    Badge-D2C

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