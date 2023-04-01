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건강한 식사를 위한 연결된 요리 동반자
필립스 에어프라이어 5000 시리즈 XXL Connected는 매일 온 가족을 위해 영양소가 골고루 들어 있고 맛있는 식사를 편리하게 만들 수 있는 매일의 요리 동반자입니다.모든 혜택 보기
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직관적인 HomeID 앱은 에어프라이어와 원활하게 연결되어 식사 준비를 위해 꼭 필요한 동반자입니다. 건강에 좋은 튀김뿐만 아니라 흥미롭고 풍미 넘치는 새로운 레시피를 발견하세요. 앱에서 원격으로 요리를 모니터링할 수도 있습니다.
새로운 필립스 에어프라이어 5000 시리즈 XXL Connected에는 튀김, 베이킹, 그릴, 로스트, 수분 제거, 토스트, 해동, 재가열, 발효 등 16가지 조리 기능이 있습니다.
군침이 돌게 만드는 맛있고 빠르고 건강한 수백 가지* 에어프라이어용 레시피를 찾아보세요. 전문 영양사가 엄선한 HomeID 레시피는 매일 적절한 요리를 선택하는 데 도움을 줍니다.
레시피를 선택하고 에어프라이어로 보낸 다음 편안하게 소파에 앉아 조리 과정을 모니터링하세요. HomeID 앱은 여러분과 가족이 사랑하는 가정식을 매일 만들 수 있도록 모든 단계를 안내해 드릴 것입니다. 음성 컨트롤도 사용할 수 있으며 Amazon Alexa와 호환됩니다.
독특한 불가사리형 디자인의 래피드 에어 테크놀로지는 뜨거운 공기를 순환하면서 기름을 거의 추가하지 않아도 겉은 바삭하고 속은 부드러운 맛있는 음식을 만들어줍니다.
필립스 에어프라이어 5000 시리즈 XXL Connected는 뜨거운 공기를 사용하여 좋아하는 음식을 바삭하고 완벽하게 조리하며 지방을 최대 90%까지 줄여 줍니다**.
필립스 에어프라이어 5000 시리즈 XXL Connected는 가족을 염두에 두고 설계되었습니다. 1.4Kg 용량 바스켓과 7.2L 팬을 함께 사용하면 다양한 요리를 만들 수 있습니다. 가족과 친구를 위해 한 번에 최대 6인분의 식사를 요리할 수 있습니다.
필립스 에어프라이어는 기존 오븐에 비해 60% 적은 에너지와 40% 빠른 속도로 맛있는 음식을 조리하여 시간과 에너지를 더욱 절약해 줍니다.***
분리 가능한 모든 부품은 식기세척기로 세척할 수 있습니다. 필립스 에어프라이어의 퀵클린 바스켓에는 논스틱 코팅이 되어 있어 세척이 용이합니다. 또한 공기로 튀기기 때문에 집에서 튀김 요리를 할 때 나던 냄새에서 해방될 수 있습니다.
원산지
기술 사양
일반 사양
크기 및 무게
내구성
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