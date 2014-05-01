제품지원

모든 시리즈

  • 쉽고 빠르게 끓이세요.
  • 쉽고 빠르게 끓이세요.
  • 쉽고 빠르게 끓이세요.
  • 쉽고 빠르게 끓이세요.
  • 쉽고 빠르게 끓이세요.
  • 쉽고 빠르게 끓이세요.
  • 쉽고 빠르게 끓이세요.
  • 쉽고 빠르게 끓이세요.
  • 쉽고 빠르게 끓이세요.
  • 쉽고 빠르게 끓이세요.
  • 쉽고 빠르게 끓이세요.
  • 쉽고 빠르게 끓이세요.
  • 쉽고 빠르게 끓이세요.
  • 쉽고 빠르게 끓이세요.
  • 쉽고 빠르게 끓이세요.
  • 쉽고 빠르게 끓이세요.
  • 쉽고 빠르게 끓이세요.
  • 쉽고 빠르게 끓이세요.
  • 쉽고 빠르게 끓이세요.
  • 쉽고 빠르게 끓이세요.
  • 쉽고 빠르게 끓이세요.
  • 쉽고 빠르게 끓이세요.

단종됨

Daily Collection무선주전자

HD9300/00

1 개 상 수상

쉽고 빠르게 끓이세요.

전기주전자의 평면 열판 덕분에 물이 빠르게 끓고 세척하기도 쉽습니다. 세척 가능한 석회질 제거 필터로 물이 걸러지기 때문에 더욱 깨끗한 물을 마실 수 있습니다.

모든 혜택 보기

강력한 전기주전자, 세척이 쉬운 평면 열판

쉽고 빠르게 끓이세요.

  • 1.6L 2400W

  • 수위 표시기

  • 화이트 베이지

  • 경첩식 뚜껑

편리한 뚜껑 및 주입구 물 보충

편리한 뚜껑 및 주입구 물 보충

주전자의 주입구나 경첩식 뚜껑을 열어서 물을 채울 수 있습니다.

보기 편한 양방향 수위 표시선

보기 편한 양방향 수위 표시선

필립스 무선 전기주전자에는 왼손잡이와 오른손잡이 모두를 위해 양쪽에서 보기 편한 수위 표시선이 있습니다.

간편한 보관을 위한 전원 코드 감기

간편한 보관을 위한 전원 코드 감기

코드를 바닥에 감아 둘 수 있어 주전자를 주방에 놓아 두기에 편리합니다.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

수상 내용

  • Award image VRS_AWARD-961301

리뷰

뉴스레터를 구독하고 독점 정보를 받아보세요

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능

필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다. 언제든지 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능