쉽고 빠르게 끓이세요.

전기주전자의 평면 열판 덕분에 물이 빠르게 끓고 세척하기도 쉽습니다. 세척 가능한 석회질 제거 필터로 물이 걸러지기 때문에 더욱 깨끗한 물을 마실 수 있습니다.