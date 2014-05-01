전기 주전자
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Daily Collection 무선주전자
단종됨
HD9300/00
1 개 상 수상
쉽고 빠르게 끓이세요.
전기주전자의 평면 열판 덕분에 물이 빠르게 끓고 세척하기도 쉽습니다. 세척 가능한 석회질 제거 필터로 물이 걸러지기 때문에 더욱 깨끗한 물을 마실 수 있습니다.
1.6L 2400W
수위 표시기
화이트 베이지
경첩식 뚜껑
주전자의 주입구나 경첩식 뚜껑을 열어서 물을 채울 수 있습니다.
필립스 무선 전기주전자에는 왼손잡이와 오른손잡이 모두를 위해 양쪽에서 보기 편한 수위 표시선이 있습니다.
코드를 바닥에 감아 둘 수 있어 주전자를 주방에 놓아 두기에 편리합니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
수상 내용
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