단종됨
HD9302/93
견고한 디자인
HD9305 메탈 무선주전자는 부식에 강한 스테인리스 스틸로 제작되었고, 영국에서 설계된 전기주전자 조절기를 갖추고 있습니다. 여기에 오랫동안 뛰어난 안전성 및 내구성을 보장합니다.
1.5리터
2200W
브러시 마감된 메탈
들었다 놓기 편한 360° 회전식 무선 받침대
코드를 바닥에 감아 둘 수 있어 주전자를 주방에 놓아 두기에 편리합니다.
스테인리스 스틸 열판으로 빠른 가열 및 간편한 세척
4.5
5점 만점
2
리뷰
100%
의 추천 제품
브루스k
05/03/2020
한국
역시 필립스입니다.
하이마트에서 여러고민 끝에 색상이랑 디자인 전체적으로 마음에 들어서 구입했습니다. 잘사용하고있습니다~ 실버메탈제품이 많은데 ...블랙색상딱 보자마자 구입했습니다. 추천합니다~!
찬성
디자인
반대
없음
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva Collection HD9302/93 무선주전자에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-02-05
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva Collection HD9302/93 무선주전자에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-02-05
자이언트
07/01/2018
한국
물이 빨리 끓고 사용상의 안전성
물이 빨리 끓기 때문에 뜨거운 물이 급하게 필요할 때 반드시 필요한 기기이며 사용상 안전하고 제품구성이 단순해서 좋다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva Collection HD9302/93 무선주전자에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva Collection HD9302/93 무선주전자에 대해 작성되었습니다.