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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Kettle HD9302/93
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단종됨

Viva Collection무선주전자

HD9302/93

4.5

| (2) 리뷰 | 100%의 추천 제품

견고한 디자인

HD9305 메탈 무선주전자는 부식에 강한 스테인리스 스틸로 제작되었고, 영국에서 설계된 전기주전자 조절기를 갖추고 있습니다. 여기에 오랫동안 뛰어난 안전성 및 내구성을 보장합니다.

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부식 방지 스테인리스 스틸

견고한 디자인

  • 1.5리터

  • 2200W

  • 브러시 마감된 메탈

들고 놓기 편한 360° 회전식 무선 받침대

들고 놓기 편한 360° 회전식 무선 받침대

들었다 놓기 편한 360° 회전식 무선 받침대

간편한 보관을 위한 전원 코드 감기

간편한 보관을 위한 전원 코드 감기

코드를 바닥에 감아 둘 수 있어 주전자를 주방에 놓아 두기에 편리합니다.

빠른 가열 및 편리한 청소를 위한 평면 열판

빠른 가열 및 편리한 청소를 위한 평면 열판

스테인리스 스틸 열판으로 빠른 가열 및 간편한 세척

기술 사양

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4.5

5점 만점

2

리뷰

100%

의 추천 제품

3
2
1

05/03/2020

한국

한국

역시 필립스입니다.

하이마트에서 여러고민 끝에 색상이랑 디자인 전체적으로 마음에 들어서 구입했습니다. 잘사용하고있습니다~ 실버메탈제품이 많은데 ...블랙색상딱 보자마자 구입했습니다. 추천합니다~!

찬성

디자인

반대

없음

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Viva Collection HD9302/93 무선주전자에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-02-05

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Viva Collection HD9302/93 무선주전자에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-02-05

07/01/2018

한국

한국

물이 빨리 끓고 사용상의 안전성

물이 빨리 끓기 때문에 뜨거운 물이 급하게 필요할 때 반드시 필요한 기기이며 사용상 안전하고 제품구성이 단순해서 좋다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Viva Collection HD9302/93 무선주전자에 대해 작성되었습니다.

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