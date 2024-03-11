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Daily Collection 무선주전자

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매뉴얼 및 설명서

User Manual Philips Daily Collection Kettle

  • PDF 파일, 1.6 MB
  • 11 March 2024

빠르게 물을 끓이고 세척도 간편한 전기주전자라니, 정말 멋지지 않나요? 평면 열판이 물을 빨리 끓여주며, 세척도 매우 쉽습니다. 세척 가능한 석회질 방지 필터가 더 맑은 물을 제공하여 깨끗한 음료를 즐길 수 있습니다.

  • PDF 파일
  • 21 April 2024

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