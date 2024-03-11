전기 주전자
모든 시리즈
Daily Collection 무선주전자
단종됨
지원
HD9304/23
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설명서, 맞춤형 지원 등에 즉시 액세스할 수 있습니다. 또한, 빠르고 간편하게 이용할 수 있습니다.
User Manual Philips Daily Collection Kettle
빠르게 물을 끓이고 세척도 간편한 전기주전자라니, 정말 멋지지 않나요? 평면 열판이 물을 빨리 끓여주며, 세척도 매우 쉽습니다. 세척 가능한 석회질 방지 필터가 더 맑은 물을 제공하여 깨끗한 음료를 즐길 수 있습니다.
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석회질 방지 필터 없이 필립스 전기주전자를 사용할 수 있습니까?
필립스 전기주전자의 석회질 필터 청소 방법
필립스 전기주전자의 배출구에서 물이 흘러나옴
필립스 전기주전자 받침대에 물방울/응결이 있음
필립스 전기 주전자의 물이 끓고 작동이 정지됨
필립스 전기주전자가 켜지지 않음
필립스 전기주전자가 내부의 작은 반점으로 지저분함
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저희가 도와드리겠습니다.