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따뜻한 음료를 바로 즐겨보세요
1.7L 용량의 새로운 필립스 플라스틱 주전자는 자동 뚜껑 열림과 표시등 기능을 갖추어 좋아하는 음료를 빠르고 쉽게 만들 수 있습니다.모든 혜택 보기
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스테인리스 스틸 열판으로 빠르게 끓고 쉽게 세척할 수 있습니다.
다중 안전 시스템으로 건조 상태에서의 가열이 방지되고, 물이 끓으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
주전자가 켜지면 전원 스위치에 부착된 우아한 표시등이 빛을 냅니다.
주전자 한쪽에 위치한 표시기로 수위를 쉽게 확인할 수 있습니다.
사용자가 원하는 만큼의 물만 끓일 수 있어 전력과 물을 절약함으로써 환경을 보호합니다.
누름 버튼 뚜껑이 한 번의 터치로 부드럽게 열리므로, 증기에 닿을 염려가 없습니다. 입구가 넓어 세척도 간편합니다.
주전자의 주입구나 스프링 뚜껑을 열어서 물을 채울 수 있습니다.
들고 놓기 편한 360° 회전식 받침대에 무선주전자를 올려놓을 수 있습니다.
코드를 받침대 밑에 감을 수 있으므로 어떤 주방에든 알맞은 길이로 조정할 수 있고 간편하게 보관할 수 있습니다.
분리형 및 세척식 석회질 방지 필터가 깨끗한 물을 제공하여 완벽한 음료를 즐길 수 있습니다.
영국에서 설계한 Strix 컨트롤러는 다중 안전 시스템이 건조 상태 가열을 방지해 주고, 물이 끓거나 주전자를 열판에서 들어 올리면 자동으로 전원이 꺼집니다.
일반 사양
기술 사양
안전 기능
크기 및 무게
원산지
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