검색어

  • 따뜻한 음료를 바로 즐겨보세요 따뜻한 음료를 바로 즐겨보세요 따뜻한 음료를 바로 즐겨보세요

    시리즈 3000 주전자 - 1.7 리터, 가족용 사이즈, 블랙

    HD9318/20

    따뜻한 음료를 바로 즐겨보세요

    1.7L 용량의 새로운 필립스 플라스틱 주전자는 자동 뚜껑 열림과 표시등 기능을 갖추어 좋아하는 음료를 빠르고 쉽게 만들 수 있습니다.

    모든 혜택 보기

    시리즈 3000 주전자 - 1.7 리터, 가족용 사이즈, 블랙

    유사 제품

    모두 보기 무선주전자

    따뜻한 음료를 바로 즐겨보세요

    온 가족을 위한 1.7L 용량의 사이즈

    • 1.7L
    • 스프링 뚜껑
    • 표시등
    빠르게 가열되는 평면 열판

    빠르게 가열되는 평면 열판

    스테인리스 스틸 열판으로 빠르게 끓고 쉽게 세척할 수 있습니다.

    물이 없는 상태에서 가열을 방지해 주는 다중 안전 시스템

    물이 없는 상태에서 가열을 방지해 주는 다중 안전 시스템

    다중 안전 시스템으로 건조 상태에서의 가열이 방지되고, 물이 끓으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

    무선주전자를 켜면 표시등이 들어옴

    무선주전자를 켜면 표시등이 들어옴

    주전자가 켜지면 전원 스위치에 부착된 우아한 표시등이 빛을 냅니다.

    읽기 쉬운 수위 표시기

    읽기 쉬운 수위 표시기

    주전자 한쪽에 위치한 표시기로 수위를 쉽게 확인할 수 있습니다.

    컵 단위 수위표시기로 필요한 만큼만 끓이세요

    컵 단위 수위표시기로 필요한 만큼만 끓이세요

    사용자가 원하는 만큼의 물만 끓일 수 있어 전력과 물을 절약함으로써 환경을 보호합니다.

    세척을 위한 넓은 입구의 스프링 뚜껑

    세척을 위한 넓은 입구의 스프링 뚜껑

    누름 버튼 뚜껑이 한 번의 터치로 부드럽게 열리므로, 증기에 닿을 염려가 없습니다. 입구가 넓어 세척도 간편합니다.

    뚜껑 또는 주입구를 통한 간단한 채우기

    뚜껑 또는 주입구를 통한 간단한 채우기

    주전자의 주입구나 스프링 뚜껑을 열어서 물을 채울 수 있습니다.

    360° 회전식 받침대를 갖춘 무선주전자

    360° 회전식 받침대를 갖춘 무선주전자

    들고 놓기 편한 360° 회전식 받침대에 무선주전자를 올려놓을 수 있습니다.

    간편한 조정 및 보관을 위한 코드 감기

    간편한 조정 및 보관을 위한 코드 감기

    코드를 받침대 밑에 감을 수 있으므로 어떤 주방에든 알맞은 길이로 조정할 수 있고 간편하게 보관할 수 있습니다.

    분리형 필터로 석회질 입자를 걸러냅니다

    분리형 필터로 석회질 입자를 걸러냅니다

    분리형 및 세척식 석회질 방지 필터가 깨끗한 물을 제공하여 완벽한 음료를 즐길 수 있습니다.

    Strix 컨트롤러

    영국에서 설계한 Strix 컨트롤러는 다중 안전 시스템이 건조 상태 가열을 방지해 주고, 물이 끓거나 주전자를 열판에서 들어 올리면 자동으로 전원이 꺼집니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      재질
      플라스틱
      물탱크 용량
      1.7l
      보증
      2년

    • 기술 사양

      소비전력
      1,850~2,200W
      전압
      220-240V
      빈도
      50-60Hz
      배터리 제품
      아니요

    • 안전 기능

      자동 전원 차단

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      16cm
      제품 넓이
      23.3cm
      제품 높이
      25.3cm
      제품 중량
      900g
      포장 길이
      19.2cm
      포장 폭
      22.8cm
      포장 높이
      25.3cm
      포장 중량
      315.7

    • 원산지

      생산지
      중국

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.