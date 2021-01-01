견고한 디자인

안전한 식품 등급의 스테인리스 스틸로 만들어진 주전자는 오랫동안 믿고 매일 사용할 수 있을 만큼 견고합니다. 필립스의 60년에 걸친 신뢰와 전문성을 바탕으로 이 우아하고 튼튼한 주전자가 탄생했습니다.