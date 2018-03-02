검색어

  • 견고한 디자인 견고한 디자인 견고한 디자인

    Viva Collection 무선주전자

    HD9352/80

    견고한 디자인

    안전한 식품 등급의 풀 스테인리스 스틸로 만들어진 주전자는 오랫동안 믿고 매일 사용할 수 있을 만큼 견고합니다. 필립스의 60년에 걸친 신뢰와 전문성을 바탕으로 이 우아하고 튼튼한 주전자가 탄생했습니다.

    모든 혜택 보기

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    Viva Collection 무선주전자

    유사 제품

    모두 보기 무선주전자

    견고한 디자인

    초대형 뚜껑이 장착된 풀 스테인리스 스틸

    • 메탈
    • 스프링 뚜껑
    • 표시등
    • 1.7L
    빠르게 가열되는 평면 열판

    빠르게 가열되는 평면 열판

    스테인리스 스틸 열판으로 빠르게 끓고 쉽게 세척할 수 있습니다.

    물이 없는 상태에서 가열을 방지해 주는 다중 안전 시스템

    물이 없는 상태에서 가열을 방지해 주는 다중 안전 시스템

    다중 안전 시스템으로 건조 상태에서의 가열이 방지되고, 물이 끓으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

    무선주전자를 켜면 표시등이 들어옴

    무선주전자를 켜면 표시등이 들어옴

    주전자가 켜지면 전원 스위치에 부착된 우아한 표시등이 빛을 냅니다.

    읽기 쉬운 수위 표시기

    읽기 쉬운 수위 표시기

    손잡이 아래에 위치한 표시기로 수위를 읽기가 쉽습니다.

    세척을 위한 넓은 입구의 스프링 뚜껑

    세척을 위한 넓은 입구의 스프링 뚜껑

    누름 버튼 뚜껑이 한 번의 터치로 부드럽게 열리므로, 증기에 닿을 염려가 없습니다. 입구가 넓어 세척도 간편합니다.

    뚜껑 또는 주입구를 통한 간단한 채우기

    뚜껑 또는 주입구를 통한 간단한 채우기

    주전자의 주입구나 스프링 뚜껑을 열어서 물을 채울 수 있습니다.

    360° 회전식 받침대를 갖춘 무선주전자

    360° 회전식 받침대를 갖춘 무선주전자

    들고 놓기 편한 360° 회전식 받침대에 무선주전자를 올려놓을 수 있습니다.

    간편한 조정 및 보관을 위한 코드 감기

    간편한 조정 및 보관을 위한 코드 감기

    코드를 받침대 밑에 감을 수 있으므로 어떤 주방에든 알맞은 길이로 조정할 수 있고 간편하게 보관할 수 있습니다.

    식용 소재 스테인리스 스틸 금속(SUS304)

    식용 소재 스테인리스 스틸 금속(SUS304)

    안전하고 깨끗한 한 컵의 물을 보장하는 식용 소재 스테인리스 스틸 금속 부품(SUS304)

    Strix 컨트롤러

    영국에서 설계한 Strix 컨트롤러는 다중 안전 시스템이 건조 상태 가열을 방지해 주고, 물이 끓거나 주전자를 열판에서 들어 올리면 자동으로 전원이 꺼집니다.

    기술 사양

    • 기술 사양

      전압
      220-240  V
      소비전력
      1850-2200  W
      코드 길이
      0.75  m
      용량
      1.7  l
      진동수
      50/60  Hz

    • 디자인

      색상
      티타늄

    • 일반 사양

      무선
      인체공학적 손잡이
      편리한 주입구 물 보충
      제품 특징
      • 360도 받침대
      • 자동 전원 차단
      • 건조 상태 가열 방지 기능
      • 코드 보관
      • 평면 열판
      • 미끄럼 방지 받침
      • 전원 스위치
      • 표시등
      • 스프링 뚜껑
      • 넓은 주전자 뚜껑
      뚜껑 물 보충/주입구 물 보충
      스프링 뚜껑(자동식)

    • 마감

      본체 재질
      스테인리스 스틸
      전원 스위치 재질
      폴리프로필렌(PP)

    • 서비스

      전 세계 2년 보증

    • 지속 가능성

      포장
      > 90% 재활용 재료
      사용 설명서
      100% 재활용 종이

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    • 필립스 메탈 전기주전자 HD9320 대비 25% 더 커짐

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.