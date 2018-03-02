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견고한 디자인
안전한 식품 등급의 풀 스테인리스 스틸로 만들어진 주전자는 오랫동안 믿고 매일 사용할 수 있을 만큼 견고합니다. 필립스의 60년에 걸친 신뢰와 전문성을 바탕으로 이 우아하고 튼튼한 주전자가 탄생했습니다.모든 혜택 보기
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스테인리스 스틸 열판으로 빠르게 끓고 쉽게 세척할 수 있습니다.
다중 안전 시스템으로 건조 상태에서의 가열이 방지되고, 물이 끓으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
주전자가 켜지면 전원 스위치에 부착된 우아한 표시등이 빛을 냅니다.
손잡이 아래에 위치한 표시기로 수위를 읽기가 쉽습니다.
누름 버튼 뚜껑이 한 번의 터치로 부드럽게 열리므로, 증기에 닿을 염려가 없습니다. 입구가 넓어 세척도 간편합니다.
주전자의 주입구나 스프링 뚜껑을 열어서 물을 채울 수 있습니다.
들고 놓기 편한 360° 회전식 받침대에 무선주전자를 올려놓을 수 있습니다.
코드를 받침대 밑에 감을 수 있으므로 어떤 주방에든 알맞은 길이로 조정할 수 있고 간편하게 보관할 수 있습니다.
안전하고 깨끗한 한 컵의 물을 보장하는 식용 소재 스테인리스 스틸 금속 부품(SUS304)
영국에서 설계한 Strix 컨트롤러는 다중 안전 시스템이 건조 상태 가열을 방지해 주고, 물이 끓거나 주전자를 열판에서 들어 올리면 자동으로 전원이 꺼집니다.
기술 사양
디자인
일반 사양
마감
서비스
지속 가능성
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