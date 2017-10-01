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언제든 즐길 수 있는 따뜻한 음료
안전한 식품 등급의 스테인리스 스틸로 만들어진 주전자는 오랫동안 믿고 매일 사용할 수 있을 만큼 견고하며 편리한 보온 모드로 언제든 따뜻한 음료를 즐기실 수 있습니다. 필립스의 60년에 걸친 신뢰와 전문성을 바탕으로 이 우아하고 튼튼한 주전자가 탄생했습니다.모든 혜택 보기
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스테인리스 스틸 열판으로 빠르게 끓고 쉽게 세척할 수 있습니다.
다중 안전 시스템으로 건조 상태에서의 가열이 방지되고, 물이 끓으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
주전자가 켜지면 전원 스위치에 부착된 우아한 표시등이 빛을 냅니다.
손잡이 아래에 위치한 표시기로 수위를 읽기가 쉽습니다.
누름 버튼 뚜껑이 한 번의 터치로 부드럽게 열리므로, 증기에 닿을 염려가 없습니다. 입구가 넓어 세척도 간편합니다.
주전자의 주입구나 스프링 뚜껑을 열어서 물을 채울 수 있습니다.
들고 놓기 편한 360° 회전식 받침대에 무선주전자를 올려놓을 수 있습니다.
코드를 받침대 밑에 감을 수 있으므로 어떤 주방에든 알맞은 길이로 조정할 수 있고 간편하게 보관할 수 있습니다.
주전자의 물을 원하는 온도로 유지하는 보온 기능을 활용해 보세요. 이제 물을 다시 끓일 필요가 없습니다.
식품 등급의 스테인리스 스틸로 만들어진 견고한 풀 메탈 디자인으로 오랫동안 안심하고 사용할 수 있습니다.
조리용 스테인리스 스틸로 제작된 흘림 방지용 주입구는 물이 흐르는 것을 방지하여 언제나 안전하게 물을 끓이고 깨끗한 물을 마실 수 있습니다.
기술 사양
디자인
일반 사양
마감
서비스
지속 가능성
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