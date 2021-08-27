안전 및 지속 가능성을 위한 설계

100% 바이오 플라스틱²은 해바라기유 등의 생물학적 및 재생 가능한 자원으로 만듭니다. 요리에 사용한 기름 및 기타 식물성 페기물을 수집하고 친환경 공정을 통해 재활용하기 때문에 식품에 적합합니다. 다중 안전 시스템으로 주전자가 물 없이 작동하는 것을 방지합니다.