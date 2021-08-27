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더 나아진 아침 식사
우아한 스타일과 흠잡을 데 없는 성능으로 매일 아침 빠르고 쉽게 좋아하는 음료를 즐겨 보세요. 친환경적인 미래에 가까워지기 위해 100% 바이오 플라스틱**과 에너지 효율 기능을 겸비하여 지속 가능하도록 설계되었습니다.모든 혜택 보기
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편리한 컵 단위 수위 표시기로 필요한 만큼의 물만 끓일 수 있어 에너지(물 1컵 250ml 대 1L)와 물을 모두 절약하고 더 나은 환경에 기여할 수 있습니다.
1.7리터의 용량으로 온 가족이 사용할 수 있습니다. 대용량이지만 컴팩트한 디자인으로 주방 공간을 최소한으로 차지합니다.
매립형 스테인리스 스틸 열판으로 빠르게 끓이고 쉽게 세척할 수 있습니다.
주전자가 켜지면 전원 스위치에 부착된 우아한 표시등이 빛을 냅니다.
탈착식 물때 방지 필터로 깨끗한 물을 따라낼 수 있습니다.
자동 전원 차단 기능이 있어 물이 준비되거나 주전자를 받침대에서 들어 올리면 주전자의 전원이 꺼집니다.
무선 주전자를 360° 회전식 받침대에 정확히 올려놓고 쉽게 들어 올리며 매끄럽게 다시 놓을 수 있습니다.
세련된 지속가능한 실크 화이트 매트 마감은 주방에서 감각적인 모습을 연출합니다.
이 강력한 주전자로 매일 아침 좋아하는 음료를 빠르고 쉽게 즐겨보세요.
100% 바이오 플라스틱²을 사용한 지속 가능한 설계로 생산 공정 중 이산화탄소 배출량을 25% 감소¹시켰습니다. 이 획기적인 소재는 주방에 커다란 영향을 미치는 것은 물론 환경에 더욱 긍정적인 결과를 가져올 것입니다.
100% 바이오 플라스틱²은 해바라기유 등의 생물학적 및 재생 가능한 자원으로 만듭니다. 요리에 사용한 기름 및 기타 식물성 페기물을 수집하고 친환경 공정을 통해 재활용하기 때문에 식품에 적합합니다. 다중 안전 시스템으로 주전자가 물 없이 작동하는 것을 방지합니다.
자연에서 영감을 받은 디자인으로 차분한 색상과 천연 소재를 사용하였습니다. 세련된 우드 패턴의 분리형 뚜껑은 물 보충과 세척이 쉽도록 제작되었습니다.
영국에서 설계한 Strix 컨트롤러는 다중 안전 시스템이 건조 상태 가열을 방지해 주고, 물이 끓거나 주전자를 열판에서 들어 올리면 자동으로 전원이 꺼집니다.
일반 사양
기술 사양
안전 기능
크기 및 무게
원산지
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