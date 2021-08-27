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    Eco Conscious 에디션 5000 시리즈 주전자

    HD9365/10

    4 수상 내용

    더 나아진 아침 식사

    우아한 스타일과 흠잡을 데 없는 성능으로 매일 아침 빠르고 쉽게 좋아하는 음료를 즐겨 보세요. 친환경적인 미래에 가까워지기 위해 100% 바이오 플라스틱**과 에너지 효율 기능을 겸비하여 지속 가능하도록 설계되었습니다.

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    Eco Conscious 에디션 5000 시리즈 주전자

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    더 나아진 아침 식사

    필립스 Eco Conscious 에디션 전기 무선 주전자

    • 100% 바이오 플라스틱²
    • 1.7리터의 용량
    • 읽기 쉬운 컵 단위 수위 표시기
    • 실크 화이트 매트 마감
    컵 단위 표시기로 최대 46%의 에너지 절약

    컵 단위 표시기로 최대 46%의 에너지 절약

    편리한 컵 단위 수위 표시기로 필요한 만큼의 물만 끓일 수 있어 에너지(물 1컵 250ml 대 1L)와 물을 모두 절약하고 더 나은 환경에 기여할 수 있습니다.

    온 가족을 위한 대용량 사이즈

    온 가족을 위한 대용량 사이즈

    1.7리터의 용량으로 온 가족이 사용할 수 있습니다. 대용량이지만 컴팩트한 디자인으로 주방 공간을 최소한으로 차지합니다.

    매립형 스테인리스 스틸 열판

    매립형 스테인리스 스틸 열판

    매립형 스테인리스 스틸 열판으로 빠르게 끓이고 쉽게 세척할 수 있습니다.

    전원 확인을 위한 표시등

    전원 확인을 위한 표시등

    주전자가 켜지면 전원 스위치에 부착된 우아한 표시등이 빛을 냅니다.

    물때 방지 필터로 깨끗한 물 마시기

    물때 방지 필터로 깨끗한 물 마시기

    탈착식 물때 방지 필터로 깨끗한 물을 따라낼 수 있습니다.

    자동 전원 차단 기능

    자동 전원 차단 기능

    자동 전원 차단 기능이 있어 물이 준비되거나 주전자를 받침대에서 들어 올리면 주전자의 전원이 꺼집니다.

    360° 회전식 받침대

    360° 회전식 받침대

    무선 주전자를 360° 회전식 받침대에 정확히 올려놓고 쉽게 들어 올리며 매끄럽게 다시 놓을 수 있습니다.

    현대적인 미니멀 스타일

    현대적인 미니멀 스타일

    세련된 지속가능한 실크 화이트 매트 마감은 주방에서 감각적인 모습을 연출합니다.

    2200W의 파워로 빠르게

    이 강력한 주전자로 매일 아침 좋아하는 음료를 빠르고 쉽게 즐겨보세요.

    친환경적인 미래를 위한 지속가능한 설계

    100% 바이오 플라스틱²을 사용한 지속 가능한 설계로 생산 공정 중 이산화탄소 배출량을 25% 감소¹시켰습니다. 이 획기적인 소재는 주방에 커다란 영향을 미치는 것은 물론 환경에 더욱 긍정적인 결과를 가져올 것입니다.

    안전 및 지속 가능성을 위한 설계

    100% 바이오 플라스틱²은 해바라기유 등의 생물학적 및 재생 가능한 자원으로 만듭니다. 요리에 사용한 기름 및 기타 식물성 페기물을 수집하고 친환경 공정을 통해 재활용하기 때문에 식품에 적합합니다. 다중 안전 시스템으로 주전자가 물 없이 작동하는 것을 방지합니다.

    깔끔하고 심플한 디자인

    자연에서 영감을 받은 디자인으로 차분한 색상과 천연 소재를 사용하였습니다. 세련된 우드 패턴의 분리형 뚜껑은 물 보충과 세척이 쉽도록 제작되었습니다.

    Strix 컨트롤러

    영국에서 설계한 Strix 컨트롤러는 다중 안전 시스템이 건조 상태 가열을 방지해 주고, 물이 끓거나 주전자를 열판에서 들어 올리면 자동으로 전원이 꺼집니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      재질
      플라스틱
      물탱크 용량
      1.7l
      보증
      2년

    • 기술 사양

      소비전력
      1,850~2,200W
      전압
      22~240V
      빈도
      50~60Hz
      배터리 제품
      아니요

    • 안전 기능

      자동 전원 차단

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      15.85cm
      제품 넓이
      22.12cm
      제품 높이
      25.39cm
      제품 중량
      970g
      포장 길이
      20.4cm
      포장 폭
      23.7cm
      포장 높이
      24.9cm
      포장 중량
      357.7g

    • 원산지

      생산지
      중국

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    수상 내용

    • ¹바이오 플라스틱 대 100% 버진 플라스틱(또는 버진 폴리프로필렌)을 사용한 동일한 제품의 생산에 기초한 계산
    • ²본체는 인증된 바이오 소재의 100% PP 플라스틱으로 제작되었습니다(질량 균형 기준, BioPP는 전체 플라스틱의 84%).

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